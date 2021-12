Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dança Quando Chegares ao Fim

Texto de Richard Zimler, ilustrações de Bernardo P. Carvalho (Planeta Tangerina). 12,50€. Idade: +4

Sem ser uma fábula, Dança Quando Chegares ao Fim está cheio de “bons conselhos de amigos animais”. “Quando vires uma flor, cheira / relembra a toupeira”, ou “Não sejas resmungão e chato / Dizem o camaleão e o pato” são apenas dois deles, inventados com humor por Richard Zimler, sempre a rimar, e ilustrados por Bernardo P. Carvalho. E o conselho do título? É do guaxinim, e nada como pô-lo em prática no final deste livro.

Beijos

De Marta Comín (Orfeu Negro). 16€. Idade: +2

Debaixo de água, na areia, com a tromba ou a voar. Neste irresistível livro de Marta Comín, todos os animais resolveram desatar aos beijinhos. Basta mover as peças para fazer um “chuac” repenicado, e pelo caminho encontrar mais umas quantas surpresas debaixo de abas coloridas.

Podia Ser Pior

De Einat Tsarfati (Fábula). 13,99. Idade: +4

Tudo corre mal nesta história passada no meio do mar, protagonizada por dois marinheiros depois do naufrágio do seu navio. Desde peixes voadores mal da barriga, a um barco fantasma com piratas ameaçadores, são desgraças atrás de desgraças, absurdas e por isso cómicas. Enquanto um dos marinheiros maldiz tanta má sorte, o outro não larga a harmónica nem a máxima: “podia ser pior”. Uma parábola à visão de pessimistas e otimistas, da autora israelita Einat Tsarfati.

O Pato Que Não Gostava de Água

De Steve Small (Booksmile). 13,99€. Idade: +4

A imagem caricata da capa irá repetir-se ao longo da história: um pato de impermeável amarelo, galochas e chapéu à pescador. É que este pato, ao contrário de todos os outros, não gosta de água. Um livro sobre aceitar as diferenças e a descoberta da amizade, cheio de humor e ilustrações deliciosas.

Verde é a Cor do Natal

Texto de Drew Daywalt, ilustrações de Oliver Jeffers (Nuvem de Letras). 12,90€. Idade: +3

Os lápis de cera mais famosos do universo infantil estão de volta, mesmo a tempo de desejarem boas festas. Vêm vestidos para a ocasião, como sempre “fora da caixa”, e trazem uma polémica: afinal, de que cor é o Natal? Um derby pintado a vermelho e verde, com outros concorrentes surpresa.

Gosto de Ti

Texto de Leonor Santa-Rita, ilustrações de Inês Machado (Bruaá). 11,90€. Idade: +3

Três palavras pequeninas podem ser muito poderosas e é isso que prova Gosto de Ti. Um álbum colorido para os primeiros leitores se maravilharem com o mundo, das ondas às flores, num original editado pela Bruaá que dá vontade de decorar, como uma canção, e contar muitas vezes.

O Vendedor de Felicidade

Texto de Davide Cali, ilustrações de Marco Soma (Nuvem de Letras). 13,90€. Idade: +4

O imaginativo Davide Cali assina este belíssimo álbum (juntamente com o ilustrador Marco Soma), onde um pombo bem vestido e com uma grande mala se autodenomina O Vendedor de Felicidade. “A sério? A felicidade vende-se?”, espantam-se os outros pássaros nas suas árvores. “Claro! Em frascos pequenos, grandes e familiares”, garante o vendedor ambulante. Revelar o final seria um sacrilégio. Repita-se antes a máxima de que a felicidade não tem preço. E que verdadeiramente valioso é saber encontrá-la nas coisas simples.

O Meu Coração é um Senhor

Texto de Manuel Palaio, ilustrações de Christina Casnellie (Cor de Burro Quando Foge). 14€. Idade: +4

A nova editora Cor de Burro Quando Foge estreia-se com uma história original escrita por Manuel Palaio, onde o coração de um menino – esse mesmo, o que normalmente trazemos guardado no peito – é um senhor de bigode que se senta com ele no sofá e o acompanha em passeios pela natureza. Afinal, se é tão importante ouvir o coração e seguir o caminho que ele indica, nada como fazer-lhe a devida homenagem – aqui pintada pela ilustradora Christina Casnellie, uma lufada de ar fresco no universo infantil.

