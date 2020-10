O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, condecorou Serge Barcellini, presidente do Le Souvenir Français, associação francesa cujo objetivo é manter viva a memória dos militares mortos em guerra.

Em comunicado divulgado este sábado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) refere que o CEMGFA condecorou o presidente do Le Souvenir Français com a Medalha Cruz de São Jorge, Primeira Classe, “pelas suas relevantes qualidades pessoais, elevada competência e extraordinário desempenho na aproximação e prestígio das Forças Armadas e dos seus combatentes de França e Portugal”.

A mesmo nota indica que a condecoração foi imposta pelo chefe de Estado-Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca, na sexta-feira, numa cerimónia que decorreu na Embaixada de Portugal em Paris.

“Na cerimónia foram ainda condecorados, pelo ministro da Defesa Nacional, o Général de Brigade Eric Peltier, anterior comandante da Missão de Treino da União Europeia na República Centro-Africana (EUTM-RCA), e pelo presidente da Liga dos Combatentes o Dr. Georges Viaud, presidente do Núcleo de Paris da Liga dos Combatentes”, acrescenta o comunicado.

De acordo com o seu ‘site’, a Le Souvenir Français é uma associação fundada em 1887 que visa “homenagear a memória de todos aqueles que morreram pela França, sejam franceses ou estrangeiros”.

“A Medalha Cruz de São Jorge é uma medalha privativa do Estado-Maior-General e destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas”, explica ainda o EMGFA em comunicado.

O ministro da Defesa e a secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, estão em França, onde participaram na manhã deste sábado na reabertura do Memorial aos Mortos na Grande Guerra no cemitério de Boulogne-sur-Mer, que foi restaurado, juntamente com 44 campas de militares portugueses.

De acordo com um outro comunicado do EMGFA, a cerimónia contou com a presença dos dois governantes, do chefe de Estado-Maior do Exército, do presidente da Liga dos Combatentes, Chito Rodrigues, do bispo das Forças Armadas e de Segurança, Rui Valério, “entre outras entidades civis e militares portuguesas e francesas”.

De acordo com uma nota enviada na sexta-feira pelo Ministério da Defesa Nacional, o restauro “deste monumento, inaugurado em 1938, e de 44 sepulturas de combatentes portugueses, resulta da intervenção da Liga dos Combatentes, em colaboração com o EMGFA”.

Na informação enviada aos jornalistas, o EMGFA acrescenta que estes trabalhos de requalificação “foram acompanhados pelo adido de Defesa junto da Embaixada de Portugal em Paris”, e tiveram como objetivo “devolver àquele monumento e [às] campas, a sua dignidade”.

“Em consequência da sua idade e da exposição às condições climáticas, agravadas pela proximidade ao mar”, este monumento aos soldados portugueses mortos na I Guerra Mundial “já se encontrava muito degradado e a necessitar de obras de beneficiação”, acrescentava a nota.