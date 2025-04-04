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Olá, bem-vindos à segunda parte da Vixi Suave. Temos conosco António Cunha Vaz, especialista em comunicação e conselheiro regular do PSD e deste governo em particular, está à distância. Bem-vindo.

Obrigado, boa noite à voz e a todos os ouvintes.

Olha, há sensivelmente um ano esteve aqui na Vixi Suave e deixou uma frase curiosa que até serviu de título à entrevista. A frase era a seguinte: Pedro Nuno Santos e Ventura despertam paixão, mas amor só se faz com quem se ama. Não sei se se recorda de ter dito esta frase.

Recordo-me perfeitamente.

Agora a nossa pergunta é: pode amar-se alguém em quem não se confia?

A minha resposta é clara. Não.

Não?

A minha resposta é clara. Não.

Então vou fazer o desafio para comentar uma sondagem recente da Intercampus, em que Luís Montenegro superava Pedro Nuno Santos nos tradicionais indicadores usados para medir a confiança depositada num candidato a primeiro-ministro, mas eram números muito pouco animadores. Por exemplo, só 24,1% dos inquiridos gostavam de o ter como sócio, apenas 11,7% aceitariam emprestar-lhe dinheiro, só 18,2% ponderariam comprar-lhe um carro em segunda mão. O que isso diz de Luís Montenegro? Que só é primeiro-ministro porque o adversário é ainda pior?

Não, deixe-me dizer uma coisa. Isso não diz nada de Luís Montenegro. Isso diz muito de quem responde às sondagens com ligeireza.

Acha que a confiança em Luís Montenegro não foi abalada?

Deixe-me dizer uma coisa. Só quem não conhece Luís Montenegro é que pode pensar que o Luís Montenegro, eu estou falar não do primeiro-ministro, é do Luís Montenegro, é que as pessoas confundem o Luís Montenegro com o primeiro-ministro. O Luís Montenegro não cometeu qualquer ilegalidade. E quando se diz o Luís Montenegro, obviamente, abrange-se o senhor primeiro-ministro. Agora, o Luís Montenegro o que fez, foi aquilo que ele faz muitas vezes. Desde que ele foi eleito, eu liguei-lhe no primeiro ano, no primeiro aniversário dele, a caminho de ser eleito, eu liguei-lhe a dar os parabéns. Desde que ele foi eleito, eu nunca mais lhe telefonei, nem lhe mandei mensagens, porque é um amigo que está em funções. Já fiz isto no passado com outros, até do PS, e eu não contacto. Mas o Luís Montenegro, aliás, ele chegou a mandar uma mensagem a perguntar-me: "Deixaste de ser meu amigo por quê? Já nem me contactas." E eu não contacto por razões óbvias. Mas o Luís Montenegro era incapaz de cometer uma ilegalidade. Se me disser assim: "Ele não fez as coisas como devia ter feito, não disse tudo de uma vez." Isso é tudo verdade. Ele mesmo já disse que cometeu um erro de comunicação. E o erro de comunicação era só chegar à Assembleia da República e dizer assim: "Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se acham que eu cometi uma ilegalidade, vão ao Procurador-Geral da República e façam a denúncia."

Precisamente, e nós tínhamos essa pergunta também preparada, ainda que mais à frente na nossa entrevista, mas consegue compreender que Luís Montenegro tenha deixado arrastar esta questão ao ponto de se tornar naquilo em que se tornou?

Conheço muito bem. Sabe por quê? Porque o Luís Montenegro fica ofendido quando duvidam da seriedade dele, que é uma coisa que ele nunca põe à frente de nada. Eu vou dizer uma coisa aqui que não devia dizer, mas vou dizer assim.

É isso que queremos.

