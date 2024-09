Foi há quase dois anos, com o Mundial do Qatar prestes a começar e ainda enquanto jogador do Manchester United, que Cristiano Ronaldo decidiu dar uma entrevista que culminou na rescisão de contrato e na ida para a Arábia Saudita. Na altura, o capitão da Seleção Nacional acusou o clube de o ter “traído”, disse “não respeitar” Erik ten Hag e garantiu que os ingleses tentaram forçar uma saída. Quase dois anos depois, a antipatia mantém-se.

Em conversa com Rio Ferdinand, no podcast do antigo central inglês, Cristiano Ronaldo criticou o discurso de Erik ten Hag e defendeu que o Manchester United tem de “reconstruir tudo”. “Enquanto treinador do Manchester United não podes dizer que não vais lutar para ganhar a Premier League ou a Liga dos Campeões. Do ponto de vista mental… Tens de dizer: ‘Ouçam, talvez não tenhamos o potencial necessário, mas vamos tentar’. Tens de tentar!”, indicou o avançado, que nos últimos dias ultrapassou a marca dos 900 golos em toda a carreira.

Na mesma entrevista, Ronaldo até ofereceu soluções e lembrou que Ruud van Nistelrooy, antigo avançado do Manchester United que é agora adjunto de Erik ten Hag, pode ser uma ferramenta importante. “Se o Ten Hag o ouvir talvez ele possa ajudar. Conhece o clube e o clube devia ouvir quem lá esteve. Devia ouvir-te a ti, ao Roy Keane, ao [Paul] Scholes, ao Gary Neville, ao sir Alex Ferguson. Não consegues reconstruir um clube sem conhecimento”, acrescentou.

Ainda assim, e apesar de continuar a ter opiniões muito fortes sobre os red devils, Cristiano Ronaldo garante que não se arrepende de ter voltado a Old Trafford em 2021 e na sequência da saída da Juventus. “Fiquei muito feliz quando voltei. Fui um dos melhores marcadores, fiz coisas inacreditáveis no clube. Na minha primeira época, com 37 anos, fui o terceiro melhor marcador do Campeonato. Marquei todos os golos da fase de grupos da Liga dos Campeões e depois marquei em todos os jogos. Mesmo no Campeonato marquei 17 ou 18 golos. Fui espetacular”, atirou o avançado, que assinou pelo Al Nassr dias depois do final do Mundial do Qatar e já depois de ter rescindido contrato com o Manchester United por mútuo acordo.

Curiosamente, a polémica entrevista que Cristiano Ronaldo deu há dois anos já tinha sido recordada nos últimos dias — e precisamente por quem a fez, Piers Morgan. Na sequência da derrota do Manchester United com o Liverpool, a segunda consecutiva depois do desaire anterior em casa do Brighton, o jornalista britânico sublinhou que o avançado português já tinha antecipado tudo o que está a acontecer em Old Trafford.

“O Ten Hag é um completo idiota. Lamento, mas é. É um idiota desde que chegou ao Manchester United. Agora fala sobre o Harry Potter ou lá o que é. É tudo o que o Cristiano me disse que ele era naquela entrevista que o levou a deixar o United”, começou por dizer Piers Morgan, em declarações ao talkSPORT.

“Sabem qual é o problema do Ten Hag? É como aquele pequeno professor mandão que apanhas na escola e que não sabe lidar com o supremo talento académico. Vejam os jogadores com quem ele não foi capaz de lidar: Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford, todos jogadores de topo. Ele consegue lidar com os mais pequenos, com os tipos que traz do Ajax e que nunca estiveram num clube de nível mundial, mas não com os grandes jogadores”, acrescentou.

Mais à frente, Piers Morgan ainda deixou os habituais elogios ao capitão da Seleção Nacional. “Nem acredito que vou dizer isto, porque é um milagre, mas a equipa ficou pior do que na temporada passada. Se o Cristiano Ronaldo tivesse continuado no Manchester United teria sido incomensuravelmente melhor do que qualquer um dos avançados que o clube tem atualmente, como está a provar ao serviço de Portugal. Ele vai chegar aos mil golos”, terminou.