Como Ver Coisas Invisíveis

Texto de Isabel Minhós Martins, ilustrações de Madalena Matoso (Planeta Tangerina). 24,60€. Idade: +8

Depois de títulos como Cá Dentro e Gosto, Logo Existo, a editora Planeta Tangerina lança-se em mais um volume de fôlego e propõe-se falar de mais um tema difícil. Como Ver Coisas Invisíveis é um tributo com mais de 200 páginas à imaginação e reúne “observações, experiências e perguntas de artistas, cientistas e outras pessoas” que ousaram ver para lá da realidade e foram responsáveis por ideias novas e criativas. Através de textos curtos e animados por títulos, perguntas, exemplos concretos e as ilustrações de Madalena Matoso, Isabel Minhós Martins explora também o tema da criatividade – será que se herda? Como acontece um processo criativo? –, e deixa ainda várias sugestões e exercícios para estimular a imaginação no final. Um livro corajoso – como as pessoas que imaginam – e pertinente num mundo cada vez mais igual e automatizado.

Floco de Neve

De Benji Davies (Orfeu Negro). 14,90€. Idade: +4

O regresso do premiado Benji Davies passa-se na véspera de Natal e arranca com um improvável protagonista: um pequeno floco de neve que começa a cair do céu, sem saber onde vai parar. Infinitos rodopios levam-no até Noelle, uma menina que sonha com uma árvore de Natal igual à que viu nas montras. Um encontro ditado pelo destino – ou será o vento? – que ilustra a magia da época.

Senhor Narigudo

De Roger Hargreaves (Ed. Presença). 4,90€. Idade: +3

“Senhoras e Senhores” não é só o início de uma apresentação universal. É também o nome da coleção que Roger Hargreaves criou nos anos 70, dedicada a um conjunto de personagens e personalidades que se tornaram intemporais. Este Senhor Narigudo é só uma das mais recentes a serem publicadas em Portugal pela Presença e mostra, com humor, o que acontece a quem é demasiado abelhudo. Outras novidades incluem a Senhora Abraço e a Senhora Princesa, sempre no mesmo formato pequeno – do tamanho de um CD – e com as inconfundíveis ilustrações de contornos pretos.

Pardalita

De Joana Estrela (Planeta Tangerina). 18,90€. Idade: +13

Joana Estrela volta a provar que o formato de novela gráfica lhe assenta bem, neste novo original da coleção “Dois Passos e Um Salto” da Planeta Tangerina, “para adolescentes e outros leitores mais crescidos”. Com um ritmo que conquista desde a primeira página, em Pardalita acompanhamos Raquel na escola secundária, aos 16 anos, e a descoberta do amor na companhia de uma colega que a desperta também para as artes. Uma voz narrativa única na literatura juvenil portuguesa, capaz de trazer também uma perspetiva inclusiva a um tema universal.

A Comichão

De Eleonora Marton (Pato Lógico). 13,50€. Idade: +7

Uma das propostas mais originais a chegar às livrarias é esta estreia da ilustradora italiana Eleonora Maton em Portugal. Mais do que um livro, A Comichão é um zoom in na pele que explora, graficamente, aquele momento em que pedimos a alguém para nos coçar um ponto muito específico nas costas.

Avós, Piranhas e Outras Histórias

De Rocio Bonilla (Jacarandá). 12,90€. Idade: +4

A relação entre avós e netos tem dado dos mais comoventes livros infantis, e este pode orgulhar-se de conseguir deixar um nó na garganta. Avós, Piranhas e Outras Histórias é um retrato completo, no traço inconfundível de Rocio Bonila, das aventuras e cumplicidades que conseguem unir duas pessoas em idades tão distantes e até chegar a outras gerações.

5 Noites Até ao Natal

Texto de Jimmy Fallon, ilustrações de Rich Deas (Nuvem de Letras). 12,90€. Idade: +3

A excitação que antecede o Natal foi transformada num livro cheio de vivacidade que chega com um nome conhecido na capa – o do apresentador Jimmy Fallon. A conhecida cara do programa de televisão norte-americano The Tonight Show assina o texto de 5 Noites Até ao Natal, que se desenrola em contagem decrescente no quarto de um menino ansioso pela chegada dos presentes. Uma história para ler ao pé da árvore, pelo menos todos os dias a partir de 20 de Dezembro.

Os Peixes Que Fugiram da História

Texto de Maria João Freitas, ilustrações de Mariana Rio (Pato Lógico). 14,50€. Idade: +8

Um dos temas ambientais mais pertinentes da atualidade – a pesca e consumo excessivo de peixe – foi transformado numa espécie de policial infantil com o talento da editora Pato Lógico (aqui com o apoio da Iglo). Tudo começa quando vários cartazes aparecem colados às árvores da vila A-Ver-O-Mar, dando conta do desaparecimento de garoupas, atuns, pescadas e outras espécies. Três crianças tentam perceber porquê, e como podemos evitar que deixe de haver peixe no mar. Um livro que devia ser lido por todas as idades, com alertas e conselhos concretos.

