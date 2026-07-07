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Começa agora mais uma edição do Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com o jornalista Martim Madeira. Olá, Martim. Muito bom dia.

Bom dia.

E começamos, inevitavelmente, pela Seleção Nacional. Portugal está fora do Mundial de Futebol.

Fomos enviados para casa de uma maneira amarga ao perdermos 1 x 0 com a Espanha, já nos descontos da segunda parte, aos 90 mais um. Roberto Martínez bem tinha dito que acreditava na numerologia e no número seis. Ora, de facto, foi o número seis espanhol, Mikel Merino, no dia 6, a carimbar o passaporte de regresso para os portugueses. E por falar em Roberto Martínez, o selecionador nacional anunciou a saída do comando técnico das Quinas.

Eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar e acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais o que falar.

Já sobre o jogo em si contra a Espanha, Roberto Martínez realçou o orgulho na exibição portuguesa, mas explica que o jogo foi definido nos detalhes.

Defensivamente, tivemos muita coragem, boa agressividade, defendemos muito bem. E depois, o que acontece nos jogos de oitavos do Mundial, detalhes importantes, a bola pegar na barra, entrar ou não entrar, e a oportunidade no minuto 90, que é um recomeçamento, uma falta rápida, e isso foram os detalhes que fazem a diferença, mas é um orgulho incrível.

O balanço de Roberto Martínez destes oitavos de final, o selecionador que está de saída do comando técnico da seleção, Jorge Jesus é apontado como o sucessor.

Já o capitão da Seleção Nacional diz que a equipa podia ter feito mais.

Cristiano Ronaldo saiu da partida visivelmente triste, com lágrimas nos olhos, enquanto se dirigia ao túnel de acesso aos balneários. Na zona mista de entrevistas, Ronaldo faz um balanço daquilo que foi, provavelmente, o último mundial.

Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados como uma das equipas também que, ao meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar pra qualquer um. Tivemos um pouco azar de sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas, como disse ontem, sair de consciência tranquila, eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor.

O capitão fala também sobre sair em lágrimas do relvado num discurso que soa à despedida.

Eu acho que todos os jogadores devem ter um sentimento especial de jogar pela seleção. Eu pelo menos tenho e 23 anos a representar a seleção com muito prazer, muito gosto e pra mim é sempre uma experiência inesquecível quando jogas pelo teu país. Por isso, aquilo que aconteceu no final do jogo foi alguma emoção, mas em princípio também um alívio e consciência tranquila de que quem dá o seu melhor, nada poderá ser apontado.

Quanto à outra despedida, essa sim certa, Ronaldo deixa um agradecimento a Roberto Martínez.

Foi uma pessoa que eu adorei trabalhar com ele, um grande ser humano, um grande treinador e aquilo que ele fez por Portugal foi muito grande. É de louvar aquilo que ele fez, ganhou um título por Portugal. Muitas pessoas, se calhar, não dão valor, mas eu dou muito valor, porque Portugal antigamente não tinha ganho nada e nos últimos anos ganhou três títulos e isso demonstra muito o bom que tens que ser pra poder ganhar um título por Portugal.

As palavras de Cristiano Ronaldo naquele que pode ter sido o último mundial da carreira e um possível adeus da Seleção Nacional.

E Martim, continuamos nas reações a esta eliminação de Portugal. Bruno Fernandes fala numa seleção cheia de talento que não foi aproveitada da melhor forma.

O meio da Seleção Nacional e do Manchester United fala numa saída em fase precoce.

Obviamente, claro que sim, todas as oportunidades são perdidas, porque quando chegamos a um mundial, toda gente quer ganhar e nós não somos diferentes. Em todos os mundiais que Portugal participou, acho que não foi diferente. Mas obviamente é uma oportunidade perdida, porque tínhamos e temos uma grande seleção, com grandes qualidades. Se calhar, não conseguimos retirar o melhor de todos da melhor maneira e acabamos por sair numa fase muito precoce do mundial.

Já o defesa central principal desta seleção, Rúben Dias, diz sentir uma frustração enorme.

Cada pessoa lida com a emoção de maneira diferente, é obviamente um sonho de todos nós. E obviamente, a frustração existe. A nossa ambição é maior, é de chegar aqui e ganhar. E como tal, é sempre duro não conseguir vencer.

Um dos destaques da equipa das Quinas, o guarda-redes Diogo Costa diz que a equipa sai triste, especialmente por não ter conseguido dedicar o mundial a duas pessoas especiais, Jorge Costa e Diogo Jorge.

Tínhamos qualidade pra isso. Por uma ou outra razão não conseguimos, mas o que nós fizemos sempre foi dar o nosso melhor fisicamente e mentalmente para todos juntos mostrar o melhor país. Como todos sabem, queríamos muito dedicar este mundial a duas pessoas muito especiais pra nós. Não conseguimos e estamos também muito mais tristes por isso.

