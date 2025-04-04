Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Olá, bem-vindos à Vici & Suave. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o cabeça de lista com que qualquer órgão de comunicação social poderia sonhar, o Miguel Viteiro Dias, e as nossas senadoras Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É esta inominável coligação que me vai ajudar a explicar a semana em que arrancou oficiosamente a campanha eleitoral, ou melhor, as campanhas eleitorais.

Eu não tenho maneira de deixar de ser primeiro-ministro. E a promiscuidade entre o que é público, o que é privado e o que é partidário tem que acabar. São as regras do jogo. Estiveram à porta a receber o primeiro-ministro, como eu creio que é absolutamente normal. Ao vivo, em direto e a cores, à instrumentalização do Estado ao serviço dos interesses. É uma questão difícil, não vale a pena estarmos a ignorá-la.

Atrevo-me a dizer uma feliz coincidência, porque tive a felicidade de ter hoje aqui no Porto o conjunto dos meus colegas de governo.

Estávamos cordialmente e respeitamos, sim, mas não somos amigos. Eu tentarei e farei mesmo um esforço muito grande.

Nem me diga uma coisa dessa.

E bom, para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti para te servir uma sopa de brócolos. Isto porque de repente o Partido Socialista mais parece um molho de brócolos. O que é que aconteceu exatamente? Já se sabia, e é uma tradição do Partido Socialista, tal como é qualquer partido grande que esteja na oposição, mas o Partido Socialista desta vez calhou-lhe a fava. Já sabemos que as listas e a composição das listas é sempre um processo difícil, mas acabamos por ser todos apanhados de surpresa com uma polémica que ninguém esperava: a autoexclusão de Sérgio Sousa Pinto destas listas. Faço-te então uma pergunta, ou duas perguntas numa: o que é que justifica esta turbulência no aparelho socialista, quer na zona de Aveiro, quer também noutros distritos do país, mas também o que aconteceu, se nos puderes ajudar a explicar, o que aconteceu a Sérgio Sousa Pinto?

No caso do PS, a turbulência não se sente apenas quando está na oposição. Esteve oito anos no poder e em todas as listas eu me lembro de haver problemas, nomeadamente na Federação de Braga, que é uma que anima sempre os nossos dias nestas fases, porque há sempre muita contenda. De resto, acho que isto tem vários elementos, esta trama. Um deles é as questões internas em algumas federações que tiveram origens variadas. Houve federações que tiveram votações mais divididas, nomeadamente a de Braga nem foi dividida, chumbou mesmo a lista e veio para baixo para o secretário-geral do partido decidir como é que ficava a lista final e decidiu até que José Luís Carneiro ia à cabeça de lista, o que chegou a estar em dúvida, porque o presidente da federação tinha proposto outro nome para encabeçar essa lista. Em Coimbra também houve problemas em encontrar uma sucessora para a cabeça de lista Ana Abrunhosa, saiu à última hora da lista de Lisboa. Em Setúbal também houve contestação à lista que foi apresentada pelo presidente da Federação, André Pinotes Batista, e houve muitos votos contra. Em Aveiro, que é a lista encabeçada por Pedro Nuno Santos, também houve votos contra, apesar da lista ter ficado aprovada por fim, e isso teve origem numa guerra interna. Aliás, tanto em Aveiro como em Braga há essa origem das guerras internas recentes nas eleições internas das federações que deixaram algumas marcas. Agora, o caso de Sérgio Sousa Pinto é outra coisa que vem depois e que não apaga o facto destas marcas deixadas nas estruturas internas poderem ter problemas no futuro.

Era isso que te ia perguntar, se é abusivo concluirmos que isto é um primeiro sinal de que a liderança de Pedro Nuno Santos pode não estar tão sólida. E segunda questão, se as coisas correrem mal no dia 18 de maio, isto tudo pode vir ainda mais ao de cima?