Eu sei, vocês têm sorte comigo, que eu gosto de dizer a verdade. Eu gosto de dizer a verdade, ao contrário de outros. Não acreditem em mim. Vão ao portal Base do governo, dos contratos adjudicados a empresas de comunicação. Vejam quanto é que a Cunha Vaz e Associados recebeu do governo desde 2 de abril do ano passado. Até podem ver desde janeiro do ano passado, que é melhor, até dezembro do ano passado, e vão ver que recebeu € 129 mil, dos quais 72 adjudicados por este governo e o restante adjudicado pelo governo anterior. E agora vou dizer, para ser preciso, pelo ministério tutelado pelo senhor doutor Pedro Nuno Santos. Enquanto há outras agências muito ligadas a outros partidos, cuja maior recebeu mais de € 800 mil, outras 600, 550, outras têm várias marcas que receberam. A CVA só tem uma. E o Luís Montenegro disse-me sempre assim: "Tu comigo não vais ser favorecido. Estás entalado."

Mas olhe, deixe...

E olhe, eu há tempos mandei uma boca, desculpe o meu francês, mandei uma boca, deve ser por estar em Bruxelas, mandei uma boca num seminário.

É verdade.

Começaram a picar, a dizer que eu tinha feito isso e aquilo e acordos com a agência do governo. Eu disse: "Não, eu até agora andei a semear para colher depois." E todos levaram a sério, porque este país vive sem ironia.

Mas olhe, deixe-me só recentrar aqui na questão das sondagens. Apesar de tudo, há de reconhecer, e é indesmentível pela tendência consolidada nas sondagens, que apesar da vantagem aparente da Aliança Democrática, ou da AD, houve uma quebra na popularidade de Luís Montenegro.

Olha, é natural, deixe-me dizer uma coisa.

E se se continuarem a multiplicar estes casos e casinhos, ou se o Ministério Público tomar alguma decisão, essa vantagem da AD não pode esfumar-se?

Não há casos nenhum. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, as sondagens não dão vantagem nenhuma. As sondagens são credíveis para aquilo que são, que são estudos. Não são nada mais do que estudos.

Mas há uma tendência, seria uma tendência.

Não, não há. Vou lhe dizer uma coisa, não há. Olhe, eu vou lhe dar um exemplo muito engraçado de sondagens. Na eleição na Madeira anterior, as sondagens davam maioria absoluta ao PSD, e o PSD teve 19 deputados. Nestas sondagens, uma dava maioria absoluta, a outra dava que só tinha 20 deputados, e o PSD teve 23 deputados, de 47. E, portanto, as sondagens não determinam os votos. A culpa não é das sondagens. As sondagens são estudos, são indicadores, mas muitas vezes as pessoas, nomeadamente à boca das urnas, mentem às sondagens

Mas vamos então esquecer as sondagens. Este caso abala ou não a popularidade de Luís Montenegro?

Essa pergunta é certinha. Abala, sim senhor. E abala por uma razão muito simples, porque como o senhor primeiro-ministro disse, aqui já não foi o Luís Montenegro, foi o senhor primeiro-ministro que disse, ele cometeu um erro de comunicação nesta matéria. Volto a repetir, ele não cometeu nenhuma ilegalidade. E se quiser falar de ética e me perguntar sobre as éticas dos outros, eu dou lhe exemplos que começam. Olhe, quando falam no Eduardo Dias, que era o secretário de Estado, estava a participar na lei do SOLVE e demitiu-se ele mesmo, porque achou que talvez tinha cometido a imprudência, como o senhor primeiro-ministro disse, de criar duas sociedades. E eu comparo-lhe com o ministro Eduardo Cabrita no governo anterior, que ia num carro que atropelou e matou uma pessoa. E agora vou lhe dar um exemplo muito positivo de um socialista que se demitiu imediatamente. Dois, aliás. No tempo do doutor Jorge Coelho e doutor Luís Figo, ambos quando teve a Ponte de Sorrisos, não tendo nada a ver com isso, demitiram-se imediatamente. O doutor Eduardo Cabrita ficou no posto e a primeira coisa que disse em público foi: "Eu sou só o passageiro, a culpa é do motorista." Isto é ética? Querem criticar ética, então vamos brincar todos. A doutora Ana Gomes tinha uma casinha em Sintra com uma piscina ilegal. Sabe como é que ela resolveu o problema? Vendeu a casinha, não legalizou a piscina.

