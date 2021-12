Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não recebeu a sua carta para Hogwarts quando tinha 11 anos? Com a reunião mágica a chegar aos ecrãs dia 1 de janeiro — e com a divulgação, esta segunda-feira, do trailer — está cada vez mais próximo de regressar aos corredores do castelo, à sala comum da sua ‘casa’ ou às ruelas de “Diagon Alley”.

Desde os livros da aclamada J.K. Rowling, às adaptações ao cinema, Harry Potter marcou, entre adultos e crianças, várias gerações. Agora, as os atores da saga de culto estão prestes a regressar à televisão.

Através da rede social twitter, a HBO divulgou o trailer do “Harry Potter: Regresso a Hogwarts”, a reunião ao estilo de “Friends” que marca o vigésimo aniversário da série de 8 filmes.

Old memories shared. New memories made. Come celebrate the magic when Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts arrives on New Year’s Day, only on HBO Max. pic.twitter.com/b0b6EQWoO9 — HBO Max (@hbomax) December 20, 2021

Com Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley) a protagonizarem este regresso, o episódio irá contar com o elenco original, numa reunião de atores onde serão discutidas memórias da rodagem dos filmes, como foi feita a adaptação do papel para o ecrã, assim como factos e curiosidades sobre o mundo criado por Rowling.

Além do trio mencionado, estarão também presentes Helena Bonham Carter (Beatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), entre outros.

A reunião será transmitida pelo serviço de streaming da HBO Max (apenas disponível nos EUA). Ainda não se sabe se a HBO Portugal vai disponibilizar este conteúdo por cá, mas é expectável que sim.