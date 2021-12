Um incêndio deflagrou pelas 17h40 deste domingo, no piso 9 do Hospital de São João, no Porto, e os doentes estão a ser retirados do local, avançou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS).

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto adiantou que os pacientes que se encontravam no serviço de Pneumologia estão a ser retirados do local.

Fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto disse à Lusa que há quatro feridos, estando dois em paragem cardiorrespiratória.

A causa do incêndio está por determinar, estando no local estão 17 operacionais dos bombeiros com cinco viaturas.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a ocorrência está em fase de resolução.