Ainda assim, falando em ética, já se percebeu que o PS vai explorar muito este caso na campanha eleitoral. Como é que se combate uma campanha desta natureza?

Com a seriedade que o líder do PS tem tentado impor, que é falar de coisas sérias.

Que é não responder aos ataques.

Exatamente, e falar daquilo que tem feito pelos portugueses. Eu não preciso dizer o quê. Eu acho que o doutor Pedro Nuno Santos está a ser bem aconselhado para o nosso lado. Isto é, ele está nos a ajudar na campanha.

E agora já não é o Luís Paixão Martins, já é outro colega seu.

Olhe, agora quer que eu lhe responda mesmo? Eu respondo. Olhe, eu nunca disse a ninguém, depois não digam que eu não respondo. Eu não escrevo um post, nem digo nada. Esse senhor que o senhor mencionou não deve ter muito o que fazer, porque todos os dias escreve um post sobre mim. Todos os dias. Muito simpáticos, aliás. Agora descobriu que um tal João Querido Manha, que escreve umas crônicas, disse que eu e o senhor que está a fazer a campanha do PS, o João Gabriel, somos aprendizes de Paixão Martins. Ele deve ter tido uma epifania quando o outro escreveu isso. Mas faz-lhe bem, quem não existe tem que provar a sua existência.

Não é uma provocação, mas falou em Luís Passos Martins e íamos perguntar sobre maiorias absolutas. A AD tem condições para ganhar e ganhando tem condições para chegar à maioria absoluta?

Mas acha que é o Luís Passos Martins ou o António Cunha Vaz que faz maiorias absolutas? Quem faz maiorias absolutas é o povo e são as circunstâncias. Fazer campanhas fáceis é muito fácil. Olhe, quero que eu lhe diga uma coisa. Dizem assim: "António, tiveste uma grande vitória na Madeira." Não tenho nada. Sabe quem teve uma grande vitória na Madeira? O governo que trouxe o autônoma da Madeira. A Madeira tem 126 mil pessoas de população ativa e tem 123 mil empregadas. Tem 3 mil pessoas que deixou de ter direito ao fundo de coesão por causa do seu progresso. Tem estradas, hospitais, educação, escolas, saúde.

E olhando para o contexto nacional, há condições para a AD poder ambicionar a maioria absoluta?

Não, há condições para a AD poder ambicionar uma maioria confortável, que lhe permita governar com muito mais espaço do que governou desta vez. Que ainda assim, conseguiu, não fosse estas cenas finais da moção de censura, porque repare uma coisa, cada vez que o Chega está com a corda na garganta, o Chega inventa umas coisas. Eles iam ganhar na Madeira, levaram uma tareia. O próprio Pedro Nuno Santos disse que o PS ia ter a maior vitória de sempre na Madeira e ia tirar o Miguel Albuquerque. Ouça, hoje o Cafofo, na Madeira já foi a banhos, deve ser para comemorar o resultado. Espero que o doutor Pedro Nuno Santos vá também a banhos em final de maio para comemorar o resultado da mesma maneira que o Cafofo foi.

Mas quando fala em maioria confortável?

Uma maioria confortável, uma maioria que permita que a esquerda não faça maioria absoluta. Estou a falar da Iniciativa Liberal. Não estou a falar do Chega.

Sim, uma maioria que permita fazer uma coligação com a Iniciativa Liberal.

O Chega, a não ser que se alie a quem o criou, que foi o PS, não é verdade? O Chega foi criado por PS para poder partir a direita ao meio. A não ser que o Chega se alie com quem o criou, que o governo passe e obviamente que Portugal continue num caminho de estabilidade para continuar a ter o progresso que tem tido.

Mas então não acredita que Luís Montenegro devesse conduzir a campanha para a maioria absoluta?

