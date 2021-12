Covid-19. Média semanal de novos casos mais do que triplicou num mês

Na distribuição dos 13 óbitos pelo território nacional, seis das mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro, na três região Norte.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte concentram mais de metade das novas infeções — a primeira acumula 1.192 novos casos, a segunda 1.212. Segue-se a região Centro, com 892 casos. O Algarve é a quarta região com mais casos (390), seguida da Madeira (119).