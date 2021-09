A Comissão Nacional de Eleições (CNE) alertou terça-feira que, no dia das eleições autárquicas, em 26 de setembro, os resultados provisórios, sondagens e inquéritos só poderão ser divulgados a partir do encerramento das urnas nos Açores.

“No dia da eleição, apenas a partir da hora do fecho das urnas na RA [Região Autónoma] dos Açores — 21h00 GMT — podem ser divulgados os resultados do escrutínio provisório, bem como os resultados de sondagens ou inquéritos de opinião ou de projeções”, refere a CNE, numa pequena nota.

De acordo com o organismo, o adiamento em uma hora da divulgação de resultados “resulta de uma alteração pontual à lei que vigora apenas este ano e que alargou o período de votação até às 20h00”.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas eleições do poder local, recebendo cada um três boletins de voto, um dos quais para eleger o executivo de cada uma das 308 câmaras municipais, outro para cada assembleia municipal e um terceiro para a eleição das assembleias de freguesia.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).