Vou ser completamente claro. Ao contrário de outros spin doctors, como vocês chamam, que há no mercado, eu não faço campanhas, eu colaboro nas campanhas. E quem ganha são os meus clientes, não sou eu, eu não ganho campanhas, nem faço maiorias absolutas, quem ganha são eles. Também já tive, e até lhe vou dizer, em todas as campanhas que eu participei, autárquicas, e a única que participei nacional foi a última, em que infelizmente só ganhámos por 50 mil votos. E o demérito é meu, com certeza, e o mérito é do presidente do partido que liderava a coligação. Agora, ao contrário de outros, eu não ganho campanhas nem faço maiorias absolutas.

Mas estava a só a perguntar pela sua opinião profissional sobre se é um bom discurso pedir maioria absoluta sumidamente nesta campanha.

Eu acho que é um bom discurso afirmar o que se fez e deixar o povo julgar. O povo é que tem que decidir se deve dar ou não deve dar uma maioria de estabilidade A quem está no governo para continuar a fazer as reformas que tem feito, desde a diminuição da dívida pública.

E nesse julgamento do povo, há algum cenário em que o PS possa vencer as próximas eleições? Admite algum cenário?

Vou lhe ser completamente franco. Agora vou ser mau. Se o líder do PS fosse outro, eu acho que podia haver esse cenário.

É essa a maior fragilidade do líder socialista, é a taxa de rejeição elevada que tem. E isso é também a maior vantagem de Luís Montenegro?

Não, não é a maior vantagem. A maior vantagem é a governação que fez. Agora, a maior desvantagem do outro lado é a taxa de rejeição, e eu estou a recorrer às sondagens que vocês tanto falam. É a taxa de rejeição. O doutor Pedro Nuno Santos não consegue nem fazer o pleno no PS, quanto mais o resto. E, portanto, eu sei que vou ficar odiado e que vou ser atacado aí nas redes sociais todas do Partido Socialista, mas é a minha vida. Mas olhe, deixe-me só terminar uma coisa que eu não disse há bocadinho. Eu não estou a fazer a campanha. Eu estou aqui em Bruxelas, vou andar o mês todo fora em viagens pelos países da Europa onde estou a trabalhar agora.

Mas agora já vai mandar umas mensagens a Luís Montenegro, ou não?

Eu nunca mando mensagem. Já lhe disse que desde que ele tomou posse como primeiro-ministro, nunca lhe mandei mensagens. Estou a mentir. Mandei-lhe uma mensagem a dizer que o Sporting tinha sido campeão, que é uma coisa que ele não gosta muito, que eu gosto. E quando ele me mandou uma mensagem a perguntar porque é que eu não lhe tinha dado os parabéns, eu mandei-lhe uma mensagem a dizer: "Porque tu és primeiro-ministro, se fosse só Luís Montenegro, eu não mandava, ia ter contigo e dava."

Há um ano disse que dava um Xanax a Pedro Nuno Santos, ainda mantinha essa receita?

Oiça, eu acho que agora já só meio, mas mantinha. Mantinha por uma razão, porque ele ainda não percebeu que há uma diferença entre ser um líder da oposição e um candidato a primeiro-ministro. Vou lhe fazer uma pergunta: pode dizer-me algumas ideias que eles tenham posto em cima da mesa para contrapor às ideias que o Governo fez? Ele há dias disse uma coisa genial. Disse assim: "Eles têm a Ana Paula Martins e nós temos o..." Como é que chama o homem?

Fernando Araújo.

Fernando Araújo. E eu vou lhe responder assim: ele ao invés de dizer: "Nós tivemos a Marta Temido, que enfrentou o Covid, tivemos o Pizarro, que fez o trabalho continuado a seguir, difícil", vem falar no Fernando Araújo. O Fernando Araújo é uma espécie de Che Guevara. O Fernando Araújo só existiu porque existiu pouco tempo e não teve tempo de ser criticado e de fazer nada de negativo. Não fez nada de concreto. A senhora ministra da Saúde, a professora Ana Paula Martins, o nosso INEM não tinha uma admissão de quadros há oito anos, nos oito anos socialistas, e tinham saído 35% das pessoas, como é que ela dizia que funcionava mal?

