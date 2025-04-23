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Partimos agora para a análise com o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral. Paulo, o que destacas da entrevista?

Primeiro sobre aquilo que Rui Rocha foi mais claro e mais claro do que tem sido até agora, provavelmente com mais tempo pra explicar. Sobre a proposta da Iniciativa Liberal para a Saúde, que é muito confundida com o sistema americano, que é basicamente não haver saúde pública praticamente, conseguiu explicar um sistema de várias ADSE. Eu acho que pelo menos as pessoas conseguem visualizar mais ou menos do que se trata. Sobre a Argentina e o departamento.

Que ele vai perceber.

Vai perceber, como é evidente. Quando se leva uma botocera, ainda que é brincar, feita de cartão pra uma convenção, não foi ele que levou, mas houve um militante que o fez. Obviamente que isso é uma imagem marcante. Aliás, Rui Rocha tem que perceber que há dois ou três temas que são obrigatórios nesta campanha e ele tem que estar é preparado para eles. Acho que esteve bem.

Portanto bem na saúde, bem em separar a Argentina.

Na Argentina e nos Estados Unidos, basicamente, e o departamento Dodge, o departamento de Elon Musk. Onde Rui Rocha ainda tem claramente que dar mais explicações, e aliás, a entrevista começa por aí. Quando há um partido que apresenta um pacote de cortes no Estado, se quisermos, de poupanças de 5.5, se não me erro, ou 5.250 milhões de euros, tem que ter na ponta da língua dois ou três exemplos concretos e o montante respectivo sobre onde é que vai cortar. Não precisa justificar os 5.25 mil milhões, mas tem que ter dois ou três casos emblemáticos. "Olhe, vou poupar 300 milhões aqui naquela área, fazer isto e aquilo, e mais 400 ou 500 milhões a prazo, quatro anos, uma legislatura", o que quer que seja. Contas minimamente bem feitas. E pelo arranque da entrevista, deu ideia que Rui Rocha ainda não tem isso, e tem que ter, como é evidente. Se apresenta a conta, tem que explicar duas ou três parcelas dessa conta e, portanto, ele perdeu-se ali em concepções teóricas que já sabemos que são marca da IL. Para fechar, rapidamente, uma transparência acima daquilo que é normal sobre as ambições executivas. Sim, eles querem ir para o governo. Sim, faz sentido que ele próprio, líder de partido, esteja no governo. Se o resultado das eleições for por aí, qual é o ministério que eles querem e até a pessoa.

E o ministro.

E o ministro. Isto é raríssimo, porque os políticos aqui basicamente refugiam-se sempre no: "Ainda é cedo, depois vamos ver, vamos primeiro às eleições, os eleitores é que mandam". E isso é uma transparência que é rara.

Bruno, ficaste mais esclarecido sobre aquelas matérias em que Rui Rocha nunca foi totalmente claro nos debates televisivos?

Não, e acho que no caso da saúde, esta solução apresentada por Rui Rocha é muito mais confusa. Ele fartou-se de falar em subsistema. Falou no modelo bismarquiano da Alemanha, mas que depois não é aplicável ou não se aplica da mesma forma em Portugal, porque o Estado financiaria tudo, não haveria financiamento. Ele fala de subsistemas parecidos com a ADSE, mas a ADSE é financiada pelos utentes.

No desconto de 3% do salário.

Mas aqui não, aqui seria o Estado.

Aqui é o Estado.

Eu fiquei mais confuso com esta solução. Creio que a Iniciativa Liberal, neste momento, é um partido que apareceu a mandar-se de cabeça e agora quer pôr o capacete a meio da queda. Porque diz que nós somos liberais, mas a receita do liberalismo não se pode aplicar em Portugal devido à realidade portuguesa, mas depois aplicando-se alguma coisa, já não é liberalismo, já não se parece com o liberalismo. Eu fiquei com esta ideia de que há um recuo demasiado evidente em certas matérias, como por exemplo, ele não consegue dizer onde é que vai cortar. Podia escolher e eleger duas ou três medidas que fossem claras. "Vamos cortar aqui." Não consegue dizer que os despedimentos na função pública passariam a ser uma realidade. Tem medo, obviamente, da reação dos funcionários públicos. Podia dizer apenas que se aplicariam as regras que se aplicam no privado. Em relação à taxa única do IRS, também há um recuo que é evidente.

Há uma moderação, há uma montenegrização.

Eu acho que é excessiva, porque a Iniciativa Liberal apareceu com um discurso novo, com propostas novas, que algumas podem ser radicais. Eu não gosto da palavra, mas são disruptivas, e parece que está com receio de tudo isso que é inovador e que era diferente nas suas propostas. Há uma coisa que eu quase concordo com o Rui Rocha. Carlos Guimarães Pinto seria um ótimo ministro, não sei se seria naquela área, mas acima de tudo eu acho que daria um ótimo presidente da Iniciativa Liberal.