Jane Goodall: Aprender com os chimpanzés + Frederick Douglass: Devo argumentar quão absurda é a escravatura?

Texto de Jane Goodall, ilustrações de Joan Negrescolor / Texto de Frederick Douglass, ilustrações de Cinta Fosch (Akiara). 10€ cada. Idade: + 13

Cada vez mais pertinente, e no mesmo formato graficamente bem conseguido que já se tornou imagem de marca, continua a crescer a coleção de discursos da editora Akiara, lançada há dois anos a pensar num público adolescente. Publicados simultaneamente, os volumes 7 e 8 apresentam um discurso com seis anos – Jane Goodall, “a mãe dos chimpanzés”, ao receber o Prémio Internacional Catalunha (2015) – e outro com quase dois séculos, o do ex-escravo Frederick Douglass, por ocasião do Dia da Independência dos Estados Unidos, em 1852. Num caso e noutro, estamos perante ativistas e humanitários com o dom da palavra, capazes de inspirar a lutar pelo ambiente e pela igualdade entre os homens através dos seus exemplos pessoais. Como sempre na coleção, cada edição é bilingue, belamente ilustrada, e inclui um texto-comentário no final, com as “chaves” para compreender melhor o discurso.

Planeta Azul

Texto de Leisa Stewart-Sharpe, ilustrações de Emily Dove (Bertrand). 15,50€. Idade: +6

Um livro sobre as maravilhas da natureza é sempre uma boa ideia de presente, e este vem com o selo da BBC. Baseado na série com o mesmo nome, Planeta Azul mergulha com deslumbramento no grande oceano, e conta até com um prefácio do “mestre de cerimónias” da voz inconfundível, sir David Attenborough. São dezenas de ilustrações minuciosas, do mar profundo aos coloridos recifes de coral, passando pelos litorais e as florestas subaquáticas, sem esquecer os devidos alertas para a forma como nós, humanos, temos perturbado este frágil equilíbrio.

Os Donos do Recreio

De Joseph Kuefler (Editorial Bizâncio). 14€. Idade: +4

Do mesmo autor de A Escavadora e a Flor, chega esta sátira sobre a autoridade e a partilha. Os Donos do Recreio passa-se no parque infantil e mostra, com humor, o que acontece quando dois meninos se lembram, ao mesmo tempo, de reclamar baloiços e escorregas como o seu reino.

Seis Histórias de Tamanhos Diferentes que me contaram ao mesmo tempo

Texto de Patrícia Portela, ilustrações de Catarina Sobral (Bruaá). 14,90€. Idade: +6

Uma dupla de mulheres criativas juntou-se para esta pequena coletânea de “seis histórias de tamanhos diferentes”. Catarina Sobral ilustrou e, a partir dos desenhos, Patrícia Portela desenvolveu os pequenos enredos, dando largas à imaginação e sem medo de não fazer qualquer sentido pois, como escreve, “é no momento em que não percebemos que começamos a pensar”. É assim que encontramos um senhor que resolve descer os 200 andares do prédio onde vive ao pé-coxinho, e partir numa grande viagem; ou a mulher que fica tão nervosa antes de um primeiro encontro, que deixa cair o coração no chão.

Issun Bôshi, o Polegarzinho

De Icinori (Orfeu Negro). 15€. Idade: +4

Issun Bôshi quer dizer, em japonês, “o menino do tamanho de um polegar”. E é no Japão que se passa esta versão do famoso conto popular onde a bravura não se mede aos palmos e uma agulha pode ser uma espada. As ilustrações fazem-nos viajar também até ao país do sol nascente, onde foram inventadas as máquinas de risografia, e pintam-se em três cores: laranja, amarelo e azul.

Um Passeio no Lago

De Beatrix Potter (Bertrand). 7,70€. Idade: +2

Quase a fazer 120 anos, Pedrito, o Coelho continua a garantir um lugar de destaque na literatura infantil. Um Passeio no Lago é o primeiro volume de uma nova coleção de contos protagonizados pela personagem criada por Beatrix Potter, impressa num formato mais pequeno e em cartão, a pensar nos primeiros leitores. Nesta aventura – quase simultaneamente foi editado também O Primeiro Dia de Escola –, Pedrito vai fazer um piquenique em família e aprende na pele a importância de engolir o orgulho e saber aceitar ajuda.

O Meu Cavalo Indomável. Rimas Desgovernadas para Crianças Animadas

Texto de David Machado, ilustrações de Ricardo Ladeira (Ed. Caminho). 14,40€. idade: +5

O regresso de David Machado aos livros para crianças pega num mecanismo muito usado na literatura infantil – a rima – para mostrar o que lhe acontece quando não se poupa na imaginação. Rimas Desgovernadas para Crianças Animadas junta quase uma centena delas, num volume de capa dura onde desfilam monstros, piratas, crianças que fazem birra e uma boa dose de provocação.