António Cunha Vaz, antes de irmos a aspetos muito concretos da comunicação, que é uma área que conhece muito bem, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta sobre outro partido que temos falado há pouco tempo. Pedir um comentário breve, o Chega. Há um ano, na entrevista à Virgínia Soares, disse que a eleição de 2024 seria a última em que o Chega iria crescer e que a partir daí entraria numa rampa deslizante. Continua a acreditar nisso?

Eu não acredito, tenha a certeza. O povo português, ao contrário dos nacional-socialistas, que o Chega segue, dizem, o povo, a grande massa não é estúpida e sabe muito bem o que faz. Naquelas pessoas que o seguem, começando agora no Trump e indo até aos franceses da Le Pen, ou até mais à direita que a Le Pen, e outras extremas-direitas, ou como a Aliança na Alemanha. Todos esses seguem uma doutrina passadista em que se baseiam no fato de que a grande massa é estúpida e não sabe o que faz. Basta lançar atoardas e criar populismos para eles votarem. Ao contrário do que eles pensam, a grande massa não é estúpida e não sabe o que faz. Repare, o Chega levou uma tareia no orçamento e a seguir inventou coisas. O Chega percebeu que este governo estava a governar bem e inventou a moção de censura. O Chega no Funchal, as pessoas nunca se esquecem, a Madeira e a Porto Santo são uma região muito própria de Portugal, mas que são uma espécie de indicador. O Chega no Funchal ia ganhar, ia fazer, ia acontecer. Perdeu de quatro para três deputados e por 50 votos não baixou para dois deputados. Por quê? Porque passou o tempo todo a dizer mal. O Chega, de vez em quando, estas coisas todas que começaram a aparecer sobre o doutor Luís Montenegro, do Estoril Sol, disto aquilo e aquilo outro. Do Estoril Sol, não, perdão, desculpe, da Solverde, etc.

Não diga, que já está aí mais um caso que vai envolver o Estoril Sol.

Não é nenhum caso, estou a dizer do Estoril Sol é um clube de futebol.

Bem sabemos.

A Solverde. Pois é, mas não tem nada a ver com o coitado do Montenegro, desculpe, do Porto. Este vai perder outra vez.

Deixe-me ir às questões da comunicação, porque desde que é primeiro-ministro, Luís Montenegro deu três entrevistas. Uma foi à Maria João Avillez e agora duas já na sequência desta crise política, à Sandra Felgueiras e a Manuel Luís Goucha. Durante o mandato, chegou também Luís Montenegro a sugerir que os jornalistas fazem perguntas sopradas aos ouvidos. Antes da campanha, também se contam pelos dedos as entrevistas de fundo que deu. Esta relação tensa, quase de confrontação com a comunicação social, é benéfica para o primeiro-ministro e foi benéfica durante esta fase da crise política?

Eu já disse a quem tinha que dizer aquilo que eu pensava sobre esse tema. Tal como o senhor doutor Montenegro, a coisa que fez bem feita nesta coisa foi não revelar os seus clientes por causa do RGPD, eu também não revelo as conversas privadas que tenho. Não sou como algumas pessoas que dizem: "O Pedro Nuno Santos convidou-me para fazer a campanha dele e eu não aceitei." Eu não digo isso. O que eu disse ao senhor primeiro-ministro sobre esse tema, eu já disse. Eu não faço parte do núcleo duro Nem sou eu que determino as entrevistas ou que digo com quem é que deve dar entrevista ou não deve dar entrevistas. Tenho a minha opinião, já lhe transmiti, ele sabe qual é. Segue-a quando entende, quando não entende, não segue. Nunca direi: "Olha, esta fui eu que disse e ele seguiu", ou "Esta eu não disse para fazer, ele fez e saiu mal e ele não seguiu." Nunca farei isso. Como também nunca escreverei nem livros de memórias, nem essas coisas todas. Nunca farei isso na minha vida, sobre todos os pontos onde trabalhei. Agora vou lhe dizer uma coisa. Se me perguntar assim: era bom ele dar uma entrevista institucional a sério? Era, institucional. Mas atenção, eu vou voltar à saúde, que é um ministério que eu conheço bem. É uma administração interna, mas é um dos ministérios que eu conheço muito bem. Não houve uma única notícia, um único meio de comunicação social que dissesse: "Hoje estão 37 urgências abertas e estão sete fechadas." Todos diziam: "Estão sete urgências fechadas, sete urgências fechadas, seis urgências fechadas." Só as fechadas, as abertas nunca diziam.