Ainda nas reações à partida, houve espaço para o primeiro-ministro, que esteve no jogo a comentar. Luís Montenegro diz que Portugal teve mérito e que a seleção esteve ao nível dos melhores.

Daquilo que eu registo com um profundo sentimento de gratidão, é que estes atletas também demonstraram que nós estávamos ao nível dos melhores. E estávamos, estivemos ao nível dos melhores. Acabamos por não vencer este jogo, mas isso não significa que não tenhamos feito um percurso, de facto, muito favorável e muito meritório.

A reação dos jogadores e também do primeiro-ministro a esta eliminação de Portugal.

Martim, ouvimos o lado português. É hora de ouvir agora o lado espanhol, o treinador Luis de la Fuente fala numa final antecipada.

O selecionador espanhol rasgou vários elogios à equipa portuguesa nas entrevistas pós-jogo. Luis de la Fuente saiu vencedor neste duelo ibérico, mas reconheceu um duelo equilibrado que foi resolvido nos detalhes.

Hoje participamos numa final antecipada e a verdade é que assistimos a um grande espetáculo. Neste tipo de jogos, os detalhes resolvem. Eu acredito que, no geral, nós tivemos mais oportunidades e mais jogadas perto da baliza adversária. O guarda-redes adversário foi um dos jogadores mais destacados. Isso diz muito, mas sabemos que, no final, são estes pequenos detalhes que, com tanto equilíbrio, ditam se uma eliminatória cai para um lado ou para o outro.

O selecionador espanhol elogia ainda a seleção nacional, especialmente o meio-campo português, que diz ser, tal como o espanhol, dos melhores do mundo.

Eu sou um admirador do futebol português e dos futebolistas portugueses. O que nós fizemos tem muito mérito. Somos duas seleções muito parecidas, que contam com os dois melhores meio-campos do mundo. Hoje, a qualidade destes futebolistas foi demonstrada.

A análise do selecionador espanhol Luis de la Fuente. Ainda no lado espanhol, houve reação em português de um conhecido jogador espanhol em Portugal. Pedro Porro destaca um jogo sofrido, mas bom e elogia a seleção.

Acho que também foi um bom jogo da parte das duas equipas. Sabíamos desde o princípio que Portugal tem grandes jogadores. Eu acho que foi um jogo mais por detalhes. Nos últimos minutos estamos a sofrer as duas equipas. Mas penso que também caiu para nós. Muito feliz pela vitória da equipa e é seguir agora.

Reação espanhola a esta vitória por 1 x 0 sobre Portugal. Em Dallas, valeu o gol de Mikel Merino. A Espanha vai agora defrontar a Bélgica nos quartos de final.

Isto porque a Bélgica, Martim, venceu os Estados Unidos esta madrugada com uma goleada.

4 x 1 foi o resultado entre as duas equipas. A seleção belga começou a vencer aos nove minutos de jogo, com um gol de De Ketelaere, que apenas teve de encostar a bola no fundo das redes. Os Estados Unidos responderam aos 31 minutos, Malick Tillman marcou de livre direto. Dois minutos depois, aos 33, a Bélgica tornou a ir para a frente do marcador, novamente De Ketelaere a bizar na partida. No início da segunda parte, a Bélgica marca o terceiro. Vanaken aproveita um erro do guarda-redes norte-americano e de fora da área mete a bola na baliza que estava completamente escancarada. Já aos 90 + 3, Romelu Lukaku faz o quarto e acaba assim com o American Dream. O avançado estrela dos Estados Unidos, perdoado pela FIFA, jogou a titular, falaremos disso, e portanto é caso para dizer que nem com a ajuda de Donald Trump os Estados Unidos conseguiram vencer esta partida. A Bélgica joga contra a Espanha os quartos de final no dia 10 de julho, às 20h.

Mas, Martim, ainda há outros jogos dos oitavos de final durante o dia de hoje. São dois.

A Argentina joga com o Egito às 17h, já a Suíça defronta a Colômbia às 21h e os vencedores destes dois confrontos jogam um contra o outro nos quartos de final.

Martim, ainda sobre o mundial, vamos falar sobre uma polêmica que envolve racismo com Kylian Mbappé.

Sim, uma senadora do Paraguai, Celeste Amarilla, fez vários comentários racistas perante Mbappé. Disse, por exemplo, que o jogador francês não era educado, isto porque conviveu com chimpanzés e com macacos também. Não bebeu leite quando era pequenino, bebeu apenas água de coco como os chimpanzés, foi o que disse esta senadora do Paraguai. Mbappé respondeu, disse que Celeste Amarilla era uma pessoa execrável e que o racismo não tinha lugar no futebol. Também o presidente francês Emmanuel Macron disse que Mbappé fez um gol fora dos campos ao combater o racismo.

E veio também condenar essa declaração. Fechamos assim o "Vamos à Bola" hoje com o Martim Madeira.