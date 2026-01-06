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Se Cavaco Silva está chocado pelas tentativas de apropriação do nome de Sá Carneiro, André Ventura estica a corda.

O André Ventura não pode falar de Sá Carneiro, porque o Sá Carneiro era do PSD. Era do PSD em 74, em 75, em 76 e em 77, em 78 e em 79. Não sabemos se em 2025 ou 26 seria do PSD, provavelmente até seria do Chega.

Ventura vai mais longe e diz até que Cavaco Silva não se aproxima dos ideais de Sá Carneiro.

Acho que esse perfil é de todos, menos o de Cavaco Silva. É um perfil que não se prende, nem se esgota, nem em Cavaco Silva, nem no PSD.

A campanha de Ventura volta a falar de figuras do PSD, depois de já ter sugerido que Pedro Passos Coelho apoiaria o candidato que agita a bandeira do Chega. Entre as palavras sobre figuras que não estão na corrida, Ventura foi confrontado com a mais recente sondagem, que o coloca em terceiro lugar, mas em empate técnico com Seguro e Gouveia e Melo. Fala num sinal de que é preciso trabalhar.

Mesmo quem está à frente, deve ter a humildade de continuar a trabalhar para conquistar as pessoas, convencê-las, para ter o resultado o mais amplo possível de margem no dia 18.

E por falar em cenários, André Ventura já admite que numa eventual segunda volta vai ter vida complicada.

Realisticamente, se estamos em primeiro na primeira, estamos em situação desfavorável para a segunda. E eu não quero dourar a pílula, as coisas são o que são. Isso significa que na segunda volta vou ter que trabalhar ainda mais.

Para a primeira volta, Ventura continua confiante e Marques Mendes continua a ser o alvo favorito.

Marques Mendes é uma marionete do Luís Montenegro. O Luís Marques Mendes não é sequer o candidato do PSD, é o candidato do montenegrismo.

E se Mendes promete ser interventivo, André Ventura pergunta:

Por que que o candidato do PSD, que esteve tantos anos num canal de televisão a fazer comentário, é uma pessoa conhecida, não reúne apoios sequer de metade dos dirigentes do PSD?

Pergunta e deixa mais um ataque.

Luís Marques Mendes será interventivo em quê? Só se for a levar o café e o chá ao Luís Montenegro, mais nada.

Com vários disparos sobre o mesmo alvo, Ventura seguiu pelo Pinhal Novo rodeado por cerca de uma centena de apoiantes. Entre beijinhos e muitas selfies, o candidato apoiado pelo Chega parou para beber café e aí voltou a colocar Marques Mendes na conversa.

Se o Marques Mendes tomasse assim esse café, não estava nos lugares que está.

Ele bebe quatro cafés por dia.

Então tem que beber uns 10, porque se bebe quatro e fica assim.