Mas a notícia é sempre o homem que mordeu o cão e não o contrário.

Vocês é que sabem que não é. Sabe uma coisa? Aquilo que eu acabei de dizer sobre o doutor Pedro Nuno Santos poder vir a perder mais votos do que ele pensa. Porque eu há dias fui à televisão, a um canal concorrente vosso, por assim dizer.

À Expresso Midnight, sim.

Muito bem. E estava lá o responsável da comunicação do PS. Eu, não sendo responsável pela comunicação da campanha do PSD, tenho ligações a eles, fortes e de amizade. E eu nunca falei em nada de ética, até que ele começou a citar frases, uma do senhor presidente da República e a segunda a dizer que este senhor, doutor Luís Montenegro, não tem condições para ser ministro ou primeiro-ministro, ou o que seja do país. Uma frase do Pedro Nuno Santos. Eu quis ser delicado e não disse: "Olha, se trouxeste mais frases escritas, lê todas de uma vez, porque se lê, a gente fica a saber o que tu pensas." Eu não tenho frases escritas, nunca tive. E, portanto, o doutor Luís Montenegro tem alguma razão, porque a comunicação social não é que seja contra o PS, Deus te livre. É o que vocês disseram agora mesmo. O homem que mordeu o cão é muito mais noticiado do que o cão que mordeu o homem. Portanto, a comunicação social gere muito por aí. E o doutor Luís Montenegro não gosta disso. Vou lhe dizer, sabe por que ele não justificou mais as coisas da sua empresa? Porque ele sentiu-se ofendido por alguém duvidar da seriedade dele. Eu estou a falar de duas pessoas, doutor Luís Montenegro e do doutor Hugo Soares, que a primeira vez que nós falámos há muito tempo, antes de ele se candidatar sequer à liderança do PSD, eles disseram assim: "António, nós não aceitamos nenhuma avença fixa com nenhuma câmara do PSD, mesmo estando na vida privada." E eu perguntei: "Por quê?" "Porque se calhar um dia vamos voltar." Esta atitude choca e depois quando nós temos família.

Para terminar, só para avançarmos.

Não, deixe-me só dizer isso. Imagina o que é ouvir o André Ventura fazer comentários sobre a nossa ética e sobre a nossa moral. Isso é degradante. É degradante o André Ventura e a Mariana Mortágua. É triste. Um país e uma pessoa não podem se sujeitar a ouvir um André Ventura e uma Mariana Mortágua a fazerem comentários sobre a sua ética e a sua moral.

António Quinhavas, infelizmente. Conclua só a ideia que estava a falar de Mariana Mortágua.

Não, eu estava a dizer como é que uma pessoa vem falar de especulação imobiliária, tinha o Robles lá no partido e nunca o criticou. A seguir, vem falar de ética e de moral e zanga-se com o jornalista, com o José Rodrigues dos Santos. Eu estou à vontade, que eu não conheço o José Rodrigues dos Santos, a não ser de cumprimentar. Até uma vez cumprimentei pensando que o conhecia e não o conhecia de lado nenhum. E ele disse: "Eu sei que você é, você também sabe que eu sou, mas a gente nunca se conheceu." Mas ela quase que insultou o José Rodrigues dos Santos porque ele lhe fez duas perguntas sobre o mesmo tema, sobre ela despedir mães recentes ou grávidas.

