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Vamos deixar para amanhã.

O Nelson ainda queria falar de desgraças. Amanhã logo se vê se há matéria ou não.

Vamos falar de money.

Vamos falar de dinheiro em várias dimensões ligadas ao futebol. Para já, o salário de Zinedine Zidane, o novo selecionador de França, que vai ganhar €300 mil por mês.

Está bem.

É bom.

Está aceitável. Mais ou menos um jogador de bola ganha isso.

Quatro milhões e tal por ano. E quanto é que vai ganhar o Jorge Jesus?

Achei que era mais ou menos isso.

Eu acho que é até mais.

Mas foi tornado público?

Eu acho que sim.

Não passei os olhos por essa informação. Parece que se fez público isso.

Eu acho que ficava a ganhar o mesmo que o Roberto Martínez.

Que ganhava quanto?

Ganhava, acho que era quatro vírgula qualquer coisa milhões de euros.

Vamos ver se não é uma empresa que recebe o dinheiro.

Eu acho que a federação não vai voltar a cometer o mesmo erro.

O assunto Fernando Santos.

Bem, Zinedine Zidane substitui Didier Deschamps.

É mais ou menos isso. Desculpa.

Quatro milhões e meio.

Quatro milhões e meio.

Exato.

É a bitola dos selecionadores.

Das grandes equipes.

Há um mercado, para todos os efeitos, treinadores e selecionadores.

Sim, e Roberto Martínez.

Que é internacional e global.

Há diferenças.

Nesse aspeto, o Zidane até poderia ganhar mais, porque é vencedor de competições internacionais que o Jorge Jesus nunca ganhou. Tem outro currículo, tem várias Champions.

Também podes olhar para o outro lado, que é, para já.

Trabalhou mais.

O anterior selecionador de Portugal ganhava aquele valor, portanto, dificilmente o novo aceitaria uma redução. E ainda para mais, Jorge Jesus teria outras alternativas em que ganharia mais, em clubes na Arábia. Há aqui também um sonho cumprido de ser selecionador nacional, que também se aplicará a Zinedine Zidane. Curiosamente, Zinedine Zidane substitui Didier Deschamps, os dois juntos ganharam como jogadores o Campeonato do Mundo de Futebol em 1998, faziam parte da mesma equipe. Deschamps era o capitão da equipe, Zidane era a grande estrela, marcou dois dos gols na final.

Era um ótimo cabeceador.

Revelou-se, eu acho que ninguém conhecia muito bem essa faceta, até esses dois gols na final do Campeonato do Mundo.

Eu por acaso estava mais a falar da cabeçada a Materazzi.

Essa foi em 2006. Se calhar foi um indício, esses dois gols de cabeça, do que viria a acontecer. Para já, houve também aqui uma polêmica em relação ao vencimento, porque havia uma nova lei em França que estabelecia um teto para remuneração de dirigentes e funcionários de federações desportivas, um teto salarial de €450 mil, que curiosamente é o teto salarial de Zinedine Zidane, ou seja, aquilo que ele poderá ganhar no caso de cumprir determinados objetivos. O salário é de 300 mil, mas poderá chegar aos €450 mil, que curiosamente, ou não, é o teto salarial imposto pela nova lei.

Mas não se aplica a jogadores, certamente.

Não se aplica a jogadores, é a funcionários da federação, não se aplica a jogadores.

Nos clubes.

Por falar em dinheiro, olhando aqui ainda para a polêmica de Gianni Infantino, que quer vender participações do Mundial de Futebol a investidores privados, o jornal "The Times" revela que o presidente da FIFA indicou como data limite 19 de setembro para que as 211 federações que integram a FIFA deem luz verde a este novo plano. E se o fizerem, se acabarem por aprovar este plano de venda de participações do Mundial, receberão ou poderão receber até 35 milhões de euros como incentivo.

Lá está o dinheirinho.

Já pia de outra maneira.

A acenar com umas notas.

Caso contrário, se não aprovarem, essa verba relativa a programas de desenvolvimento local descerá para 8,7 milhões de euros.

Queres 35 ou oito?

Agora escolhe. Meu amigo, eu não te quero pressionar.

É interessante perceber o que a Federação Portuguesa vai dizer sobre isso.

Este tipo de incentivo não é novo. Acontece, por exemplo, nas eleições dos presidentes da FIFA, até na atribuição dos Mundiais a determinada federação. Discutiu-se muitas vezes se isto constituiria corrupção, porque imaginem pequenas federações, às vezes de ilhas no Pacífico, recebem à mesma este valor.

Não é em função da dimensão.

Não é em função da dimensão. Isto é curioso.

Para alguns é uma gota d'água.

Para uns não será. Trinta e cinco milhões é sempre muito.

Gota de água, enfim, relativizando.

Mas claro, mesmo para uma federação como a portuguesa ou a brasileira, por exemplo.

Ou a espanhola vale muito diferente.

Vale menos 35 milhões de euros para uma pequena federação, sei lá, de Curaçao.

Claro.

Porque estes valores são atribuídos para projetos, como eles dizem, de desenvolvimento local do futebol. Mas agora imaginem o que é uma pequena federação ter este dinheiro todo disponível. Será que vai todo para projetos de desenvolvimento?

Nem sequer têm espaço para isso.

Claro, obviamente.

Ou vai parar aos bolsos de alguém.

Ninguém depois fiscaliza isso.

Infantino está a jogar aqui com esta cenoura. Só para acabarmos aqui o "Três Toques de Deus" com um terceiro toque. Saudar o regresso de Nicolás Gaitán ao ativo. Ele que tem 38 anos, vai jogar no Aldosivi, da Argentina.

Já estava com saudades dele.

Eu sei.

Ainda bem que ele vai regressar ao ativo.

É um regresso muito ansiado.

Ele fez uma carreira em queda.

Sim, em queda e um pouco estranha.

Se eu soubesse que vinha da gás, era capaz de concordar contigo.

Foi para o Braga.

Braga, Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira.

Ele passou pelo Atlético de Madrid, um jogador muito talentoso, que acho que os melhores anos esteve no Benfica. Não sei se não daria jeito para o jogo desta noite ainda.

Não.

Não, com 38 anos achas que não?

Está lá o Kaminski e o Scheldrup.

Scheldrup já veio. Será que vai jogar? Amanhã comentaremos esse jogo, esse e o do Braga, que também entra hoje em ação.

Com uma equipe que a Carla Jorge Carvalho diz excelentemente o nome, que eu ainda não consegui perceber como é que se diz a equipe que joga com o Braga.

Vou preservar esta boa imagem e não vou esta boa impressão.

Vamos deixar a Carla com esse trabalho.

Vou aguardar se a notícia estará no próximo jornal ou não. Está feito o "Três Toques" com as notícias do desporto trazidas aqui pelo Bruno Vieira Amaral.