Resiliência, paciência, resistência. Erik ten Hag pode ter os seus defeitos entre as inevitáveis virtudes mas é um treinador que, quando coloca algo na cabeça, dificilmente se desvia desse objetivo. Em condições normais e perante tudo o que se tem passado no Manchester United nos últimos anos, o neerlandês que se destacou ao serviço do Ajax já teria há muito saído de Old Trafford sem deixar propriamente muitas saudades pela sua passagem. Ao invés, resistiu a tudo. Resistiu aos maus resultados, com uma Taça da Liga em 2023 e uma Taça de Inglaterra em 2024 a disfarçarem más campanhas na Premier e na Europa (e esta época a equipa vai voltar a estar ausente da Champions). Resistiu à contestação dos adeptos, que em vários jogos foram pedindo a sua saída. Resistiu às críticas de Cristiano Ronaldo. Resistiu à troca de donos. Resistiu mesmo a tudo.

Erik ten Hag has lost 4 of the 5 games he's faced Brighton ???? pic.twitter.com/3M0R1LfyUj — ESPN UK (@ESPNUK) August 24, 2024

Foi assim que, em 2024/25, muitas coisas mudaram menos o treinador. Mais: apesar de não haver grandes resultados desportivos visíveis após o investimento nas duas últimas temporadas, os cordões da bolsa foram continuando abertos na contratação de jogadores. Há muitas críticas internas aos cortes que estão a ser feitos no clube, nomeadamente o facto de ter sido abolido o saco do lanche para todos os funcionários em dias de jogos e até as mesas colocadas junto de casas de banho onde são deixadas as sobras das tribunas, mas para melhorar o plantel foi feito um derradeiro esforço em busca do resgate do United que todos conheciam na era Ferguson mas que desapareceu sem o técnico escocês no clube. Na primeira amostra, correu bem.

Ten Hag conta com uma defesa quase nova, com as contratações de De Ligt, de Mazraoui e sobretudo de Leny Yoro, um dos defesas centrais mais promissores do futebol europeu e que chegou do Lille a troco de 62 milhões de euros, está prestes a assegurar Manuel Ugarte para o meio-campo mas viu Joshua Zirkzee, talvez a cara nova com menos “peso” para 2024/25, sair do banco para marcar o único golo no triunfo frente ao Fulham no arranque da Premier League em Old Trafford. Agora, no primeiro encontro como visitante, surgia o Brighton de Fabian Hürzeler, o técnico mais novo de sempre da competição (31 anos) que se destacou com a subida do St. Pauli e que teve um início auspicioso com um triunfo frente ao Everton por 3-0.

A fantastic start for 31-year-old Brighton manager Fabian Hürzeler ???? Everton 0-3 Brighton ✅

Brighton 2-1 Man Utd ✅ pic.twitter.com/6QLt29p3mq — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 24, 2024

No final, imperou a “lei Ten Hag” onde tudo o que podia correr mal no tempo e no espaço correu ainda pior. Na primeira derrota da época, houve dois golos anulados, um ‘9’ que passou de herói na ronda inicial a “vilão” na segunda jornada ao invalidar o momento da reviravolta de forma quase involuntária, muitos assobios aquando da substituição de Bruno Fernandes, uma troca entre Maguire e De Ligt que mais não fez do que retirar coesão defensiva à equipa e o habitual golo sofrido por um antigo jogador, Danny Wellbeck, que se tornou o jogador com mais golos aos red devils após deixar Old Trafford. Por mais que se tentem dar passos rumo a um futuro melhor, há sempre fantasmas do passado que ensombram o presente.

Danny Welbeck opens the scoring – he loves playing his former club! ???? #BHAMUN #BBCFootball pic.twitter.com/s46OfMQ6UF — BBC Sport (@BBCSport) August 24, 2024

Os red devils até começaram melhor o encontro, perdendo uma primeira oportunidade criada num estilo mais direto com Onana a lançar Diogo Dalot, que ganhou em velocidade pela esquerda antes do cruzamento ao segundo poste para Diallo desviar ao lado (12′). O lateral português, um dos mais ativos na metade inicial, ainda tentou também a meia distância por cima (26′) mas bastou um erro numa organização defensiva bem mais sólida do que na última temporada para o Brighton passar para a frente, com Wellbeck a aproveitar uma insistência após cruzamento que atravessou toda a área para marcar à antiga equipa e chegar aos 100 golos na carreira – e sexto ao United (32′). No minuto seguinte, Rashford ainda conseguiu fazer o empate com nota artística numa das poucas aparições que teve mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

100 – Danny Welbeck's opener was the 100th goal of his club career in all competitions, while he's only scored more against West Ham (7) than he has against former side Manchester United (6). Guy. #BHAMUN pic.twitter.com/wkyhBGdVtU — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2024

Havia mais história guardada para a segunda parte. Muito mais história. Tanta que foi preciso esperar até aos descontos para haver uma decisão no encontro: Wellbeck deixou outra ameaça com um desvio de cabeça à trave na sequência de um livre lateral (59′), Amad Diallo fez o empate numa jogada individual da direita para o meio até ao remate que sofreu ainda um desvio num adversário (60′), Garnacho marcou o golo da reviravolta após assistência de Bruno Fernandes mas o lance foi anulado porque o toque final bateu ainda em Zirkzee em cima da linha com o avançado em posição irregular (70′) e João Pedro, aproveitando um buraco enorme na defesa do United, fez isolado o 2-1 final de cabeça aos 90+5′.