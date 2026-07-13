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Bem-vindos a mais uma edição do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje com a edição do jornalista Ricardo Lopes. Muito bom dia, Ricardo.

Ora viva, Carlos.

Vamos começar com o Mundial de Futebol. As meias-finais da competição estão definidas. De um lado, França e Espanha, do outro, Argentina e Inglaterra. São estas as quatro seleções que vão lutar por um lugar na final.

Parece que começou ontem, mas a verdade é que o Campeonato do Mundo caminha para o fim. Desde a última vez que falamos aqui os dois na sexta-feira, Carlos, aconteceram os últimos três jogos dos quartos de final. Deixa-me fazer-te aqui um resumo, um apanhado. Sexta-feira tivemos a Espanha-Bélgica. Os espanhóis começaram a vencer com gol de Fabian Ruiz, mas ainda antes do intervalo, Charles De Ketelaere empatou.

De Ketelaere.

De Ketelaere, exato, empatou a partida, um igual ao intervalo e a Espanha bem pode agradecer ao salvador Mikel Merino, à semelhança do que fez contra Portugal, o avançado espanhol do Arsenal entrou na partida aos 86 minutos e aos 88 fez logo abanar as redes. Está a ser uma arma secreta do conjunto treinado por Luis de la Fuente, que vai jogar contra a França amanhã em Dallas, às 20h, hora de Lisboa. Temos aqui uma final antecipada. Claramente, talvez o jogo mais esperado. Depois, na noite de sábado, foi a vez de Inglaterra e Noruega entrarem em campo. Os Vikings não tinham o favoritismo do seu lado, mas vinham com a confiança em alta depois de eliminarem o Brasil e mostraram novamente um ótimo futebol bem jogado. Estiveram a ganhar um golaço de Schjelderup, o jogador do Benfica, que fez um ótimo mundial, mas o inevitável Jude Bellingham fez dois gols, um ainda na primeira parte, um igual no tempo regulamentar e depois já no prolongamento, o médio do Real Madrid voltou a dizer aos ingleses que podem contar com ele, fez o 2x1 para enviar os Vikings de volta para a Noruega. No final da partida, questionado sobre as declarações do selecionador, que disse que a equipa não tinha conseguido apresentar um bom estilo de jogo, Jude Bellingham diz que contra equipas com a qualidade da Noruega, nem sempre vai dar para jogar bonito. Às vezes é mesmo preciso ganhar sujo.

Talvez, ou talvez ele não saiba como é jogar contra jogadores de qualidade como o Erling Haaland, o Ødegaard, o Niza ou Sorloth. Não é uma equipa fácil de defrontar. Acho que tentamos criar um ambiente positivo e devemos continuar a fazê-lo até o final da competição. Não tenho palavras para o trabalho de todos os rapazes. Não vamos ganhar todos os jogos a controlar a bola e a fazer mil passes. Às vezes temos de ganhar sujo e fizemo-lo hoje novamente.

Às vezes é preciso ganhar sujo, comentários de Jude Bellingham a valorizar o trabalho da equipa depois da vitória contra a Noruega.

Inglaterra que vai agora encontrar a Argentina nas meias-finais e para isso teve de vencer a Suíça, que também não foi tarefa fácil.

