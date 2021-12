Não havia tantos casos de Covid-19 num só dia desde 6 fevereiro

Todas as vítimas mortais de Covid-19 registadas têm mais de 50 anos, registando um morto entre os 50-59 anos. Na faixa etária entre os 60 e 69 conta-se também uma vítima, uma mulher. Já na faixa entre 70 a 79 anos os mortos registados são cinco homens e duas mulheres. Já quanto às vítimas com mais de 80 anos, contam-se cinco homens e três mulheres.

Na distribuição dos óbitos pelo território nacional, quatro das mortes registaram em Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Centro, uma no Algarve, duas na região Norte e outra no Alentejo. Registam-se ainda três vítimas na Madeira.