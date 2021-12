Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, garantiu esta terça-feira que a claque portista está a apoiar o presidente do clube, Pinto da Costa. As declarações surgem na sequência da operação “Cartão Vermelho”, que colocou o FC Porto na mira do Ministério Público, por suspeitas de desvio de fundos e manipulação de resultados.

“Não estamos atrás de si. Estamos atrás de si, ao seu lado e à sua frente. Para chegarem até si terão de nos matar a todos”, foram, segundo o Record, algumas das palavras proferidas por Madureira na assembleia. O Jornal de Notícias explica que a intervenção do líder dos Super Dragões — que assinalavam o seu 35.º aniversário nesse dia — ocorreu durante o período da reunião reservado para “assuntos do interesse do clube”.

O FC Porto está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de desvios de fundos em 15 transferências de jogadores. Os procuradores acreditam que os 10,5 milhões de euros que terão sido desviados podem ter sido usados para financiar crimes de corrupção ativa que tinham como objetivo manipular resultados desportivos do clube.

O Jornal de Notícias avança ainda que Fernando Madureira aproveitou a sua intervenção na assembleia para dizer que está em curso “um ataque ao clube” por parte do Ministério Público e também de alguns órgãos de comunicação social, e deixar a garantia de que os adeptos portistas não vão deixar que se “toque num fio de cabelo do presidente”.