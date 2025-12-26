Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Três toques com o Bruno Vieira Amaral e começamos em Espanha.

Espanha e com um toque dourado. Houve um clube de futebol que ganhou o prêmio de loteria do Natal no valor de 468 milhões de euros.

Uau. Portanto, nasceu um novo Real Madrid em Espanha.

Mais ou menos. Eu acho que isso não chega pra cobrir um orçamento anual do Real Madrid, de qualquer das formas, pra este clube de uma pequena vila de La Bañeza, na província de Leão. É muito dinheiro e foi um ano difícil para o clube. El Gordo, é assim que se chama a loteria de Natal em Espanha, quando premeia grupos, e normalmente é o que acontece, é sempre uma festa, e foi uma festa para este clube. Essa localidade sofreu um pouco nos últimos meses, pelos incêndios. Foi muito afetada pelos incêndios e também pelo encerramento de uma histórica fábrica de açúcar, e que levou à perda de muitas dezenas de empregos. E agora, saiu o jackpot. O presidente da Câmara de La Bañeza confirmou que a distribuição do bilhete pelo clube, pois é distribuído pelo clube e pelas federações locais, garantiu que este valor seja disperso pelos cerca de 11 mil habitantes da vila.

Vai ser distribuído?

Exatamente. Porque isto normalmente é assim, quando compras o bilhete, está dividido por muita gente. Ninguém fica com o bolo todo, com o El Gordo todo só para si. Este clube, La Bañeza, que está na primeira divisão regional B de Castela, seria as nossas distritais. Agora está apenas a dois pontos do topo e pode ser ajudado por este, eu não diria isto, não é um balão de oxigênio, isto é um tanque de oxigênio. E depois já brincaram, houve o presidente do clube, Gonzalo Prieto, que disse que se Vinicius Junior, que parece que tem estado um bocadinho insatisfeito no Real Madrid, mas se ele continuar insatisfeito, nós estamos dispostos a ir comprá-lo. E aqui está um belo presente de Natal para o La Bañeza seria ir buscar o Vinicius Junior.

Paulo. E deve dar pra comprar o Messi e o Ronaldo ao mesmo tempo, não?

Não sei se depois dá pra pagar os ordenados, mas para os ir comprar, os passes, deve dar. Aliás, eles estão avaliados, creio que o Messi, na última avaliação, estava em 15 milhões de euros, e o Ronaldo, 15 milhões. É pela idade.

Eles são casos pelo ordenado, agora.

Claro. Mas a avaliação de mercado para o Messi é de 15 milhões e para o Ronaldo é de 12 milhões, mas estamos a falar de jogadores com 38 e 40 anos.

Claro.

Portanto, é um valor muito significativo. O problema nem seria tanto o passe, o problema seria mesmo o ordenado, sobretudo o de Cristiano Ronaldo. Falar de compras, dinheiro, valores muito elevados e de jogadores de futebol e que estão na Arábia Saudita, temos de ir aqui à história de Benzema, o craque francês que agora está na Arábia Saudita. Ofereceu a si próprio um presente de Natal.

São os melhores.

São os melhores. E deste eu tenho mesmo inveja, porque ele comprou um quadro de Pablo Picasso. Não é pra todos.

Não é pra todos.

Não é pra todos. Eu tenho lá uma reprodução que comprei no Museu Picasso.

No ano passado fiz isso.

Compraste um?

Comprei um Picasso. Ainda pensei num Dali, comprei um Picasso.

Sabem aquela história? Eu acho que já contei aqui, mas gosto sempre de contar esta história.

Já és aquele tio que conta sempre a história.

Portanto, meus sobrinhos aguentem mais um bocadinho, é Natal e estou ainda com efeito de alguma coisa que possa ter bebido.

Nós vamos rir no final, Bruno.

Não se riam, que isso não é pra rir, mas é pra pensar. Isso era o Picasso no restaurante, ele fazia uns desenhos nos guardanapos e ofereceu um desenho ao proprietário do restaurante. Ficou muito contente e disse: "Ah, eu ofereço-lhe a refeição, mas se não se importa, assine-me aqui o guardanapo". E o Pablo Picasso disse-lhe: "Meu amigo, eu estou a pagar a refeição, não lhe quero comprar o restaurante". O que era valioso era mesmo a assinatura. Este quadro, retrato de homem barbudo, que é datado de 1964, está assinado. É autêntico? Às vezes, há surpresas.