Há um problema nos partidos da oposição, que é encurta o número de lugares nas listas. De repente, para mais um partido que esteve oito anos no poder, com muitos lugares na Assembleia da República para distribuir, de repente tem muito menos, as contas a fazer para as próximas legislativas fazem-se a partir dos resultados das últimas. Portanto, há muito menos lugares e o mesmo número de pessoas a querer entrar e várias prioridades e satisfações para preencher. Só que isto aqui cria, na verdade, algumas pequenas frestas no partido, que sejam elas a reativação de coisas mais antigas ou de problemas novos, questões novas que estejam a surgir, vão se implantando e já se sabe que sem poder não há cola. E não havendo cola, então aí um líder que não tenha um resultado eleitoral satisfatório vai poder perder as estruturas. E Pedro Nuno Santos é sabido dentro do partido que supostamente controla as estruturas. Mas quanto é que isso vale perante uma derrota e quando já há algumas insatisfações? Porque o facto de ele já ter feito duas listas para legislativas acaba por fragilizá-lo. Ganha também Também há algumas inimizades internas e alguns problemas que se expõem mais rapidamente do que se isto fosse só de quatro em quatro anos. Um deles, que saltou agora à vista, foi Sérgio Sousa Pinto, que era um dos rostos da ala moderada do Partido Socialista, ou pelo menos não tão à esquerda como Pedro Nuno Santos, que tinha sido até um crítico muito vocal da geringonça, que de repente sai das listas quando foi uma das figuras que deu um sinal importante interno de unidade do partido na altura do apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos nas diretas contra outro moderado, José Luís Carneiro. Portanto, ele estancou ali uma fuga dessas cabeças mais apadrinhadas pelo centro para o lado José Luís Carneiro, quando figuras como Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza, de repente aparecem ao lado de Pedro Nuno Santos. Foram muito importantes nessa altura.

E agora não tem nenhuma. Beleza, houve aquela questão das listas da ALMOEIRA. Francisco Assis está fora e agora?

Para já, efetivada a primeira é Sérgio Sousa Pinto. Francisco Assis, por mais críticas que possa ir fazendo, não teve uma rutura ainda clara com Pedro Nuno Santos. Uma rutura clara há para já esta de Sousa Pinto.

E estávamos a esquecer de Fernando Medina também, que pediu para sair da lista de deputados, também um primeiro sinal importante.

Certo. Em comparação com Sousa Pinto, faz menos trilho, porque na verdade apareceu antes, disse ao que não queria ir e já nem foi posto nas listas, permitiu a Pedro Nuno Santos ir ao programa da Júlia dizer que o tinha convidado até para integrar as listas e que afinal foi ele que não quis ficar, mas que estava nos seus planos. Já Sousa Pinto fez a coisa de outra maneira, o que cria um bocadinho mais de frisson dentro do partido, mas no fundo, as duas podem querer dizer a mesma coisa, que é Pedro Nuno Santos tem aqui uma bolsa que se está a começar a criar fora de, chamem-lhe o que quiserem, os livres-pensadores, Xavier os livres-pensadores. Chamem-lhe o que quiserem, mas há uma bolsa que se vai compondo e onde pode estar uma futura oposição interna mais perto do que longe.

Miguel Vítor Dias, aproveitando já para te servir a nossa segunda sopa alegre, para me referir a Luís Montenegro e à restante comitiva e longa comitiva do PSD do governo que o acompanhou pelas ruas da cidade do Porto. Mas pedia-te também que relacionasse os dois temas, ou seja, não sendo um momento exatamente espetacular para Luís Montenegro, ainda no final da semana passada, mais uma notícia algo incômoda para o primeiro-ministro relacionada com a sua casa de Espinho. Ainda assim, com tudo isto a acontecer no Partido Socialista, a AD parece respirar melhores ares.

Sim, porque a arruada desta semana correu-lhes bem, ao contrário do PS, que não correu nenhuma.

Senti falta dos bombos, por acaso. Dos bombos e das bandeirinhas.

Exatamente, sim. Tivemos só os bacalhaus expostos nas costas de Luís Montenegro.

E os beijinhos às senhoras.

E os beijinhos às comerciantes ou militantes do PSD, não sabemos. Quando estava a referir esta questão das figuras do PS do centro, de Álvaro Beleza, Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto, era no sentido de estarem nas listas para o parlamento. É claro que os três ainda estão teoricamente com a liderança de Pedro Nuno Santos, mas o governo está em campanha. Ainda ontem estava a falar disto comigo.

Deixa-me só fazer uma provocação. Se isto tivesse sabido antes, se calhar estes três que tu referes se ineiam nas listas de Luís Montenegro. Com jeitinho.

Eram os independentes deste ano. Ainda ontem estava a falar disto com uma pessoa, que é esta questão das queixas à Comissão Nacional de Eleições sobre o governo em campanha. Os partidos têm que cavalgar isto e fazer este papel mais formal. Mas eu tenho dúvidas sobre se para as pessoas, quer dizer, o que importa se o governo está em campanha ou não?

