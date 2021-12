O Bloco de Esquerda (BE) da Guarda avançou esta quinta-feira que pretende ver responsabilizados os que tão mal cuidam da saúde da população do distrito, após tomar conhecimento da falta de médicos no Hospital da Guarda.

A Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda da Guarda está solidária com as populações do distrito e serão utilizados todos os mecanismos legais para que este problema seja enfrentado e que haja responsabilização para quem tão mal cuida da saúde da população do distrito da Guarda”, sublinhou.

Em comunicado, o Bloco de Esquerda da Guarda informa que tomou conhecimento que a Urgência da Unidade Local de Saúde do Hospital da Guarda, devido à falta de médicos, apenas garante o apoio a doentes urgentes/em risco de vida entre as 00h00 e as 08h00.

“Estamos perante um problema crónico de falta de médicos na urgência, bem como de manifesta falta de condições de equipamentos e de recursos nas equipas”, aponta.

De acordo com o BE da Guarda, esta situação denota um profundo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e quase abandono do interior.

“O Hospital da Guarda não pode ser reduzido à dimensão de pouco mais do que uma urgência básica de um qualquer centro de saúde”, conclui.