Dizem que é autêntico, claro.

Dizem que é autêntico. Não se sabe o valor que Benzema pagou, não foi divulgado. Esteve exposto no início do ano numa galeria de Nova York, mas não foi divulgado o valor. Mas se olharmos aqui para outros quadros de Picasso, sabemos que podem atingir valores verdadeiramente estratosféricos. Por exemplo, em 2013, "O Sonho" foi vendido por um valor de 155 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de euros, e o quadro mais caro de sempre de Picasso é "As Mulheres de Alger", vendido em 2015 por 179,4 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de euros. Haverá outros, certamente ainda mais caros. Estou a pensar num que já tive o prazer de ver ao vivo, o "Les Desmoiselles d'Avignon", que está no MoMA, em Nova York, e que se fosse posto à venda, provavelmente bateria todos estes recordes.

Meio El Gordo, certamente.

Se calhar, o El Gordo todo não chegaria para o comprar.

O que tem graça também nesta história é que o quadro chama-se "Retrato de Homem Barbudo", não é? Que no fundo podia ser o Benzema, porque ele também é barbudo.

Se calhar foi isso que o motivou a comprar o quadro. E ele divulgou uma imagem, uma fotografia dele com o quadro no Instagram, que teve já mais de 200 mil likes. Mas eu acho muito bem. Quando os jogadores de futebol, além de outros bens materiais, como carros.

Não dês exemplos. Não é preciso exemplos.

Não, é sério. Investir em arte, claro que estamos a falar aqui de investimentos que não são acessíveis a toda a gente, mas eu gosto. Fico contente quando os vejo investir neste tipo de objeto.

Muito bem.

Vamos à última história. E esta eu acho que todos nós nos podemos identificar.

Sim. Por quê?

Não sei se já se pesaram.

Todos, mas olhas para mim. Por quê? O que isso quer dizer?

Não foi de propósito, João. Juro que não foi. Bem, isto tem a ver com o peso de Natal, o peso que todos nós ganhamos no Natal. Pep Guardiola, treinador do Manchester City, ele disse que prometeu pesar todos os jogadores depois do regresso desta quadra natalícia e Erling Haaland, o avançado norueguês do City, já se antecipou. Não foi preciso ser obrigado pelo treinador. Ele pesou-se, tirou uma fotografia.

Chegou o El Gordo.

Agora, não se sabe. Ele é muito alto. Está lá o peso, aparece o peso na balança.

Mas não sabemos quem é que está em cima da balança.

Em princípio, será ele. Os pezinhos, em princípio, são os dele.

Os conheceste nos janetes.

Os pezinhos estão aqui um bocadinho maltratadas as unhas do dedinho grande, mas pronto. 94,4 quilos. 94 quilos e 400. Não sabemos.

Mas ele é grande.

Ele é grande. Não sabemos qual é que era o peso que ele tinha antes.

Claro, de massa muscular.

Claro.

E é ossudo.

Não sabemos. Para ele publicar, para ele divulgar, eu acredito, é porque está dentro dos parâmetros definidos pelo treinador, caso contrário, ainda se arriscava.

Portanto, o Guardiola obrigou toda a gente a ir à balança. É isso?

Assim que ele chegar, ele disse: "Vamos estar atentos a isso." Hoje em dia, os jogadores de futebol, mesmo quando estão de férias, normalmente têm aparelhos para monitorizar desde a condição física, também o peso. Portanto, são muito vigiados.

E o medo é de 1,95.

1,95. Normalmente diz-se que o peso ideal andará ali à volta de--

Dos centímetros.

É, dos centímetros.

Eu acho isso um bocadinho duvidoso.

Depois depende.

Para mim não dá. Faz.

Depois podem ser quilos de gordura.

Eu tenho dois metros, não posso ter dois quilos.

Ou de massa muscular e faz a diferença. Eu digo, se o Haaland se atreveu a divulgar esta fotografia e a mostrar o peso, é porque não deve estar muito longe do peso ideal, não deve ter cometido muitos excessos, ao contrário de outras pessoas. E não estou a olhar para ti, João Miguel.

Não, não olhes. Foi com a mão às rabanadas. Foi tristões com o Bruno Guimarães.