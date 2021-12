Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é segredo que a Seat e a Cupra pretendem ter um papel de relevo no plano de electrificação do Grupo Volkswagen. Acaba de ser dado mais um passo nesse sentido, com a inauguração do Test Center Energy (TCE), um centro de investigação e desenvolvimento de baterias único no sul da Europa, localizado precisamente no “coração” do fabricante espanhol. Em concreto, no Centro Técnico da Seat em Martorell.

Será nessas instalações, com uma área de 1500 m2 e uma capacidade de teste de até 1,3 MW (uma potência equivalente à de 100.000 telemóveis a carregar em simultâneo), que a marca espanhola vai afirmar a sua posição no seio do gigante alemão, capitalizando os mais de 7 milhões de euros investidos no TCE ao assegurar condições para “desenvolver e realizar testes de desempenho em sistemas de energia para veículos elétricos e híbridos da Cupra, Seat e Seat MÓ, bem como de outras marcas do Grupo Volkswagen”, refere a empresa no comunicado enviado à imprensa.

No TCE realizar-se-ão até 6000 testes diferentes, que irão permitir validar e garantir o desempenho de baterias e sistemas de carregamento. Por isso, a inauguração deste centro é uma óptima notícia não só para electrificar a empresa, mas também porque permitirá posicionarmo-nos como uma referência no desenvolvimento de soluções para a electromobilidade sustentável”, destacou o vice-presidente de I&D da Seat, Werner Tietz, na cerimónia de inauguração.

A obra, que aguarda o certificado de edifício com um impacto ambiental mínimo, demorou 18 meses a ser construída, integrando desde espaços para a validação de módulos de baterias a zonas com câmaras que permitem testar as baterias e os módulos em condições térmicas extremas, com temperaturas entre -25ºC e 55ºC, para assim antecipar o seu comportamento ao longo do ciclo de vida de um veículo. Há ainda uma área equipada com “a mais alta tecnologia”, onde se farão protótipos e interfaces para sistemas de teste. A propósito, a testagem das baterias durará, em média, mais de 17.500 horas. Tudo para “garantir o melhor desempenho em qualquer circunstância, ao longo de todo o seu ciclo de vida”, realça a Seat.

Além das baterias e dos módulos de células, o TCE integra uma área capaz de acolher até oito automóveis. Esta oficina, reservada apenas a modelos híbridos ou eléctricos, possui um banco de segurança de alta voltagem que pode realizar cerca de 1750 testes por ano. A potência, a segurança funcional e a integração de funções com toda a electrónica serão igualmente alvo de validação pela equipa especializada que aí trabalha. Ao todo, o TCE envolve mais de 25 profissionais.

A entrada em funcionamento deste espaço enquadra-se no plano de investimento de 5000 milhões de euros que a Seat aloca à electrificação (de veículos e de instalações), meta essa definida no programa Future: Fast Forward, estratégia em que o construtor espanhol e o Grupo Volkswagen se alinham na vontade de “transformar Espanha num hub europeu líder em mobilidade eléctrica”.