Faz parte do consentir dos portugueses.

É um primeiro-ministro que está à procura de ser reeleito e, portanto, está a falar para a população. Quer dizer, para as pessoas pouco importa se aquilo era um Conselho de Ministros ou uma reunião da Comissão Política Nacional do PSD.

Por isso é que tu és tão importante neste programa, tu és o intérprete do povo.

O Miguel vai muito ao supermercado, anda muito nos cafés de Lisboa e do país.

Sim, eu percebo. Para lá das portagens de Alberca. Eu percebo que as queixas tenham que ser feitas, eu depois tenho dúvidas é se realmente isso vai marcar ou não algum ponto a favor do Partido Socialista. Agora, posto isto, ou dito isto, como se costuma dizer, é claro que a questão do bolhão também foi um bocadinho de mais.

E o PS está a aproveitar isso e a levar isso para o lado da ética. Está a tentar fazer daí um bolo e juntar tudo na mesma. Dá para juntar à questão do perfil deste primeiro-ministro que não respeita regras. É no fundo o que se está a fazer com essa arruada.

Eu acho que a maior vítima daquela arruada nem foi o PS, foi mesmo Rui Moreira.

Gosto como nós já temos naturalidade em chamar arruada a um Conselho de Ministros.

Consensualizou-se.

Convencionou-se que aquilo é uma arruada. Foi uma arruada. Configura uma arruada. Mas eu acho que o maior lesado foi Rui Moreira, coitado, apanhado ali no meio entre Pedro Duarte e Luís Montenegro.

Achaste, portanto, que foi uma coincidência Rui Moreira estar ao lado de Pedro Duarte.

Pedro Duarte considero uma coincidência infeliz.

Apareceu inopinadamente no mercado de bolhão.

Lembras-te de inopinadamente Rui Moreira também aparecer numa votação ao lado de António Costa?

Mas aquilo tornou-se tão flagrante que acho que isso não dá até um bocadinho que Rui Moreira, mesmo estando predisposto a isso, aquilo acabou por se tornar um bocadinho desconfortável, feito as contas.

Não tinha noção das três ações de campanha em uma em que ia estar.

E então, acho que pode ser o maior lesado. Mas para resumir, é isto que vai acontecer. Temos 11, salvo erro, 11 ministros cabeças de lista, portanto, isto vai ser um governo em road show e isto vai acontecer N vezes daqui até 18 de maio. E também não podemos ser mais papistas do que o Papa, é natural. António Costa tinha maior facilidade porque não era recandidato.

Aliás, António Costa fez toda uma campanha em torno da bazuca europeia, que já ninguém podia ouvir falar bazuca.

E teve aquela vantagem de...

Convenhamos, foi bem criticado por isso pelo PSD.

É verdade. Marcelo anunciou a dissolução, ou seja, António Costa teve uma semana ou 15 dias para...

Mas credo que a bazuca foi nas eleições europeias.

Foi nas autárquicas de 2021.

Nas autárquicas, precisamente.

Era aos fins de semana, campanha aos fins de semana.

Exato.

Mariana, continuando nesta sopa alegre, mas agora não para falar necessariamente da propaganda, alegada propaganda.

Alegada arruada.

Alegada arruada, para falar das sondagens, uma série, já perdi a conta a quantas sondagens foram publicadas Em comum têm um aspecto: a AD, por mais ponto ou menos ponto, continua à frente do Partido Socialista, Luís Montenegro continua com índices de avaliação muito superiores, ou pelo menos superiores, a de Pedro Nuno Santos. Isto está a ficar arriscado e perigoso para o PS e está a começar a cheirar a vitória da AD?

Vou começar por ser política e dizer que sondagens valem o que valem. É aquele disclaimer para depois quando nos enganarmos.

A nossa primeira parte da Vixissude acho que fica por aqui.

Não, é só o disclaimer para quando me enganar no futuro nas previsões que vou fazer agora.

São fotografias do momento.

