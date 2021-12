A CP vai lançar na terça-feira o concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas, com uma cerimónia que se realiza no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos, e terá a presença do ministro das Infraestruturas.

O presidente do Conselho de Administração da CP – Comboios de Portugal, Pedro Moreira, irá apresentar, pelas 15h30, os termos do concurso para esta aquisição, aprovada em julho pelo Governo num valor de 819 milhões de euros, segundo comunicado enviado esta segunda-feira pela empresa pública.

Em novembro, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou que o concurso para a aquisição das automotoras elétricas tinha já o caderno de encargos pronto para o que disse ser “o maior concurso de sempre da história da CP”.

Na ocasião, o ministro acrescentou que o concurso estava a ser preparado para garantir que os 117 comboios “são para ser feitos por uma empresa que esteja disponível para construir parte, ou a totalidade dos comboios” em Portugal.

Pedro Nuno Santos deverá intervir pelas 15h45 na cerimónia a realizar no Parque Oficial de Guifões.

O concurso foi aprovado em Conselho de Ministros, sendo que o Governo espera que o primeiro comboio chegue em 2026 e que a totalidade das composições esteja em circulação em 2029.