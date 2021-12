Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está prestes a estrear “And Just Like That”. A série da HBO Max que continua a história de “O Sexo e a Cidade” chega ao streaming a 9 de dezembro. As gravações começaram este verão com Nova Iorque como cenário, claro, e desde cedo surgiram muitas imagens de bastidores onde se podiam ver os atores que regressam aos seus papeis do passado. Aqui, reunimos algumas dessas imagens, com especial atenção para a moda que podemos esperar desta série, e encontramos alguns dos acessórios utilizados que podem ser comprados, como carteiras e sapatos.

Porque, mais do que os atores, talvez seja o guarda-roupa da série o que anda a causar mais curiosidade. Em “O Sexo e a Cidade” a moda ganhou um papel protagonista e Carrie Bradshaw (a personagem de Sarah Jessica Parker, tornou-se mesmo um ícone da época). Com o evoluir da série, e nos dois filmes que se seguiram (2008 e 2010), a tendência só cresceu e a figurinista Patricia Field fez do trabalho de escolher roupa para uma personagem, uma verdadeira arte. Aumentou o volume da exuberância, acrescentou griffes, correu riscos, sem nunca descaracterizar as personagens.

Nesta nova série o guarda-roupa está a cargo de MollyRogers e Danny Santiago, que podem ser seguidos na conta de Instagram @And Just Like That… Costumes. E com a ajuda de páginas de fãs na mesma rede social, como @AndJustLikeThatCloset, que têm seguido as imagens das gravações da série e descodificado os looks das personagens, é possível ter uma antevisão das surpresas que o guarda roupa reserva.

Na galeria em cima reunimos algumas imagens de bastidores onde se podem ver os looks das personagens. Descobrimos também alguns dos acessórios que vão brilhar no ecrã e que estão à venda nas respetivas marcas. Sejam carteiras, como a famosa Baguette da Fendi, ou sapatos, como os míticos Manolo Blahnik azuis do pedido de casamento de Carrie, e ainda muitos outros protagonistas dos dez episódios que aí vêm, a começar pela tendência vintage, uma vez que há muitas peças de estações, e até décadas, passadas.

No dia 12 de novembro o primeiro trailer foi lançado e anunciada a data de estreia da série para dia 9 de dezembro. No passado dia 30 de novembro saiu o segundo trailer.

Mesmo sem Kim Catrall e a sua Samantha Jones e depois da morte de Willie Garson, o Stanford Blatch, durante as gravações no passado mês de setembro, a expectativa é alta. Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbs) e Kristin Davis (Charlotte York-Goldenblatt) estão de regresso com as suas famílias e novas personagens. Depois de em “O Sexo e a Cidade” as amigas discutirem os seus trintas, elas veem agora dar-nos um retrato de como são os seus cinquentas.