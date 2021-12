Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A dúvida está desfeita: apesar das muitas perguntas e teses que circularam nos bastidores políticos nos últimos meses, Jerónimo de Sousa vai mesmo ser cabeça de lista da CDU (a coligação que junta PCP e PEV) a Lisboa e João Ferreira só aparece muito abaixo na lista, em lugar não elegível.

Em Lisboa, segundo a informação divulgada esta sexta-feira pelo PCP, o primeiro candidato será, então, Jerónimo de Sousa, seguido de Alma Rivera — a jurista de 30 anos que já tinha ocupado o mesmo lugar em 2019 — e Duarte Alves — economista da mesma idade, também candidato há dois anos, num esforço visível de renovação da bancada comunista.

Em 2019, os assentos que o PCP conseguiu conquistar no distrito de Lisboa ficaram por aqui (segue-se Mariana Silva, deputada do PEV). Só depois se encontram os nomes de Miguel Tiago (sexto lugar), que abandonou o Parlamento em 2018, ou de João Ferreira (em décimo lugar), frequentemente apontado como sucessor de Jerónimo de Sousa mas que, tendo em conta a ordenação da lista, deve continuar sem lugar na Assembleia da República.

Aliás, como a nota recorda, Ferreira está neste momento a tempo inteiro no cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa, depois de este ano ter deixado o Parlamento Europeu para se dedicar à candidatura em Lisboa. Em janeiro, foi também o candidato apoiado pelo PCP às eleições presidenciais.

A outra novidade em Lisboa é Bernardino Soares: o antigo deputado e ex-autarca de Loures vai ser mandatário da CDU no círculo eleitoral de Lisboa. Bernardino passou também a ser o responsável pela pasta da Saúde no PCP, tendo já acompanhado a última reunião de peritos e políticos no Infarmed.