Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os dois golos de João Pedro e Dennis já em período de compensação deram contornos bem mais pesados a uma derrota que parecia anunciada desde a primeira parte mas o Manchester United voltou a ter mais um jogo falhado, a tentar reagir porque não agiu desde início, a perder-se em erros próprios em vez de fazer perder os outros. Assim, e com mais um desaire numa série com uma vitória nos últimos sete encontros, a equipa corre o risco de acabar a jornada ainda mais longe dos lugares europeus e a 12 pontos do líder da Premier League. A contestação a Solskjaer sobe de tom mas nem todos pensam da mesma maneira.

No final da partida diante do Watford, e quando todos os elementos dos red devils foram agradecer aos adeptos que se deslocaram ao recinto, o treinador norueguês foi o mais visado nas críticas dos presentes, quase marcando uma espécie de fim de linha há muito anunciado numa fase em que se fala com cada vez maior insistência na possibilidade de Zinedine Zidane poder voltar a reencontrar Ronaldo.

No entanto, foi nesse momento que Bruno Fernandes teve uma atitude que está a ser muito comentada (e valorizada) em Inglaterra: ao perceber que toda a contestação estava a ser direcionada ao técnico, o médio começou a dizer que não com a mão e fez depois o gesto dizendo que a culpa não era apenas do norueguês mas de todos os que fazem parte do grupo de trabalho, incluindo os jogadores que ali estavam.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Jogar só na segunda parte não é suficiente na Premier League. O Watford é uma boa equipa, agressiva, e se lhe dermos oportunidades aproveitam-nas. É um problema que temos há vários jogos. Aqui, a culpa é de todos, não é só do treinador ou de um ou dois jogadores. Toda a gente tem de assumir a responsabilidade e fazer melhor”, comentou o internacional português na zona de entrevistas rápidas.