António Quinhavas, vamos só avançar para o segundo segmento do nosso programa. Estamos a ficar sem tempo, infelizmente, por nós a entrevista estendia-se mais uns 10 ou 20 minutos, mas temos de avançar. Vem aí o bloco Carne ou Peixe e a trilha. Há um ano, entre trabalhar para António Costa ou Luís Marques Mendes em "blank", escolheu o segundo, escolheu Luís Marques Mendes. Vamos tornar o desafio mais difícil. Com quem preferia trabalhar em "blank": Henrique Coveia e Melo ou Luís Marques Mendes?

Isto para mim não é nenhum desafio. Ao contrário de muitos que andaram durante estes anos em que o doutor Luís Marques Mendes esteve como comentador na SIC a tentar ligar-lhe e a pedir para ele falar de coisas durante os comentários que fazia e que agora viraram o bico ao prego porque acham que o senhor almirante já ganhou e agora aplaudem o senhor almirante. Eu nunca troco as voltas aos meus amigos e fico sempre com os meus amigos, ganhem ou percam. O Luís Marques Mendes, portanto.

Agora que Luís Paixão Martins, seu arquiinimigo, critica abertamente Pedro Nuno Santos, estamos numa daquelas situações em que o inimigo do meu inimigo, o meu amigo é. Preferia jantar na baía de Luanda com Paixão Martins ou Pedro Nuno Santos?

Minha senhora, isso nem se pergunta. Deixe-me dizer uma coisa. Desde logo, quando alguém me paga, quando um partido me paga e só porque me deixa de pagar eu viro o bico ao prego. Não estou a falar de comer um prego, estou a falar de virar o bico ao prego. Eu obviamente que adoraria jantar na baía de Luanda com o doutor Pedro Nuno Santos, comparado com esse senhor que disse. Na minha mesa só senta quem sabe comer à mesa.

Para terminar, imagine que teria de fazer um contrato exclusivo e vitalício com um só cliente. Escolhia Margarida Blasco ou Ana Paula Martins?

Não me faça isso Eu faço meio contrato com cada uma. Vou dizer por quê. A Sra. Dra. Margarida Vasco, eu cruzei-me com ela a primeira vez, era eu uma criança quase da sua idade. Eu tinha há 27 ou 28 anos. Eu estava em Bruxelas a trabalhar e a senhora doutora estava no tribunal ou vinha a caminho do Tribunal Europeu aqui nas instituições europeias. Em relação à professora Ana Paula Martins, eu conheci-a, fiquei a ter ali uma amiga e sobretudo uma pessoa, tal como a dra. Margarida Vasco, honesta, que fez tudo pelo país, com as condições que tinha. Que deu tudo ao país e que, salvo a FNAM, que é obviamente um braço armado do Partido Comunista Português, toda a gente do Ministério da Saúde ficou a gostar do trabalho que ela fez.

Muito bem, António Cunha Vaz. Em 30 segundos, que sobremesa que nos traz e por quê?

Sobremesa?

A música, no caso.

Eu sei. Essa música não é sobremesa. Há um ano eu sugeri-vos o hino à alegria, o hino da União Europeia, por razões óbvias. E hoje mais óbvias ainda. Num tempo em que nós temos o extremismo que chega do bloco de esquerda, dos Trumps, os Putins, a tentativa de expansionismo chinês a tentar tomar conta de Taiwan, etc., e a Europa a tentar defender-se. Eu só posso esperar que a Europa evolua de tal maneira, que um dia que seja necessário disparar uma bala, não seja preciso a unanimidade, porque senão não conseguimos disparar a bala. E o hino à alegria é um hino à paz. Eu espero que nunca seja preciso disparar uma bala.

Muito bem, António Cunha Vaz, mais uma vez foi um gosto tê-lo nesta vichyssoise. Foi de facto um prazer entrevistá-lo. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista no site do Observador, mas também nas plataformas habituais e lê-la dentro de pouco tempo. Até já.

Eu agradeço.