As propostas de Orçamento Suplementar e do Plano de Investimentos para 2020 da Madeira foram esta quarta-feira aprovadas na generalidade no parlamento regional com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e a abstenção dos partidos da oposição (PS, JPP e PCP).

As duas propostas foram esta quarta-feira debatidas no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, estabelecendo a do Orçamento Suplementar da Madeira um reforço de 287,7 milhões de euros face ao valor aprovado para 2020.

O Orçamento Regional para este ano passa dos 1.743 milhões de euros para 2.030,7 milhões, de forma a fazer face aos problemas provocados pela crise pandémica da Covid-19.

Quanto ao Plano de Investimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2020, inicialmente orçado em 548 milhões de euros, será reforçado em 149 milhões, verba que se destina, sobretudo, a apoiar a competitividade e a internacionalização das empresas.

A discussão na especialidade e a aprovação final dos documentos decorrem na quinta-feira.