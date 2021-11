Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os chefes das urgências de cirurgia que decidiram demitir-se no Hospital Santa Maria, em Lisboa, vão, afinal, manter-se no cargo, divulgou esta terça-feira o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

Em comunicado enviado às redações, a administração hospitalar diz que, após um encontro com os chefes das equipas cirúrgicas do Serviço de Urgência Central, os problemas de organização e distribuição de serviço foram “solucionados”, sendo que os profissionais de saúde “entenderam ter condições para continuar a exercer os seus cargos”.

Além disso, o CHULN revela que tem a decorrer um concurso para entrada permanente de cirurgiões no seu quadro”, recrutando “nos últimos dias quatro especialistas que vão reforçar as suas equipas de urgência”.

“A Urgência Central do Hospital de Santa Maria mantém o seu funcionamento regular, com uma resposta assistencial diferenciada assegurada por várias equipas, que sempre deram nota de um elevado nível de compromisso e profissionalismo”, lê-se em comunicado.

A administração hospitalar reforça também que “mantém o mesmo empenho no diálogo com os seus profissionais”, procurando “soluções consensuais num processo de melhoria constante na resposta aos seus doentes”.

A carta a 10 de novembro assinada pelos médico refere que a situação se agravou recentemente depois de os assistentes hospitalares terem recusado ultrapassar as horas extraordinárias estipuladas na lei se se mantiverem as condições atuais.