Exatamente. E neste momento a AD, de facto, parece que leva vantagem e acho que há uns quantos motivos para isso. Desde logo, eu começaria por dizer que sempre houve uma noção, e isso escreveu-se desde muito cedo, de que este governo sabia que podia cair, apesar de Luís Montenegro, desde a tomada de posse, ter falado nos quatro anos e meio e dizia que acreditava que os partidos estavam a dar não um cheque em branco, mas pelo menos para a viabilização durante esses quatro anos e meio. Estava muito consciente de que vivíamos uma situação de muitas dificuldades. Começámos por um bloqueio quando foi da eleição de Aguiar Branco e não fomos saindo muito da situação em que estávamos. Portanto, havia obviamente essa noção e havia a preparação para isso. Daí aqueles anúncios em catadupa desde que o governo tomou posse e a pressa em mostrar serviço e sobretudo em tocar medidas que tivessem a ver com o rendimento das pessoas. Luís Montenegro, falando da alegada propaganda, tem estado em inaugurações com bastante mais frequência do que, pelo menos, por exemplo, no último mês, ainda ontem fazíamos essa comparação, costumava fazer. Os ministros também têm estado na rua e aproveita ocasiões, por exemplo, como o novo programa para a imigração laboral regulada, para falar das 17 carreiras da função pública que foram aumentadas. Eu acho sempre que o bolso é o fator número um para decidir o sentido de voto das pessoas e aí acho que o governo pelo menos não teve tempo de fazer nenhuma asneira assim tão grande. Talvez o IRS seja o primeiro ponto que pode de facto irritar as pessoas quando perceberem os reembolsos que vão ou não vão ter este ano, mas acho que não há um grande irritante que prejudique Luís Montenegro e que pode haver o irritante de as pessoas terem de voltar às urnas quando já podem pensar: "Temos lá uma pessoa de fato e gravata que está a governar e se calhar deixamo-lo continuar."

Por exemplo, se o site da Autoridade Tributária fosse abaixo até às eleições .

Isto é que são as coisas, que a fotografia do momento entretanto pode mudar. Mas por aí acho que se compreende. E depois há outros fatores que têm também a ver com as sondagens que falavas e com uma específica que estão a ser muito valorizadas dentro do governo. Ultimamente a sondagem da Intercampus fazia aqueles barómetros em que além das intenções de voto, avaliava entre os líderes, neste caso entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos especificamente, a quem é que as pessoas comprariam um carro, a quem é que emprestariam dinheiro.

Exatamente.

De quem é que seriam sócios numa empresa, já agora, é Luís Montenegro.

Seria um sócio eficaz em termos de faturação, sobretudo.

Acho que foi valorizada a vida empresarial do país.

Desde que saiu já perdeu clientes.

Sim.

Mas só para ajudar ao teu raciocínio, essa ideia não está só espelhada na sondagem da Intercampus, a sondagem da Pitagórica para a TVI e CNN também diz que a maioria dos inquiridos diz que Luís Montenegro é um líder mais eficaz/inspirador, que tem melhor estratégia económica, que tem melhores propostas na segurança, que tem quadros políticos mais sérios, que merece ganhar as eleições e ainda que vai ganhar as eleições. Portanto, na comparação direta entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, de facto, Pedro Nuno Santos parece ter uma grande desvantagem.

Sim, acho que Luís Montenegro, de facto, nestes indicadores da fiabilidade ganha. E Pedro Nuno Santos, nós já falámos muito sobre ele não ter tido tempo, e eu acho que nem tempo nem contexto político teve para se mostrar e para mostrar ao que vinha e levar com duas eleições legislativas, quando está a tentar apresentar como líder, quando está a tentar apresentar a tal imagem de moderação, de que aquela entrevista sobre imigração, por exemplo, ao Expresso, acho que foi muito ilustrativa disso e não conseguiu percorrer esse caminho como queria. E há mais um fator que acho que também pode ter a ver com isto, que se analisa muito dentro do governo, que é a questão de haver alguma convicção de que as pessoas podem estar cansadas, não só dos casos, como da demora da Justiça em resolvê-los, ou seja-

Alguns créditos

...da paragem que pode haver nas instituições e na vida política se não houver decisões concretas. E portanto, quando Luís Montenegro está no Bolhão a dizer que está a falar para as pessoas e que os assuntos da bolha não o preocupam, está também a dizer que os casos que são valorizados, e muitas vezes bem, porque se é para esclarecer, é preciso esclarecer, mas em termos de preocupações reais das pessoas, ele até prefere muitas vezes falar sem intermediação precisamente por esse ponto, porque acha que está a avaliar melhor as pessoas do que se calhar quem o investiga e quem o comenta está.

E nós também queremos falar para as pessoas, mas a primeira parte da Vixissude vai ter de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a António Cunha Vaz.