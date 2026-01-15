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É o som do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador hoje com o João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar com a Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto eliminou o Benfica da prova rainha.

Triunfo por uma margem mínima perante mais de 47 mil pessoas no Estádio do Dragão. Foi através de um canto marcado por um cidadão polaco com 1,90 metro e 84 quilos. Seu nome, Jan Bednarek, abriu o marcador no Estádio do Dragão, um golo que apenas surgiu ao minuto 15. No rescaldo à partida, Francesco Farioni, treinador dos Dragões, já olha para os próximos desafios.

"Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado. Mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória."

Para ganhar, também é preciso sofrer, segundo o treinador azuli branco.

"Na primeira metade tivemos quatro ou cinco oportunidades fantásticas que nos levaram a momentos muito bons. Infelizmente, não capitalizamos o quanto devíamos. Na segunda metade tivemos algumas boas situações, mas também tivemos momentos em que tivemos que sofrer contra uma ótima equipa, com um ótimo treinador. Isso também faz parte do jogo."

Este jogo marcou ainda o regresso de Thiago Silva, o central internacional da seleção Canarinha, aos relvados portugueses. Já José Mourinho diz que o resultado é injusto e lembra uma oportunidade falhada por Vangelis Pavlidis já no final da partida.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos. Acho que merecemos, obviamente, mais. Acho que o golo falhado, a oportunidade falhada no minuto 90 é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlámos bem. Com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas, os rapazes estiveram muito bem no jogo.

Sem Taça da Liga, sem Taça de Portugal, campeonato a 10 pontos do primeiro lugar e Liga dos Campeões muito difícil. Apesar disto, o Special One não desiste.

Quem joga no Benfica tem que dar sempre. Há sempre coisas para jogar, há sempre objetivos para atingir. O objetivo agora, obviamente, é ganhar o próximo jogo, mas há sempre objetivos. Mais do que aquilo que eu sou como treinador, aquilo que eu sou enquanto pessoa: desistir nunca.

Esta partida, o médio colombiano Richard Ríos teve de sair de maca com muitas queixas do braço direito já no final da partida, ou neste caso, fora do relvado. Houve polêmica relacionada com os adeptos do Benfica. Os encarnados emitiram comunicado na qual denunciam que os seus adeptos foram sujeitos a um tratamento vergonhoso no acesso ao Estádio do Dragão. Os encarnados anunciam ainda que vão apresentar uma queixa formal à Federação Portuguesa de Futebol. As águias dizem que os adeptos que se deslocaram até à cidade invicta foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado, um procedimento que dizem ter tido como objetivo a humilhação dos benfiquistas.

Mas João, antes deste clássico, houve surpresa na prova rainha. O Fafe também está nas meias-finais.

E depois do Arouca e do Moreirense, o tomba-gigantes minhoto atinge o conterrâneo, neste caso, o Sporting de Braga. A formação da Liga 3 venceu a equipa brancarense por 2 x 1. João Santos e Carlos Daniel foram os autores dos gols da equipa da casa. Mário Dowdell-Lé ainda reduziu, mas não foi suficiente. Mário Ferreira, treinador do Fafe, realça que a equipa técnica é jovem e reforça que o futebol é a melhor profissão do mundo.

Preparar bem a equipa, analisar bem o adversário, esse foi o nosso foco. E eu acho que o segredo está um bocadinho por aí. Somos uma equipa técnica jovem. A minha primeira experiência na Liga 3, uma experiência que me está a correr bem e acho que estamos a fazer um bom trabalho. É nesses pilares que nós nos assentamos, é nos valores do trabalho, do compromisso, do estarmos ligados de corpo e alma a isto, porque para nós o futebol é a melhor profissão do mundo, mas é preciso saber viver o futebol.

E na sala de imprensa foi o presidente do Sporting Braga, António Salvador, a falar aos jornalistas, atira duras críticas aos próprios jogadores.

