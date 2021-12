Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ganhou, conseguiu o segundo triunfo seguido da equipa na Premier League como há muito não acontecia, não sofreu golos depois de uma longa série sem a baliza a zeros em Old Trafford. Em resumo, isto foi o que sobrou da estreia de Ralf Rangnick pelo Manchester United frente ao Crystal Palace, marcada pela vitória pela margem mínima que reaproximou a equipa do quarto lugar (a posição que nesta fase funciona como objetivo por ser a mais tangível perante o largo avanço de Manchester City, Liverpool e Chelsea). No entanto, houve bem mais a retirar dessa partida, aquelas notas quase de rodapé que nunca acompanham os resultados mas que acabam por ser determinantes para os resultados que se seguem. E foram algumas.

1) a ideia do gegenpressing que Jürgen Klopp enraizou no Liverpool e que Thomas Tuchel adaptou também ao Chelsea vai marcar esta nova era dos red devils (com mais ou menos tempo, só os resultados poderão dizer), com a equipa a apresentar-se bem mais subida em campo e com outra disponibilidade para reagir à perda em zonas adiantadas numa pressão que tem como objetivos recuperar a posse e evitar as saídas em transições; 2) a equipa não tem ainda a capacidade física para esse modelo durante os 90 minutos, o que fez com que a segunda parte fosse pior do que o primeiro tempo (embora o golo tenha surgido nessa fase); 3) o número de jogadores que consegue ter chegada ao último terço aumentou com essa forma de interpretar o jogo e as tentativas de remate também acompanharam essa subida.

No entanto, e tendo em conta o contexto da receção ao Young Boys com a equipa já apurada e como cabeça de série para os oitavos da Champions e com um calendário pesado até ao início do ano de 2022, a ideia de jogo poderia ficar mas os jogadores seriam outros. E foram, literalmente, 11 jogadores diferentes.

“Preciso de conhecer também os jogadores que não jogaram contra o Crystal Palace. E, ao mesmo tempo, também é inteligente, nesta fase mais complicada do calendário nas próximas semanas e meses, descansar alguns jogadores. Aqueles que entraram no último jogo tiveram uma intensidade muito alta e não é fácil jogar a esse nível sempre com o mesmo grupo de jogadores de três em três dias. Por isso, para mim, faz todo o sentido haver alguma rotação sem perder o foco na vitória. Devemos dar oportunidade a outros jogadores de mostrarem que estão presentes num jogo onde já temos a qualificação e o primeiro lugar assegurados. Quero trabalhar com o máximo possível de jogadores durante a temporada, reduzir o número de lesões nas próximas semanas e colocá-los todos a bordo”, comentara Ralf Rangnick.

Assim foi. E o encontro até começou da melhor forma, com Greenwood a reivindicar um lugar na outra equipa habitualmente titular não só com um grande golo ainda no quarto de hora inicial (9′) mas também com uma série de iniciativas que colocaram o avançado de volta aos bons velhos tempos do início da temporada. Depois, tudo foi diferente. Os suíços empataram por Rieder ainda antes do intervalo (42′) e o guarda-redes Henderson acabou por ser o melhor de uma segunda parte onde o último remate do United foi a mais de meia hora do final e Rangnick aproveitou para lançar uma série de jovens jogadores formados no clube, sendo apenas a quinta vez na história da Liga dos Campeões (e segunda de uma equipa inglesa) que um conjunto lançou em campo um total de seis teenagers num só encontro.