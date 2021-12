Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Galp Energia e a Northvolt, empresa sueca fornecedora de sistemas de baterias, anunciaram uma parceria para desenvolver uma unidade de conversão de lítio em Portugal, um investimento que pode chegar aos 700 milhões de euros.

A nova fábrica de conversão de lítio, material usado para produzir baterias elétricas, ficará localizada em Portugal, mas os dois parceiros ainda estão a avaliar várias localizações possíveis. Para já, e com o objetivo de apresentar candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência, foi inscrita a refinaria de Sines como localização. A unidade de conversão de lítio terá uma capacidade anual de produção de até 35 mil toneladas de hidróxido com arranque comercial previsto para 2026. Tendo por base projetos industriais comparáveis, a parceria prevê investir até 700 milhões e criar 1.500 empregos diretos e indiretos.

“Pensamos que Portugal tem ativos e capacidades únicas para este projeto”, afirmou o presidente executivo da Galp Energia. Andy Brown destacou vários fatores, como a garantia de que a produção industrial será sustentável e a existência energias renováveis e capacidade logística, para além de o país ter reservas de lítio que estão entre as maiores do mundo.

A Northvolt é uma nova empresa com seis anos que focou a sua atividade no fornecimento de baterias sustentáveis, tendo contratos com vários construtores automóveis e três unidades de produção.

A joint-venture Aurora está a ser apresentada esta terça-feira em Lisboa numa cerimónia que conta com o ministro do Ambiente e o secretário de Estado da Energia.