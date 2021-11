Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta sexta-feira, 19 de novembro, irá ocorrer o último eclipse lunar do ano. Apesar de ser considerado parcial (o único deste género em 2021), estará próximo do total. A Lua, na sua fase cheia, estará “com 97% no cone de sombra da Terra”, informou o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Um eclipse parcial da Lua ocorre quando o satélite penetra parcialmente no cone de sombra projetado pela Terra. Segundo explica o OAL, isto acontece sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, com a Terra entre os dois outros corpos celestes. Só pode ocorrer quando a Lua está na sua fase cheia.

Em Portugal, o fenómeno só será visível no arquipélago dos Açores, com a Lua a permanecer na umbra durante uma hora e 11 minutos até ao seu ocaso. Isso acontecerá entre as 5h e as 6h18 (mais uma hora em Lisboa).

Em Portugal continental, o eclipse não será visível, porque a Lua entrará na penumbra pelas 6h, numa altura em que estará baixa no horizonte. Na Madeira, “o fenómeno também não será favorável”, pois passados 23 minutos da Lua entrar na umbra ocorrerá o seu ocaso e deixará de ficar visível, aponta o OAL.