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Muito bom dia. Eu sou do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje, segunda-feira, com o João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar com uma renovação de contrato no Futebol Clube do Porto. Francesco Farioli é Dragão até 2028.

E com a Livraria Lello como pano de fundo, o técnico de 36 anos aumenta o número de anos que pode ter no clube azul e branco. A imprensa desportiva indica ainda que Farioli vai ter um aumento salarial e que a cláusula de rescisão aumenta para € 20 milhões, isto para períodos fora do mercado de transferências. O treinador transalpino considera esta decisão, por parte da direção de André Villas-Boas, como um voto de confiança que quer validar em campo.

É uma grande emoção para mim e para o staff, porque é uma prova de confiança incrível que o clube nos dá. Eles decidiram dar um passo em frente na nossa direção e, especialmente, dar um passo juntos nesta jornada. Então não há nada mais que possamos pedir. É uma sensação fantástica, o desejo de continuar a trabalhar juntos com o mesmo ritmo, o mesmo desejo e a mesma ambição.

A língua italiana já invade o balneário portista com o slogan a seguir por todo o universo azul e branco: "La Famiglia Portista". Farioli diz que o slogan não é só para colocar em camisolas, é para sentir todos os dias.

Ele nasceu como um slogan ou até mesmo como uma sensação, mas tornou-se um slogan. E a realidade é que é algo que está realmente cá dentro, algo que nós acreditamos muito. Os últimos dias no Algarve reforçaram essa sensação e essa conexão e esperamos novamente, com este passo juntos, algo bom para a família portista na nossa jornada.

A renovação de contrato do Francesco Farioli traz mais uma novidade para o Futebol Clube do Porto, com a inclusão de mais um elemento na equipa técnica. Segundo o jornal O Jogo, Felipe Sanchez, espanhol que trabalhou com Francesco Farioli no Ajax, no Nice, no Alanyaspor e no Karamür cel, já vai começar a trabalhar no Olival. Recordar que o Futebol Clube do Porto tem jogo já esta quarta-feira frente ao Benfica para a Taça de Portugal.

E que vai poder acompanhar aqui na Rádio Observador, com relato em direto. Regressamos ao tema da Taça da Liga, onde o Vitória foi mais forte numa final imprópria para cardíacos.

Até porque foi o tema principal deste fim de semana. E pelo terceiro jogo consecutivo na competição, os vitorianos fizeram remontada, mas uma final conquistada ao eterno rival sempre tem um sabor diferente. A Rádio Observador trouxe até si todas as emoções desta partida inédita no futebol português. E se não ouviu, aqui fica um cheirinho daquilo que foi a noite de sábado no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria. Ó Vitória. Ó Vitória.

Está dada a contagem. Apito inicial de Hélder Malheiro. A final da Allianz Cup, a Taça da Liga, a competição de inverno, joga-se também pelos microfones da Rádio Observador. Dérbi do Minho.

Quem resiste sempre vence. Ouve o grito.

Zabu, esquerdo. Prepara-se então para a execução do pênalti. Apita o árbitro. Vai partir Zabu. O remate! Gol!

Está inscrito, feito dentro. A vitória.

Ponta-pé de canho de Zabu a bater ao segundo poste, caçapa dentro! Vitória, vitória, vitória!

Só a força, o querer.

Vai partir Dalazar. Parte para a bola, atirou, defendeu! Salvador!

Sempre a vencer.

Carlos Martinez perde o jogo aéreo. Ganha em bem e acabou! Acabou! O Vitória é campeão inédito da Allianz Cup.

Só a vista serve onde o cão vai. A vitória, a conquista. E aqui ficam os registros sonoros do Alexandre Luna Paz e também do Diego Varela, que estiveram no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, durante este sábado. Também tivemos nesta emissão Carlos Pedro, Alan, Pedro Mendes, Serginho, Vítor Santos. Muitas lendas para uma partida que foi cheia de emoções, como pudemos recordar. Chegada a Guimarães, a festa foi feita debaixo de chuva, mas nada que impedisse centenas de vitorianos de encher o Largo do Toural para receber os novos campeões de inverno. E de recordar que vamos ter mais um jogo grande novamente nesta quarta-feira para a Taça de Portugal

Futebol Clube do Porto contra Benfica para ouvir aqui na Rádio Observador a partir do Estádio do Dragão. E por falar em taça, já temos o primeiro semifinalista.

E mais um apuramento com contornos históricos. Setenta anos depois, o Torriense está nas meias-finais da prova rainha. A equipa de Torres Vedras recebeu e venceu esta noite o União de Leiria por 3 x 1. O avançado do Bali, Kevin Zohi, foi a figura do encontro, ao bisar ainda na primeira parte, aos 11 minutos, e logo também a abrir o segundo tempo aos 49. O Torriense ultrapassa assim os quartos-final desta prova pela segunda vez na história, algo que já não acontecia desde 1998/99. No campeonato, e por falar também em resultados, houve ajustes de calendário no dérbi insular. O Nacional recebeu e empatou a três gols frente ao Santa Clara. Já o Muradeiro recebeu e venceu o Tondela por 1 x 0.

E na Taça de Inglaterra, surpresas atrás de surpresas, o detentor da prova, João, foi eliminado por uma equipa de amadores.

Isto porque o Macclesfield, equipa dos escalões não profissionais, alcançou uma das maiores surpresas na história desta competição centenária. Eliminou não só uma equipa da Premier League, mas também precisamente o detentor do troféu, o Crystal Palace, no Estádio Moss Rose. Paul Dawson colocou o Macclesfield em vantagem ao minuto 43 e com Isaac Buckingham Ricketts a aumentar a surpresa ao fazer o segundo gol aos minuto 61. Já do lado da equipa, neste caso, que já não vai ser novamente detentora do título, o Crystal Palace, o extremo espanhol Yeremy Pino ainda reduziu para os visitantes ao minuto 90, mas o Macclesfield, de uma cidade a sul de Manchester, aguentou a pressão e assegurou um triunfo que vai ficar certamente para a história. Em outros resultados desta prova centenária, começamos pelo Manchester United, o antigo clube de Rúben Amorim, que perdeu em casa por 2 x 1 frente ao Brighton. Também o West Ham, de Nuno Espírito Santo, venceu por 2 x 1 frente ao Queens Park Rangers e o Leeds United venceu o Derby County por 3 x 1. Ainda há resultado também do Arsenal, que venceu fora frente ao Portsmouth por 4 x 1.

Viajamos agora até Jeddah, na Arábia Saudita, isto porque o Barcelona conquistou a Supertaça Espanhola.

E é o 16º troféu desta competição para a equipa culé. O grande protagonista da noite foi o brasileiro Rafinha, que assinou dois gols, o primeiro e o terceiro da equipa da Cidade Condal. O outro gol catalão foi da autoria do avançado polaco Robert Lewandowski. Já o Real Madrid, orientado por Xabi Alonso, respondeu com gols de Vini Jr. e também de Gonzalo García. Não foi suficiente para o Barcelona levar esta taça para a equipa da Cidade Condal.

Fica por aqui este "Vamos à Bola", hoje com edição do João Lourenço. O jornal de desporto da Rádio Observador está de regresso amanhã por volta da mesma hora.