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Queria perguntar se há alguma atualização na previsão para hoje, que era o dia em que ia estar mais calor.

Para já, a previsão se mantém, tempo quente. Os avisos que estão emitidos à partida não serão alterados, pelo menos para já, durante a manhã. Não há muito mais a acrescentar. Temos a possibilidade de haver alguma instabilidade na parte da tarde, principalmente no interior do país, e é uma situação que, em princípio, vai se prolongar até terça-feira. Hoje será o pior dia, o dia com mais calor, o dia com mais probabilidade de instabilidade. E a partir daqui as coisas começam a regularizar. No entanto, amanhã ainda é um dia muito quente.

E há 80 concelhos em risco máximo de incêndio. É devido também à trovoada que está prevista?

Também entra nos cálculos, mas principalmente as condições de tempo quente, o ar estar muito seco, a vegetação e o solo já com algum grau de secura. São mais esses parâmetros que entram no cálculo do risco de incêndio. E, portanto, a instabilidade vem a piorar a situação, mas não entra no cálculo do risco em si.

Então a trovoada não aumenta o risco de incêndio, é isso?

Agrava a situação, mas a nível de classes do risco, não.

E diga-me uma coisa, esta previsão que está agora para Portugal, desta onda de calor, também é algo que se está a verificar no resto da Europa?

Olhe, eu não posso dar uma resposta oficial nesse campo, porque realmente nós fazemos a vigilância aqui de Portugal continental e da Madeira, e portanto, não lhe consigo dar uma resposta oficial sobre esse assunto. No entanto, na nossa análise mais geral da situação, sim, é uma situação que se está a estender por alguns países da Europa.

E quais são as principais precauções que as pessoas devem ter hoje?

Basicamente é seguir as indicações da DGS e da Autoridade Nacional para a Proteção Civil, todos aqueles cuidados de não estar à hora do calor na rua, não fazer desporto nessas horas, ter atenção às faixas etárias mais vulneráveis. Portanto, é seguir as indicações das autoridades competentes.