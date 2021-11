The Ivens: expedições a África sem sair de Lisboa e um design a pedir atenção

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A receção está propositadamente escondida na mezzanine para que o primeiro embate seja com o lobby intimista e ao estilo colonial, onde os tons quentes predominam e os bagageiros de serviço em fardas beges dão as boas-vindas aos hóspedes. O hotel de cinco estrelas The Ivens, que abriu as portas em regime de soft opening em setembro a tempo de uma concorrida Web Summit, é o novo inquilino da cidade e ocupa o antigo edifício da Rádio Renascença. São 87 quartos — incluindo 10 suites com uma vista desafogada para o rio e para uma Lisboa surpreendentemente silenciosa — e foram sensivelmente seis anos de obras profundas que culminaram na conjugação estética de duas figuras na área do design de interiores.

Mas antes da imagética dos diferentes ambientes, a inspiração: o hotel situado no Chiado fica no cruzamento entre duas ruas batizadas em homenagem a uma dupla de exploradores, Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo, conhecidos por nos finais do século XIX (mais concretamente em 1877) terem feito uma expedição científica, na companhia do major Serpa Pinto, para explorar os territórios entre Angola e Moçambique e as bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze — chegaram a estar perdidos durante mais de 40 dias na selva, mas descoberto o trilho de volta à capital portuguesa trouxeram consigo desenhos, plantas e até fósseis de animais desconhecidos (da expedição resulta a obra De Benguela às Terras de Iaca). Já a expedição datada de 1884 foi importante para a elaboração do famoso “mapa cor-de-rosa”.

De volta a 2021, primeiro surge o hotel, depois a zona de restauração com três espaços e ambientes distintos que, por enquanto, servem os hóspedes que pernoitam — a abertura do Rocco ao público, que compreende o bar principal, o Crudo Bar e o restaurante italiano, acontece até 15 de dezembro. A receção, os quartos e os corredores envolventes ficaram ao cuidado do atelier da decoradora Cristina Matos que ao projeto dedicou um total de cinco anos.