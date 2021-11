Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A forma quase ponderada como foi o último a chegar com a sua família ao Théâtre du Chatelet (e com todos a trajarem da mesma forma). O novo prémio que distinguiu Robert Lewandowski como melhor avançado do ano quase como uma “consolação”. De novo o foco das câmaras na mulher e nos três filhos. Por muito que a France Football tentasse esconder até à última quem iria receber a Bola de Ouro, a realização ajudou pouco ou nada nesse objetivo. Era dele, de Lionel Messi. A sétima maravilha prestes a ser recebida e vista um pouco por todo o mundo que votou e que seria entregue pelo amigo e ex-companheiro Luis Suárez. Assim acabava a cerimónia, com um final discutível mas já aguardado. E o Barcelona foi talvez o grande vencedor.

Também aqui, a própria conta do Twitter não disfarçou muito em relação aos vencedores pela maneira como iam partilhando tudo o que os blaugrana colocavam nas suas redes sociais. O primeiro a subir ao palco foi Pedri, o médio que fez 75 jogos entre clubes e seleções (até ver o corpo ceder até agora…), que entre todos os agradecimentos recordou a situação vivida em La Palma. Ainda houve Alexia Putellas, segunda espanhola que recebeu o troféu depois de Luis Suárez – antigo avançado que prometeu recentemente dar a sua própria Bola de Ouro a Lewandowski se o polaco não ganhasse – e simbolizou um ano de ouro do futebol feminino das catalãs no momento em que o líder do clube, Joan Laporta, se emocionou. A seguir, apareceu Messi.

Além destes, numa cerimónia que recordou Maradona e Gerd Müller e que teve como surpresa os dois pilotos da Alpine, Fernando Alonso e Esteban Ocon, a transportarem (até ao palco de capacete) os troféus, o melhor guarda-redes foi para o italiano Donnarumma, eleito MVP do último europeu de seleções, e houve ainda um outro galardão novo para o melhor clube do ano, neste caso o Chelsea. Todavia, era a noite do Barça. Entre os portugueses, o destaque principal acabou por ir para Nuno Mendes, lateral que se transferiu do Sporting para o PSG (e que viu da primeira fila ao lado de Lewandowski a cerimónia) e que terminou no prémio Kopa na quarta posição. Ronaldo, o ausente, acabou na sexta posição tal como em 2010, ainda assim à frente dos outros dois representantes nacionais: Bruno Fernandes (21.º) e Rúben Dias (26.º).

A lista final dos premiados anunciada ao longo do dia foi a seguinte:

1.º Lionel Messi (Argentina/Barcelona e PSG)

2.º Robert Lewandowski (Polónia/Bayern)

3.º Jorginho (Itália/Chelsea)

4.º Karim Benzema (França/Real Madrid)

5.º N’Golo Kanté (França/Chelsea)

6.º CRISTIANO RONALDO (PORTUGAL/JUVENTUS E MANCHESTER UNITED)

7.º Salah (Egito/Liverpool)

8.º Kevin de Bruyne (Bélgica/Manchester City)

9.º Kylian Mbappé (França/PSG)

10.º Donnarumma (Itália/AC Milan e PSG)

11.º Erling Haaland (Noruega/B. Dortmund)

12.º Romelu Lukaku (Bélgica/Inter e Chelsea)

13.º Chiellini (Itália/Juventus)

14.º Leonardo Bonucci (Itália/Juventus)

15.º Raheem Sterling (Inglaterra/Manchester City)

16.º Neymar (Brasil/PSG)

17.º Luis Suárez (Uruguai/Atl. Madrid)

18.º Simon Kjaer (Dinamarca/AC Milan)

19.º Mason Mount (Inglaterra/Chelsea)

20.º Riyah Mahrez (Argélia/Manchester City)

21.º BRUNO FERNANDES (PORTUGAL/MANCHESTER UNITED)

21.º Lautaro Martínez (Argentina/Inter)

23.º Harry Kane (Inglaterra/Tottenham)

24.º Pedri (Espanha/Barcelona)

25.º Phil Foden (Inglaterra/Manchester City)

26.º RÚBEN DIAS (PORTUGAL/MANCHESTER CITY)

26.º Gerard Moreno (Espanha/Villarreal)

26.º Nicolò Barella (Itália/Inter)

29.º Luka Modric (Croácia/Real Madrid)

29.º César Azpilicueta (Espanha/Chelsea)

Nomeadas para o prémio da Bola de Ouro feminino

Alexia Putellas (Barcelona)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Irene Paredes (Barcelona)

Lieke Martens (Barcelona)

Sandra Panos (Barcelona)

Kadidiatou Diani (PSG)

Christiane Endler (PSG)

Ashley Lawrence (PSG)

Maria Antonieta Katoto (PSG)

Jessie Fleming (Chelsea)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Fran Kirby (Chelsea)

Pernille Harder (Chelsea)

Christine Sinclair (Thorns FC)

Viviane Miedema (Arsenal)

Ellen White (Manchester City)

Samantha Mewis (Carolina do Norte Courage)

Wendie Renard (Lyon)

Stina Blackstenius (Haken)

Vencedores anteriores: Ada Hegerberg (2019) e Megan Rapinoe (2019)

Nomeados para o Prémio Kopa do melhor jovem de 2021

Mason Greenwood (Inglaterra/Manchester United)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

Pedri (Espanha/Barcelona)

Jérémy Doku (Bélgica/Rennes)

Ryan Gravenberch (Países Baixos/Ajax)

Jamal Musiala (Alemanha/Bayern)

Florian Wirtz (Alemanha/Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Inglaterra/B. Dortmund)

Giovanni Reyna (EUA/B. Dortmund)

Nuno Mendes (Portugal/Sporting e PSG)

Vencedores anteriores: Kylian Mbappé (2018) e Matthjis de Ligt (2019)

Nomeados para o prémio Yashin de melhor guarda-redes de 2021

Ederson Moraes (Brasil/Manchester City)

Jan Oblak (Eslovénia/Atl. Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Itália/AC Milan e PSG)

Kasper Schmeichel (Dinamarca/Leicester)

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Keylor Navas (Costa Rica/PSG)

Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa)

Samir Handanovic (Eslovénia/Inter)

Manuel Neuer (Alemanha/Bayern)

Vencedores anteriores: Alisson (2019)