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Ele destacou-se desde muito cedo como um criador único por tudo aquilo que criava. Aliás, eu acho que a palavra criador significa exatamente criar, ser único e ter um estilo que é reconhecido sempre. Eu acho que ele já se tinha retirado há vários anos. Aliás, houve recentemente a alteração do diretor criativo, passou do Piccioli para o Alessandro Michele. Nos últimos anos, apesar que penso que desde 2007, se não me engano, ele já estava retirado. Mas dos últimos anos, houve aqui umas grandes alterações e este novo criador é um apaixonado pelo trabalho. Eu tenho ideia que o Valentino foi sempre a referência pra ele. Eu direi que o Valentino teve uma carreira muito longa, foram muitos anos a fazer moda, muitos anos a criar várias linhas de moda e sempre com a sua assinatura. Eu acho que é isso que faz dele a referência internacional, que perdurará para além da vida dele, isso é óbvio. Aliás, ele já não era diretor criativo há muitos anos. Mas eu direi que talvez o que fique mais marcado, além de todos os desfiles de beleza que ele fez ao longo de toda a sua carreira, quando se pensa em Valentino, acho que nos lembramos sempre do vermelho, daquela cor, do novo vermelho que ele próprio criou. Eu diria que a alta costura é a cor, a elegância e a beleza que ele fazia questão de ter em todos os desfiles, em todas as passarelas. Eu própria tenho que dizer que eu sempre fui uma grande admiradora do Valentino.