Elon Musk voltou a escolher o Twitter para dar gás a mais críticas ao senador norte-americano Bernie Sanders que quer os milionários a pagarem mais impostos.

E fê-lo sugerindo que pode avançar com mais vendas de ações da Tesla. Tudo começou quando Bernie Sanders tweetou: “temos de exigir que os extremamente ricos paguem a sua justa parte. Ponto final”.

Na mesma rede social, não teve de esperar muito pela resposta. E vinda de Elon Musk. “Vou-me esquecendo que ainda está vivo”, para mais tarde voltar a tweetar: “quer que venda mais ações, Bernie? É só dizer”.

Elon Musk sugere, assim, que poderá avançar com a venda de mais títulos da Tesla. Depois de ter feito um inquérito no Tweeter questionando os seus seguidores se devia vender ações da Tesla, Elon Musk avançou mesmo com a venda de títulos na semana passada, o que resultou num encaixe total de 6,9 mil milhões de dólares, ao vender 6,4 milhões de ações.

A venda seguiu-se a um inquérito realizado pelo empresário no Tweeter, no qual 58%, ou dois milhões de seguidores, responderam que Musk devia vender 10% das suas ações da Tesla.

Depois desse inquérito, Musk vendeu mesmo ações. O que o empresário não disse, então, era que tinha milhões de opções de compra de ações para exercer até agosto de 2022. E em setembro tinha revelado que tencionava exercer “um bloco enorme” dessas opções até final do ano de 2021.

As ações da Tesla tiveram a pior semana em bolsa desde março de 2020, quando a crise pandémica atirou as bolsas para mínimos. É preciso recuar a fevereiro e a março do ano passado para ver semanas com quedas maiores. Na última semana a Tesla desvalorizou 15,4%.