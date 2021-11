Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Novembro ainda vai a meio mas já estamos em contagem decrescente para o Natal. Por tradição, cabe aos mais pequenos a difícil tarefa de ir contanto os dias com a ajuda de um pequeno chocolate escondido atrás de uma janelinha, mas os calendários do advento dos adultos têm uma oferta mais variada e um design digno de integrar a decoração festiva da casa.

O conceito de calendário com janelas ou caixas onde se esconde uma surpresa por dia ganhou asas e são cada vez mais as marcas que criam o seu próprio calendário do advento, havendo assim opções para todos os gostos e orçamentos. Ora vejamos, as marcas do universo da beleza e do bem estar levam vantagem, mas os chás, cafés, velas e até bebidas alcoólicas, depressa apanharam o jeito.

Reunimos uma galeria com 50 calendários do advento onde se encontram todas estas opções e mais algumas surpresas. Uns são mais acessíveis que outros, mas todos são inspiradores. Atenção, nem todos os calendários têm as tradicionais 24 janelas e, se vir calendários com apenas 12 números, saiba que se destinam aos dias que separam o Natal do Dia de Reis. Vejas as imagens em cima e escolha o seu preferido.

