Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

David Henderson foi condenado a 18 meses de prisão esta sexta-feira devido ao seu envolvimento no desastre de aviação que vitimou o futebolista argentino Emiliano Sala em janeiro de 2019. O argentino, então com 28 anos, tinha conseguido uma transferência do Nantes, de França, para o Cardiff, equipa do País de Gales que disputa os campeonatos ingleses. A viagem de Sala para uma nova aventura começou, mas nunca chegou a terminar, acabando com as mortes do jogador e do piloto David Ibbotson depois de o avião se despenhar no Canal da Mancha. Henderson foi sentenciado por ter colocado em risco a vida de Sala (e consequentemente de Ibbotson, com 59 anos) pela maneira descuidada como agiu perante más condições de voo. Em outubro de 2020 garantia estar inocente e saiu sob fiança, mas tudo acabou por mudar este ano.

O tribunal de Cardiff sentenciou assim o empresário e piloto britânico a ano e meio na cadeia, depois de este admitir que, sem qualquer permissão ou autorização, tentou organizar um voo para o qual, adicionalmente, descurou quaisquer regras de segurança. Segundo a BBC, o juiz encarregue pelo caso frisou que David Henderson violou intencionalmente as normas da Autoridade de Aviação Civil britânica para “lucro” e foi “irresponsável além de negligente”.

Os responsáveis judiciais ouviram como Ibbotson voava regularmente com Henderson, mas que não tinha licença comercial para levar passageiros, nem certificação para voar à noite. Ademais, não tinha rating para pilotar a avioneta em questão – Piper Malibu. Era David Henderson que devia ter pilotado o aparelho, mas estava de férias em Paris com a mulher, pelo que o malogrado David Ibbotson acabou por pegar nos comandos. Após o acidente, Henderson pediu silêncio a várias pessoas, sabendo-se ainda em tribunal que o dono da avião disse ao agora condenado para não deixar Ibbotson pilotar, visto já ter cometido infrações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A avioneta que transportava Emiliano Sala de França até o País de Gales também não estaria nas melhores condições, segundo uma mensagem do jogador para o pai: “Isto parece que está tudo a cair aos bocados. Pai, estou cheio de medo”.

David Henderson, um experiente piloto de York, tinha sido originalmente contratado pelo Nantes para pilotar Emiliano Sala de França, mas acabou por delegar a função de pilotar o argentino para David Ibbotson, cujo corpo nunca foi encontrado. “Queres um fim de semana em Nantes?”, terá o empresário perguntado ao amigo.

Em junho de 2019, cerca de cinco meses depois do desastre, a polícia deteve um indivíduo de 64 anos suspeito de estar envolvido na morte do jogador. Ainda que a identidade do homem nunca tenha sido revelada, a comunicação social inglesa e francesa sempre avançaram que se tratava de David Henderson, que só agora admitiu responsabilidades.

O corpo do jogador, assim como alguns vestígios do avião, só foram encontrados a 3 de fevereiro, duas semanas depois e numa altura em que os dois clubes, os antigos e futuros colegas e os antigos e futuros treinadores — lote onde se incluía Sérgio Conceição, que o treinou no Nantes — já tinham prestado as devidas homenagens. Antes ainda de ser encontrado o corpo de Sala, começaram a aparecer na comunicação social indicações de que o próprio jogador estava com receio de voar na pequena avioneta.