Este artigo é da responsabilidade da FOREO

A FOREO, marca sueca líder em beauty-tech, já é conhecida por ter ótimas opções de presentes em qualquer altura do ano. Desde 2013, já foram vendidos mais de 20 milhões de dispositivos e, em média, é vendido um dispositivo FOREO a cada 10 segundos. E nesta época festiva, com a lista de prendas ainda por tratar e os dias a passar, é por vezes difícil pensar no presente ideal para todas as pessoas importantes na nossa vida. Para ajudar a escolher o presente perfeito, a FOREO criou os Skincare Secrets, coffrets com dispositivos de cuidado de pele como BEAR ou UFO 2 que vão ao encontro das necessidades de cuidado de pele de qualquer um e que o vão tornar no skincare hero deste Natal.

Oferecer FOREO é proporcionar uma experiência de spa em casa, de tratamentos personalizados para uma pele saudável e de dispositivos que vão ser eficazes e durar vários anos. Os dispositivos da marca têm uma bateria com uma enorme autonomia, o que significa que podem ser utilizados quase 365 dias sem uma única carga. Existem também outras qualidades únicas que fazem dos dispositivos premiados FOREO o presente perfeito como serem à prova de água e feitos de silicone antibacteriano e ultra higiénico.

Se ainda não encontrou o presente perfeito para aquela pessoa especial (ou para si), um destes coffrets que a FOREO preparou pode ser a solução ideal.

BEAR™

Este é o coffret de sonho para aquela pessoa que já se começa a preocupar com rugas e firmeza do rosto, ou procura as melhores soluções anti aging. BEAR, o dispositivo revolucionário de microcorrentes e o SERUM SERUM SERUM que ajuda à eficácia do tratamento, vão conquistar esta pessoa do dia para a noite.

BEAR, que rapidamente tornou-se num dos dispositivos da FOREO mais adorados em Portugal, ajuda a tonificar os mais de 60 músculos do rosto e pescoço que ao longo do tempo, e naturalmente, vão perdendo a sua firmeza. Este dispositivo incorpora as tecnologias de microcorrentes e as exclusivas pulsações T-Sonic da FOREO para uma pele mais firme e músculos mais tonificados com um efeito de face lift não invasivo. Este autêntico personal trainer do rosto, é um dos dispositivos de microcorrentes mais seguros no mundo, por incluir o o Anti-Shock System™, uma tecnologia patenteada da FOREO.

BEAR deve sempre ser utilizado com um gel condutor para melhor eficácia e segurança das microcorrentes, e incluído neste coffret está o SERUM SERUM SERUM, que além de permitir a condução das microcorrentes de forma eficaz, os seus princípios ativos como esqualano e ácido hialurónico, potenciam ainda mais os resultados do tratamento.

UFO™ 2

Para quem é fã de um momento relaxante aliado aos cuidados de pele, este coffret é ideal para uma prenda de sonho. UFO 2, o spa portátil da FOREO que realiza um tratamento facial inteligente de apenas 2 minutos e as máscaras da gama Farm to Face são a dupla perfeita para uma pele de sonho, tudo a partir do conforto de casa.

UFO 2 inclui as seguintes tecnologias:

Termoterapia: calor até 45 graus estimula a produção de colagénio e prepara a pele para receber todos os ativos das máscaras;

Crioterapia: frio até 5 graus ativa a microcirculação, fazendo com que os poros fiquem reduzidos;

8 luzes LED: reduz as manchas do rosto, uniformiza o tom da pele, diminui visivelmente as linhas finas e traz benefícios para o combate à acne.

As máscaras são o aliado ideal para o tratamento facial do UFO 2. Com ingredientes naturais de todo o mundo, propriedades antioxidantes, vitaminas e nutrientes deixam a pele visivelmente mais saudável em apenas dois minutos. Neste coffret pode encontrar:

Máscara ‘Manuka Honey’: feito com mel de Manuka, esta fórmula rica em nutrientes, suaviza a pele e melhora a elasticidade para uma tez homogénea e radiante;

Máscara ‘Green Tea’: protege a pele danificada por agressões ambientais, ajuda a purificar a pele para uma aparência bonita e saudável;

Máscara ‘Bulgarian Rose’: com infusão de água de rosas, esta fórmula leve ajuda a transformar a pele seca e sem brilho numa pele nutrida;

Máscara ‘Coconut Oil’: renova o aspecto da pele opaca e cansada, nutrindo e protegendo o rosto para que a pele fique profundamente hidratada com um aspecto luminoso e macio;

Máscara ‘Açai Berry’: o açaí ajuda a reavivar a vitalidade do rosto e promove uma hidratação profunda que ajuda a firmar a pele.

UFO™ mini 2

Para quem gosta de ter uma pele com aspeto jovem, hidratado e radiante, este coffret é o ideal para mimar essa pessoa tão especial. Este inclui o adorado UFO mini 2 e as máscaras mais hidratantes da FOREO.

O UFO mini 2 dá à pele um tratamento digno de um spa em apenas 90 segundos para conseguirmos uma pele com aspecto saudável ao mesmo tempo que relaxa a mente. Este dispositivo inclui algumas das melhores tecnologias do mundo, como a Termoterapia, as Pulsações T-Sonic e as Luzes LED disponíveis em 8 cores, cada uma com benefícios próprios para a pele.

As máscaras deste coffret, garantem uma hidratação profunda e um aspecto saudável e preenchido da pele. Cada uma com os seus benefícios específicos, têm todas um objetivo em comum: uma pele radiante. Neste coffret pode encontrar:

Máscara ‘Make My Day’: para utilizar de manhã e preparar a pele para o dia. O Ácido Hialurónico promove uma hidratação profunda e a Alga Vermelha tem propriedades anti-poluição;

Máscara ‘Call It A Night’: com azeite e ginseng rejuvenescedor, suaviza e reabastece a pele enquanto dormimos para uma aparência descansada e radiante ao acordar;

Máscara ‘Coconut Oil’: renova o aspeto da pele opaca e cansada, nutrindo e protegendo o rosto para que a pele fique profundamente hidratada com um aspecto luminoso e macio;

Máscara ‘Açai Berry’: o açaí ajuda a reavivar a vitalidade do rosto e promove uma hidratação profunda que ajuda a firmar a pele.

Máscara ‘Manuka Honey’: feito com mel de Manuka, esta fórmula rica em nutrientes, suaviza a pele e melhora a elasticidade para uma tez homogénea e radiante.

Já não falta muito até ao dia mais importante desta época festiva. Se quer ver os que mais gosta realmente radiantes, tanto por fora como por dentro, aposte nos coffrets FOREO como o presente perfeito. Pode encontrar a seleção de coffrets da marca sueca na Perfumes & Companhia, Loja do Shampoo, Sephora, Douglas e outras perfumarias seletivas.