É um número que o governador do estado norte-americano do Kentucky receia que venha a subir: 64 pessoas perderam a vida, vítimas dos vários tornados que atingiram a região, e mais de uma centena continuam desaparecidas.

“Pode levar uma semana ou mais até a contagem estar terminada”, disse Andy Beshear, em conferência de imprensa, citado pelo New York Times. Prosseguem as buscas por 105 desaparecidos entre as ruínas deixadas pelos tornados.

De acordo com o governador, as vítimas mortais têm entre cinco meses e 86 anos, incluindo seis menores. Dezoito mortos não foram ainda identificados.

Um dos maiores receios, na cidade Mayfield, estava relacionado com uma fábrica de velas, que ficou totalmente destruída pela tempestade, estimando-se que 110 pessoas estavam no interior. Mas esta segunda-feira o governador indicou que, ao contrário do que se receou inicialmente, 94 dos 110 trabalhadores foram encontrados com vida. A informação, que foi avançada por executivos da empresa, estava ainda a ser confirmada pelas autoridades.

Apesar de o número de mortos em Mayfield poder ser, assim, menor que o temido, Beshear continua a acreditar que os próximos dias podem trazer más notícias. Vários condados no estado do Kentucky registam vítimas mortais na ordem dos “duplos dígitos”.

Michael Dossett, diretor da Divisão de Emergência do Kentucky afirmou que os trabalhos de recuperação vão “prolongar-se durante anos”.

O Presidente Joe Biden declarou estado de catástrofe no Kentucky, a pedido do governador Andy Beshear, para permitir desbloquear mais ajuda federal para fazer face aos danos provocados pelos tornados.

Biden já tinha lamentado a situação, classificando-a como “uma das piores séries de tornados” da história dos Estados Unidos e uma “tragédia inimaginável”.

O Kentucky é o estado norte-americano que regista, até agora, mais mortos, mas não é o único: no Illinois pelo menos seis pessoas morreram quando um tornado atingiu um armazém da Amazon, na cidade de Edwardsville. Também no Tennessee há registo de quatro mortos, no Arkansas de dois, e um número não especificado no Missouri.

O Papa Francisco enviou nas últimas horas um telegrama de condolência às vítimas dos tornados — através do arcebispo de Los Angeles e presidente da conferência episcopal dos EUA, José Gómez — dizendo estar “triste ao saber do impacto devastador” destes desastres naturais e oferecendo “sinceras orações”.

Este fenómeno meteorológico excecional atravessou seis estados, deixando um rasto de destruição ao longo de centenas de quilómetros.