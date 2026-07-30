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Temos agora em direto neste jornal o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima. Muito bom dia. Que informações tem sobre as reapreciações? Confirma que há professores relatores ainda sem acesso aos documentos?

Isso poderá estar a acontecer, de fato. Durante o dia de hoje, eu penso que essa situação terá que estar resolvida, porque são muitas provas, como sabemos, são mais de 20 mil provas. Eu admito que o Ministério da Educação, neste caso concreto a Junta Nacional de Exames, tenha dado prioridade à classificação das provas de exame da segunda fase. Penso que esse poderá ser o motivo, mas com certeza que é importante que os nossos professores, que muitos deles até estão a prescindir do gozo das suas férias neste período inicial, tenham trabalho para que no dia certo as pautas possam ser afixadas e os nossos alunos tenham conhecimento da classificação final que tiveram da sua prova.

Portanto, para já, esta data, 7 de agosto, é uma data para escrever na pedra. Vai ser nesse dia que os resultados vão ser afixados.

Sim, com certeza, é o que está previsto. Agora, temos que aguardar. Penso que nesta segunda fase de classificação das provas, a situação está muito mais calma. Percebe-se que o processo de digitalização foi muito melhorado, tinha que ser bastante melhorado, embora haja ainda situações de pequenos ajustes. A plataforma tem colaborado com os professores, embora no primeiro dia, na segunda-feira, por vezes se travou, mas está bastante melhorada. Ou seja, o caminho é este. Agora temos que aguardar, temos que esperar e ver para crer, como dizia Santo Tomás.

Já quanto à possibilidade deixada pelo ministro de adiar o início do ano letivo do ensino secundário por uma semana, que aliás, o próprio Filinto Lima já tinha pedido, isso vai dar mais tempo às escolas para se organizarem.

Eu penso que isso é mesmo necessário, porque repare, muitos professores, na verdade, anuíram ao pedido da Junta Nacional de Exames, estão a prescindir dos primeiros dias das suas férias, que têm que os gozar, eventualmente no início de setembro. E também em setembro vamos ter uma época que nós não estávamos à espera, que é aquela época especial.

De 3 a 8.

Muito bem, de 3 a 8 de setembro, onde os nossos professores, sobretudo do secundário, alguns deles também com terceiro ciclo, estão envolvidos. Portanto, é prudente, é de bom tom, o ministro da Educação pensar em adiar o arranque do ano letivo para o ensino secundário e eventualmente também para o terceiro ciclo. Não estamos a falar do segundo ciclo, nem do primeiro, nem do pré-escolar. Estamos a falar de ciclos onde os professores têm uma intervenção direta nestes exames.

E que poderão precisar de mais tempo. Filinto Lima, esta manhã ficámos também a saber que o uso dos telemóveis ou a proibição de uso do telemóvel nas escolas vai ser alargado a mais um ciclo até ao nono ano. É uma medida positiva?

É uma medida positiva, corresponde aos nossos anseios. Nós no inquérito ao qual respondemos, de fato, grande parte dos diretores dão um aval àquilo que já acontece em muitas escolas. Neste preciso momento, antes deste diploma ser aprovado, muitas escolas já proibiram o uso do smartphone até ao nono ano, ou seja, a proibição ia até ao sexto, mas nós, muitas escolas, a maior parte das escolas, estendeu a proibição até ao nono. Pena é que a sociedade não colabore com as escolas. Este trabalho é excecional. De fato, há mais socialização entre os alunos, há mais barulho nas escolas, nos recreios, isso é positivo. A sociedade estraga muitas vezes aquilo que nós fazemos nas escolas. Por quê? Porque os pais no restaurante estão agarrados com os filhos ao telemóvel, porque lá em casa os alunos estão até altas horas da madrugada agarrados ao ecrã, porque no percurso escola-casa os alunos também estão agarrados a este pequeno aparelho. Era bom também que alguns pais, onde isso acontece, de fato colaborassem com as escolas, mas a sociedade muitas vezes não colabora e neste caso concreto as escolas estão muito à frente da sociedade que devia dar-lhe exemplo.