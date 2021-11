Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Fundo de Resolução atingiu no final de 2020 um saldo negativo de 7314,7 milhões de euros, um agravamento de 294 milhões de euros em relação ao ano anterior. No entanto, a entidade pública responsável pela resolução de instituições bancárias assinala que o ano de 2020 foi o que registou uma “redução menos expressiva nos recursos próprios do Fundo de Resolução desde 2015”. Este foi o primeiro ano de um ciclo de penalização dos recursos do Fundo em resultados das medidas de resolução aplicadas ao Banco Espírito Santo e ao Banif.

O saldo negativo da entidade liderada por Luís Máximo dos Santos resulta da diferença entre as responsabilidades financeiras assumidas no contexto das medidas de resolução dos dois bancos, e respetivo financiamento, e o ativo cuja principal fonte são as contribuições pagas pelo setor bancário.

Se o Novo Banco continuou em 2020 a ser um fator de agravamento do saldo, já a entidade que ficou a gerir os ativos do Banif que não foram vendidos ao Santander, a Oitante, pagou pela primeira vez dividendos de 15 milhões de euros ao acionista, o Fundo de Resolução.

Em 2020, as contribuições pagas pelo setor bancário ascenderam a cerca de 250 milhões de euros. Mas os efeitos financeiros resultante das medidas de resolução bancárias tiveram um valor liquido negativo de quase 409 milhões de euros. Para além dos pagamentos devidos ao Novo Banco, ao abrigo do mecanismo de capital contingente, o Fundo teve de suportar encargos financeiros de 135,2 milhões de euros relativos aos empréstimos feitos pelo Estado e pela banca para financiar medidas de resolução.