A Meta, a empresa de Mark Zuckerberg que detém, entre outras plataformas, o Facebook e o Instagram, revelou esta quinta-feira quais foram os temas que tiveram “maior volume de conversação” em Portugal em 2021. Entre os principais estão termos como “Cristiano Ronaldo”, “Vacinas”, “Sporting Clube de Portugal” ou “Jorge Sampaio”. A empresa divulgou também quais foram as contas de portugueses que mais cresceram este ano.

“Cristiano Ronaldo” foi um dos temas mais falados devido ao regresso ao Manchester United, em agosto. Já o Sporting está nesta lista devido a ter sido o campeão nacional de futebol 19 anos depois de o ter conseguido da última vez. O ex-Presidente da República está na lista devido às muitas as homenagens que lhe foram feitas após ter morrido a 10 de setembro, refere a Meta.

Os outros termos mais conversados, como “vacinas”, “confinamento”, “subida do preço do combustível”, “Jogos Olímpicos”, “Campeonato Europeu de Futebol” são auto explicativos, mostrando temas ou eventos que marcaram todo o ano de 2021. Mesmo assim, ainda falta um dos divulgados pela Meta: ““Sustentabilidade”. Como diz a empresa, “o tema da sustentabilidade é cada vez mais premente e a conferência COP26 foi também um dos temas que marcou as conversações este ano”.

Quanto às contas no Instagram que ganharam mais seguidores, a empresa de Zuckerberg realça que, em primeiro lugar, está a de Cristiano Ronaldo, em segundo a de Bruno Fernandes e, em terceiro, a de Pepe. Os três são futebolistas portugueses.

Quantos a hashtags, “alguns” dos mais utilizados em Portugal e no Facebook foram “#portugal”, “#photography”, e #lisboa, diz a empresa.

A Meta revela também que a canção brasileira “Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close”, de DJ Patrick Muniz, com participação de Mc Rennan; a música “Fé”, do rapper Piruka, e — “para os mais novos”, como escreve a empresa — os “Parabéns”, de Panda e os Caricas, foram algumas das músicas mais usadas no Facebook e Instagram.

A Meta refere que “os momentos que marcaram Portugal (nas redes sociais) foram determinados através de uma análise das principais palavras-chave utilizadas nas publicações do Facebook e Instagram, tendo sido selecionada uma lista dos tópicos mais discutidos com base no seu volume total e crescimento ao longo do ano”. A empresa diz que os dados ” foram analisados de forma anónima e agregada”.