Mais um jogo que nada ficou resolvido nos 90 minutos. A Argentina começou a vencer logo aos 10 minutos com o gol de Mac Allister, mas os helvéticos foram um osso duro de roer. Empataram na segunda parte com o gol de Ndoye e só no prolongamento a Argentina conseguiu voltar para a frente do marcador aos 112 minutos, com uma bomba de Julián Álvarez, uma bomba mesmo. Sugiro aos nossos ouvintes irem ver este golaço, tu certamente viste, Carlos. E ainda alargaram a vantagem para 3x1 já mesmo perto do apito final, com gol do avançado Lautaro Martínez, do Inter de Milão. Dar também destaque a João Pinheiro, que na verdade é o representante português que se está a manter mais tempo na competição. Neste jogo expulsou o avançado suíço Embolo por simulação e teve um bate-boca com o Messi numa altura tensa do jogo. As câmaras captaram este momento que até se tornou algo viral nas redes sociais. Messi confronta o árbitro português depois deste aparentemente se ter dirigido ao astro argentino num tom mais elevado, digamos. Messi terá respondido a João Pinheiro: "Fala bem comigo, não me desrespeites, porque eu falei contigo com respeito", mas os ânimos lá acalmaram. Deixa-me dizer-te que é também um momento engraçado, dada a diferença de alturas entre Messi e João Pinheiro, que é mesmo um pinheiro, é muito alto o árbitro português. O árbitro português deve ter quase mais 25 centímetros que Messi. Confusões à parte, 2x1 para a Argentina. Está nas meias-finais pela segunda vez consecutiva. É campeã em título. Vai jogar contra Inglaterra num jogo em que Messi considera especial.

"Sim, a verdade é que sim, que sempre é especial jogar contra as seleções grandes. Não me passou nunca contra a Inglaterra, é a primeira vez, assim que vai ser um partido especial, semifinal de uma Copa do Mundo. Agora descansaremos e nos prepararemos para isso."

Uma partida especial, diz Messi. Há uma grande rivalidade entre os argentinos e ingleses. Basta lembrar a mão de Deus de Maradona no Mundial de 86, no México. É normal que os ingleses não adorem os argentinos, isto no futebol, claro. Inglaterra-Argentina vai ser jogado esta quarta-feira em Atlanta, às 20h.

Só grandes jogos para acompanhar do que resta deste Campeonato do Mundo. Do continente americano para Portugal, para olharmos para o nosso futebol. O Benfica perdeu com o Flamengo por 2x1, num jogo particular a contar para o troféu do Algarve.

Num jogo onde se jogou pouco futebol, Carlos. Já te explico por quê. Um igual ao intervalo, gol de Samuel Lino para os brasileiros e de Pavlidis para o Benfica. Na segunda parte, o Flamengo foi mais forte. Um gol do brasileiro Wallison Quem deu a vitória ao Mengão. No final do jogo, o novo treinador do Benfica, Marco Silva, foi questionado sobre as impressões que deixa neste primeiro jogo a comandar as Águias. Diz que é preciso é ter calma e que em maio falamos.

A mim interessa-me é deixar boas impressões aos adeptos quando chegar maio, quando chegar o final de maio. Eu percebo a pergunta. A minha resposta podia dar azo a muita coisa. Eu percebo por onde é que quer ir. Não vou por esse lado. Os adeptos têm que ficar satisfeitos com o Benfica no final de maio. É isso é que eles têm que ficar satisfeitos, com maiores, com menores dificuldades, com muita coisa que se vai falar. É preciso que muita gente tenha calma, a calma suficiente e depois em maio nós falamos.

Declarações de Marco Silva depois da derrota frente ao Flamengo, um jogo que esteve repleto também de milhares de brasileiros nas bancadas. Depois do gol sofrido perto dos 70, o Benfica tentou chegar ao empate, mas o melhor que conseguiu foi uma bola ao poste de Prestianni. E é de Prestianni que eu queria falar um bocadinho contigo, Carlos, porque não foi um jogo fácil para o jovem argentino.

Foi um jogo durinho.

Foi bastante durinho. Os jogadores do Flamengo quiseram vingar Vinícius, que foi formado na base do clube, pelo que aconteceu ano passado com Prestianni. Um caso que ficou conhecido a nível mundial, foi inclusive criada uma lei tendo em conta este caso. Aquilo que era um jogo amigável tornou-se num verdadeiro campo de batalha. Jayden Oume, um jovem irlandês que se estreou pelo Benfica, não ficou com as melhores memórias deste jogo. Foi uma estreia infeliz, isto porque ainda na primeira parte Emerson Royal, o lateral-direito, teve uma entrada muito dura e o jogador do Benfica saiu lesionado. Entretanto, o clube já confirmou que o jogador tem mesmo uma lesão grave e vai estar de fora pelo menos três meses. O jogo já estava quente e ainda aqueceu mais. Isto porque quem entrou para o lugar deste jovem jogador que saiu lesionado foi precisamente Prestianni e Emerson não perdoou. Sinceramente, não perdoou. Teve vários lances de elevada intensidade com o extremo argentino. No final do jogo, Samuel Lino, outro jogador do Flamengo, diz que jogar contra o clube brasileiro é mesmo assim, duro.

