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Um dia marcante para a democracia portuguesa. É como Luís Montenegro descreve a aprovação do Orçamento do Estado, na generalidade, e a nova lei da nacionalidade. O primeiro-ministro lembra que conseguiu o apoio de 70% dos deputados e rejeita qualquer desconforto.

Esses são os nossos objetivos e nós tentamos prossegui-los independentemente dos cartazes que qualquer partido político possa ter na rua.

O Chega que colocou cartaz onde se pode ler que Portugal não é o Bangladesh. O governo conseguiu aprovar a lei da nacionalidade e Luís Montenegro deixa críticas a quem ficou de fora, como o Partido Socialista.

Continuar a não reconhecer o erro cometido nos últimos anos.

Uma lei que serve a Luís Montenegro de mote para explicar o que é ser português.

Para trabalhar em Portugal, não é preciso ser português, mas para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal.

E o primeiro-ministro promete não ficar por aqui.

Em breve, apresentaremos também a lei de retorno para podermos ter um mecanismo de repatriamento e melhor a cooperação com os países de origem de imigrantes que não respeitem as regras que estão estabelecidas.

Luís Montenegro não adivinha o que irá fazer Marcelo Rebelo de Sousa quando o documento chegar a Belém, mas confiança não falta ao primeiro-ministro.

E respeitaremos aquela que for a sua decisão, embora a minha e a nossa convicção é que há todas as razões para se proceder à promulgação do decreto que sairá da Assembleia da República, à sua publicação e à sua entrada em vigor.

Marcelo que exclua remeter para o Tribunal Constitucional a lei de estrangeiros, também houve tempo para a aprovação do Orçamento do Estado. O primeiro-ministro deixa avisos à oposição com foco no Chega e no Partido Socialista.

Mas estes, em particular, têm a responsabilidade de não desvirtuar o orçamento, nem pôr em causa o rumo virtuoso das contas públicas.

Luís Montenegro, na sala da lareira do Palácio de São Bento, afirma que o governo está a trabalhar para unir os portugueses