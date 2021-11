Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, não será recandidato nas eleições legislativas antecipadas marcadas para 30 de janeiro e como tal vai deixar de ser a segunda figura do Estado. Na última Conferência de Líderes – que reúne os lideres parlamentares –, Ferro Rodrigues confirmou que é um dos deputados que se despede do Parlamento com o fim desta legislatura.

Na Conferência de Líderes, Ferro Rodrigues estava a dar conta aos deputados de que existiam alguns pedidos para despedidas do Parlamento — Jorge Lacão e Capoulas Santos já confirmaram que também estão de saída –, e confessou que também estava de saída “visto que já não seria candidato nas próximas eleições”.

Apesar da legislatura terminar ao fim de dois anos, Eduardo Ferro Rodrigues confirma o que disse ao Observador em 2019, de que “aconteça o que acontecer esta é a minha última eleição como deputado mesmo e, portanto, como presidente da Assembleia da República”. Há dois anos, Ferro Rodrigues dizia que “se tudo correr normalmente acabarei as funções de presidente da Assembleia da República praticamente com 74 anos”. O prazo adianta-se em dois anos, com a dissolução do Parlamento depois da rejeição da proposta do Orçamento do Estado para 2022.

Na entrevista dada ao Observador, Ferro Rodrigues explicava que precisava de “passar dos papéis aos atos”, referindo-se à reforma e a “uma presença mais forte junto da família que mesmo assim tem sido uma presença que tenho procurado sempre garantir”.

A eleição de Ferro Rodrigues como presidente da Assembleia da República foi um dos primeiros sinais de um acordo à esquerda. Ferro Rodrigues foi o nome apresentado pelo PS contra o de Fernando Negrão, tendo vencido a eleição com 120 votos contra 108. Este foi o primeiro sinal público de compromisso à esquerda, com a eleição de Ferro Rodrigues com os votos dos deputados das bancadas à esquerda do PS.

Este segundo mandato de Ferro Rodrigues como presidente da Assembleia da República não tem sido propriamente pacifico. Nas últimas semanas, a segunda figura do Estado e alguns deputados têm trocado palavras mais acesas. No decorrer de dificuldades com o processo de votação, Sérgio Sousa Pinto, do PS, disse a Ferro Rodrigues que tem que ter “tempo para os seus deputados” e Marcos Perestrello disse que presidente da Assembleia “vê em cada deputado um inimigo, o que não corresponde à verdade. Para além das polémicas internas, Ferro Rodrigues foi também alvo de um ataque por parte de negacionistas da Covid-19 num almoço que teve em frente à Assembleia da República.