O que se passou com o Prestianni neste jogo? Sempre muito em cima dele. É por causa do Vinicius Júnior?

Não, acho que jogar contra o Flamengo é isso. É pegado, é jogo duro, não tem isso de jogador que tem algum problema com a gente ou com o Flamengo ou com jogador que passou por Flamengo, o que passou problema com ele não é da nossa conta. Lógico, foi um jogador que passou aqui, que é um jogador especial, mas dentro desse jogo não teve nada a ver. A gente já entrou com o jogo duro e é assim que é o Flamengo.

Declarações de Samuel Lind, que garante que o conjunto brasileiro não vinha para aqui vingar Vinicius, recusa que tenha existido um tratamento diferente para com Prestianni, mas a verdade é que houve, Carlos. O jogo foi muito quente, como se costuma dizer. Fica também marcado por um momento em que Leonardo Jardim, que agora treina o Flamengo, se dirige ao banco do Benfica picado com a equipa técnica encarnada. O jogo ainda teve interrompido quase dois minutos com elementos de ambos os lados a agarrarem-se.

Nem parecia um amigável. Olhamos ainda para o mercado de transferências, uma notícia menos agradável para os sportinguistas. O capitão Hjulmand foi oficializado no Atlético de Madrid.

Ao fim de três épocas a vestir a verde e branca, veio do Lecce, clube italiano, e rapidamente se afirmou como um dos líderes do plantel, que na altura era liderado por Rúben Amorim. Em três épocas e mais de 140 jogos, Hjulmand contribuiu para a conquista de dois títulos de campeão nacional e uma Taça de Portugal, bem como para a melhor campanha de sempre do Sporting na Champions League. Num vídeo de despedida publicado nas redes sociais, o dinamarquês diz que foi um orgulho ser capitão do Sporting e garante que um dia, no futuro, vai voltar.

Queria agradecer todos os sportinguistas, o staff, os jogadores, pelos momentos. Eu adorei todos. O Sporting tem um sítio aqui no meu coração. Também aqui que a minha filha nasceu e um dia, no futuro, vou dizer a ela que eu fui capitão do Sporting, que é um enorme orgulho que fica para sempre. Vou voltar no futuro, com certeza.

Promessas do jogador dinamarquês, 40 milhões de euros fixos, mais cinco milhões em variáveis, é a segunda venda mais alta de sempre de um jogador dinamarquês. Pode não ser um mercado fácil para os adeptos leoninos, que podem ver partir mais um grande nome do plantel. Francisco Trincão é dado como certo na Arábia Saudita pela imprensa desportiva. Dizem que o Sporting e o Al-Ahli têm acordo fechado. Falta agora o jogador acordar com o clube, algo que deve acontecer em breve. Dar nota que, em sentido inverso, foi oficializado Jesse Derry, um extremo inglês que vai representar os Leões esta época por empréstimo do Chelsea. O clube de Alvalade não tem qualquer opção de compra. Dar nota só também, Carlos, que os Leões realizaram ontem o primeiro treino num estágio no Algarve, em Lagos.

Para fechar, falamos de ténis. O italiano Sinner é o grande vencedor do torneio de Wimbledon pelo segundo ano consecutivo.

Once again, Sinner venceu o alemão Alexander Zverev por 3-1 com parciais de 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. A partida durou três horas e 46 minutos. É impressionante o físico destes tenistas. Sinner é apenas o décimo tenista a conseguir revalidar o torneio de Wimbledon. É também o quinto major conquistado pelo tenista transalpino.

Os destaques do Vamos à Bola com o Ricardo Lopes.