Sandra Felgueiras, que nos últimos anos coordenou e apresentou o programa Sexta às 9, está de saída do canal público de televisão. Segundo uma nota divulgada pela RTP, a jornalista deixa as funções no final desta semana. A estação pública diz ainda que “está a trabalhar num renovado formato” do programa.

Contactada, Sandra Felgueiras recusou-se a prestar declarações. Contudo, ao que o Observador apurou, o programa Sexta às 9 ia continuar a ser emitido até meio de dezembro, tendo a direção da RTP comunicado esta semana que não iam ser emitidos mais episódios.

Inicialmente, não estava previsto emitir-se o programa desta semana. Mas como um dos temas abordados será a Liberdade de Imprensa, a direção de informação, liderada por António José Teixeira, recuou e autorizou a transmissão deste último episódio.

Na mesma nota, o canal diz que “o jornalismo de investigação livre e independente faz parte da história da RTP há décadas e assim continuará”. Além disso, adianta: “O escrutínio dos poderes e do que possa atentar contra a lei e o interesse público continua a ser uma prioridade da Informação da RTP”.

A Direção de Informação do órgão de comunicação social, afirma também que “agradece o trabalho e dedicação que a jornalista Sandra Felgueiras revelou ao longo do seu trajeto de mais de duas décadas na RTP”. Sandra Felgueiras estava à frente do Sexta às 9, um programa no qual foram revelados vários casos de corrupção, desde 2012.

Na semana passada, a Nova Gente disse que a jornalista de 43 anos tinha um acordo com a Cofina e que ia passar a integrar os quadros da CMTV e, ao mesmo tempo, acumular o cargo de diretora da Sábado, uma revista do mesmo grupo. No fim de semana, o jornal Nascer do Sol avançou a mesma notícia.