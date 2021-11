Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O trio que compõe o elenco principal da saga Harry Potter vai reunir-se pela primeira vez em vinte anos no cenário de Hogwarts para um especial da HBO Max, que irá estrear ao cair da meia-noite de dia 1 de janeiro de 2022.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson – que deram vida a Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, respetivamente – vão juntar-se ao realizador Chris Columbus, que realizou os primeiros dois filmes dos oito que compõem a saga que segue o jovem feiticeiro Harry Potter, e produziu ainda a terceira película do conjunto.

Anunciado esta terça-feira, dia 16, pela HBO Max, na mesma data na qual estreou o primeiro filme da saga, há 20 anos, “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” vai “convidar os fãs a fazer uma viagem na primeira pessoa através de um dos franchises mais amados de todos os tempos”, onde serão realizadas entrevistas aos atores, haverá conversas relacionadas com o mundo de magia de Hogwarts (o castelo que serve de colégio interno para os jovens feiticeiros do Reino Unido) e aparecerão outros nomes conhecidos de Hollywood que deram vida a algumas dos personagens dos filmes.

Aparecerão no especial de Ano Novo atores e atrizes como Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman e Tom Felton.

Este último, que atuou no papel de Draco Malfoy, o jovem feiticeiro de cabelo platinado que serviu de contraparte ao protagonista da saga, publicou o trailer do especial da HBO Max na rede social Twitter, onde escreveu: “É com isto que se parece o regresso às aulas?”

is this what school homecoming is like? mark your calendars for New Years Day #ReturnToHogwarts , streaming on @hbomax x pic.twitter.com/FQ38VB1fBb — Tom Felton (@TomFelton) November 16, 2021

[Este especial de Ano Novo] é um tributo a todos aqueles cujas vidas foram impactadas por este fenómeno cultural – desde os talentosos atores e equipa [do filme] que colocaram os seus corações neste extraordinário franchise, até aos fans apaixonados que continuam a dar vida a este mundo mágico ao fim de 20 anos”, explicou no comunicado Tom Ascheim, Presidente da Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.

O comunicado da HBO não mencionou, contudo, o nome da escritora e criadora do mundo mágico de Harry Potter, J. K. Rowling. Fontes do projeto explicaram ao The Hollywood Reporter que embora a escritora não faça parte do especial, através de novas interações com os membros do elenco, serão mostrados testemunhos seus em material de arquivo na posse da Warner Bros.