I think the first half we had four or five fantastic actions that could lead us to a really good moment and really good opportunity. Unfortunately, we didn't capitalize as much as we should. We scored in certain places that came after, I think, four corners in a row or something similar. Second half, we had as well some good situations, but as well, of course, we had some moments where we had to suffer against a great team with a great coach. So I think it's also part of the game. But as you say, this

Não ouvimos aqui António Salvador, o presidente do Braga, ouvimos aqui novamente Francesco Farion e, no entanto, fica de registo este resultado e, Carlos, um marco histórico para o Fafe. 47 anos depois, a equipa minhota está novamente nas meias-finais da prova rainha.

E vamos saber hoje o adversário do Fafe nessas meias-finais. É dia de sorteio da Taça de Portugal.

O adversário do Fafe, o adversário do Sp. Porto e também do Torriense, que já estão apurados para estas meias-finais. O sorteio é hoje às 17h, na Cidade do Futebol. Falta saber o outro semifinalista, neste caso, é o jogo entre o Sporting e o Aves, que apenas vai decorrer no mês de fevereiro.

E da Taça de Portugal, vamos para a Taça de Espanha. Real Madrid caiu com estrondo na Copa do Rei.

Humilhação total em causa do Albacete, o emblema da região de Castila-La Mancha, o 17.º classificado da La Liga 2. Na estreia de Álvaro Arbeloa no comando técnico dos Merengas, os brancos perderam por 3-2. O jogo foi decidido apenas nos minutos finais com o jogador do Albacete, o avançado Ref7, a fazer aquele que pode bem ser o gol mais importante da história deste emblema espanhol.

Viajamos agora até ao continente africano. João, Senegal e Marrocos estão na final da Taça das Nações Africanas.

Na primeira meia-final da prova, a seleção senegalesa venceu o Egito por 1 a 0, com golo de Sadio Mané. No outro jogo, a equipa anfitriã desta competição, Marrocos, teve de ir até aos pontapés de penalty para afastar a seleção da Nigéria. A final já está marcada, é este domingo, às 19h. E para terminar, Carlos, o que achas que os jogadores costumam fazer quando terminam a carreira, terminam a sua passagem pelos relvados, penduram as botas, dizem: "Já chega"? O que é que achas que fazem?

Eu acho que passam mais tempo com as respetivas famílias. E depois, hoje em dia é muito normal antigos jogadores virarem comentadores, treinadores. Vemos muitos na televisão.

Mas há várias opções, certo?

Há várias opções.

Ora, o jogador que eu te trago aqui fez uma opção peculiar. Vou te dar quatro hipóteses. Um: investem o dinheiro em negócios. Dois: viajam pelo mundo. Três: viram treinador. Ou quatro: tiram um curso, vão para a faculdade. Qual é a hipótese que achas que é mais condizente?

Eu vou bloquear a opção três, virar treinador.

Estás errado.

Estou errado?

Estás errado.

Então não ganho os cinco pontos na minha comissão no crédito.

Não. Queres saber a resposta certa?

Quero saber qual é a certa, então.

Não é nenhuma destas, era mesmo uma partida. A opção é cinco: entrar num reality show.

Quem é que é esse jogador?

Falamos do antigo campeão do mundo da seleção do Brasil e jogador do Benfica, Ednilson. O antigo internacional Canarinho entrou esta semana no "Big Brother Brasil" e já está a causar bastante furor nas redes sociais. O antigo avançado jogou no Benfica na temporada de 94, 95, marcou 17 gols em 31 partidas. Em 2002, foi campeão do mundo na seleção por Luiz Felipe Scolari. Agora sabemos que Ednilson está de volta ao jogo, mas neste caso é outro. Mas não deixa de ser um jogo, certo?

Exatamente. E vamos lá saber como é que Ednilson se safa neste reality show no "Big Brother Brasil". Foi o "Vamos à Bola" com o João Lourenço, que está de regresso amanhã para mais um jornal de desporto da Rádio Observador.