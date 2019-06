Capitania do Funchal recomenda que embarcações fiquem em terra devido à má visibilidade

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta segunda-feira um aviso de má visibilidade nos mares da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso tem por base as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativas ao estado do tempo, no que concerne ao vento e condições marítimas para a orla costeira no arquipélago da Madeira até às 6h00 de terça-feira.

Quanto à visibilidade, aponta que será “boa a moderada, temporariamente fraca a má no início do período do aviso”.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, aconselha a autoridade portuária regional.

Segundo a capitania, a ondulação será na ordem de um a dois metros nas costas sul e norte, e o vento será “moderado a fresco”, “rodando no fim da manhã para norte fresco a muito fresco”.