Leo e o Polvo

Texto de Isabelle Marinov, ilustrações de Chris Nixon (Lilliput). 12,69€. Idade: +6

À superfície, Leo e o Polvo é “apenas” uma bonita história sobre a amizade improvável entre um menino que se sente diferente de todos os outros e um polvo fêmea chamado Mara, em exposição num grande aquário. Mergulhando nas entrelinhas – e na revisão científica de um psicólogo, brevemente apresentada no final –, trata-se também de um testemunho sobre a Síndrome de Asperger nas crianças, escrito de forma sensível e positiva por uma mãe que conhece bem esta forma de autismo em casa.

Há um Monstro Debaixo da Cama / Há Um Monstro Em Cima da Cama

Texto de Luís Leal Miranda, ilustrações de Christina Casnellie (Ed. Caminho). 12,90€. Idade: +4

Pegando num velho medo de infância, Luís Leal Miranda constrói um livro que se pode ler de duas formas e que mostra, pela primeira vez, a perspetiva do monstro debaixo da cama. Quem tem filhos sabe bem que, de facto, o verdadeiro monstrinho é o que demora tanto tempo a adormecer entre os lençóis.

O Grande Livro da Vida

De Yuval Zommer (Editorial Bizâncio). 16€. Idade: +6

Depois de O Grande Livro dos Insetos, dos Animais, dos Oceanos, das Aves e das Flores, Yuval Zommer condensa e celebra todo o seu fascínio pela natureza neste O Grande Livro da Vida. A grande novidade é que aqui também nós, humanos, somos objeto de estudo nas já habituais páginas preenchidas e de grande formato. O autor dedica este título a “todas as crianças que gostam de subir às àrvores, correr descalças, chapinhar nas poças de água, procurar insetos, cantar com os pássaros, provar flocos de neve e contar estrelas”, e cedo se percebe que no grande ciclo da vida, quanto mais todos estivermos em comunhão, melhor.

O Mundo Cá Dentro

Texto de Deborah Underwood, ilustrações de Cindy Derby (Orfeu Negro). 13,50€. Idade: +6

Há um mundo para lá da porta de casa, um mundo que este livro convida a (re)descobrir. Na verdade, um mundo tão grande e poderoso que tem o condão de entrar mesmo quando essa porta está fechada, na forma de uma camisola – “as roupas foram um dia campos de algodão” –, de uma peça de mobiliário – “as cadeiras foram um dia árvores do bosque” –, ou de um minúsculo caracol. Um livro simultaneamente virado para fora e para dentro, aberto e misterioso.

Meninas Pequenas, Grandes Sonhos: Jane Goodall

Texto de Maria Isabel Sánchez Vegara, ilustrações de Beatrice Cerocchi (Nuvem de Letras). 12,90€. Idade: +4

Mais uma menina pequena com grandes sonhos, na coleção que tem tido o dom de inspirar os mais novos com biografias reais. Este novo volume apresenta de forma resumida e acessível, com ilustrações ricas, a vida de Jane Goodall, a conhecida ativista ambiental que se tornou especialista e grande defensora dos chimpanzés.

A Baleia Que Queria Mais

Texto de Rachel Bright , ilustrações de Jim Field (Ed. Presença). 12,90€. Idade: +4

Rachel Bright e Jim Field voltam a unir forças para uma história de moral, protagonizada por animais. Depois de O Leão que temos cá dentro, do Coala que foi capaz, dos Esquilos que não sabiam partilhar e do Lobo que encontrou a amizade, é a vez de A Baleia que queria mais. Uma história passada no fundo do mar, com um tema que anda constantemente à superfície: o da insatisfação constante e consumismo desenfreado.

A Árvore em Mim

De Corinna Luyken (Fábula). 14,39€. Idade: +5

Verdadeira declaração de amor às árvores e à ligação que podemos criar com estes seres naturais, o terceiro livro de Corinna Luyken na editora Fábula volta a apostar num registo delicado e sonhador. A história, parca em palavras mas recheada de ilustrações, foi comparada a um poema pintado e mostra tudo o que pode existir ao redor de um tronco.

O Grande Guarda-Chuva

De Amy June Bates (Fábula). 13,99€

“Querido, aumentei o guarda-chuva.” Por poucas palavras, é desta forma que Amy June Bates constrói um livro sobre a inclusão e a tolerância. É que o que parece ser um simples guarda-chuva vermelho, encostado à porta da rua, é na verdade um grande chapéu amigo, que gosta de ajudar e tem sempre espaço para mais e mais pessoas, “não importa se são altas ou peludas ou aos quadrados”.