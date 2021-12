Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luís Filipe Borges quer Renato Paiva como novo treinador do Benfica

“Seria uma excelente notícia se ele nunca tivesse voltado”: ataca Luís Filipe Borges, humorista e adepto do Benfica, sobre a saída de Jorge Jesus. Considera que se Jesus tivesse princípios e valores não teria voltado às águias, devido às atitudes que teve no Sporting: “Deviam valer-lhe uma porta fechada para todo o sempre”.

Critica também Rui Costa por não ter demonstrado coragem e por ter ficado simplesmente a assistir à “humilhação permanente” dos últimos episódios com Flamengo. Mas não só o presidente, como todas “as pessoas se deixaram levar pela ilusão de ter um velho ídolo a liderar o leme”. Agora, quer Renato Paiva como novo treinador (ou outro técnico português).

Francisco Benitez culpa Domingo Soares de Oliveira pela “telenovela” no Benfica

Francisco Benitez, antigo candidato à liderança do benfica, garante que estabilidade “é a última das preocupações” do Benfica, já que em nenhum momento deixou clara a situação de Jorge Jesus, declara à Rádio Observador. Esta “telenovela”, que “trouxe o Benfica para as páginas de jornais pelos piores motivos”, podia ter sido evitada, já que ambas as partes queriam “assinar o divórcio”.

Benitez aponta o dedo a Domingos Soares de Oliveira por só ver “números”, pela “obsessão financeira” e por não “sentir” o clube. Segundo o antigo candidato, quando chegaram à conclusão que o Flamengo não iria pagar seis milhões, libertaram o treinador. Sobre Rui Costa, limitou-se a dizer que se o presidente não via Jorge Jesus como o seu treinador “nunca enviou mensagem nenhuma, nem subliminar”.

António Figueiredo: Jorge Jesus tem “egocentrismo que não se aceita num treinador de futebol”

“Jorge Jesus nunca devia ter voltado ao Benfica. Voltou e é com isto que a gente tem que viver”, lamenta à Rádio Observador António Figueiredo, antigo dirigente do Benfica. Dentro dos objetivos que prometeu, o treinador vindo do Flamengo “arrasou realmente foi com a paciência dos benfiquistas”, sublinha, censurando a postura com que Jesus regressou a Portugal: “Veio logo com aquela bazófia de que nem daqui a cem anos um português ganha a Liga dos Libertadores”.

Houve sempre alguma resistência ao Jorge Jesus por de parte da massa associativa, defende António Figueiredo. “Sem Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus continuava a treinar clubes mais humildes”, diz.

A situação não é benéfica para a imagem do clube, mas os jogadores “saem mais unidos”, argumenta, porque “o ambiente já não era sustentável”. António Figueiredo considera que Jorge Jesus tem um “egocentrismo que não se aceita num treinador de futebol”, relembrando que um treinador tem de ser “condutor de homens” e humilde.

Desde a saída de Jorge Jesus, tanto Rui Vitória como Bruno Lage “viveram permanentemente com o seu fantasma”, culpando Luís Filipe Vieira por nunca ter definido limites ao não regresso — porém, agora, “esse fantasma acabou”.

Álvaro Magalhães: Jorge Jesus “está fragilizado há muito tempo”

Álvaro Magalhães, antigo jogador e treinador, diz que Jesus “está fragilizado há muito tempo” e aí a estrutura devia tê-lo apoiado: “É uma situação que deve ser solucionada dentro de quatro paredes”.

O antigo jogador do Benfica defende Jorge Jesus, garantindo que “se ele tomou uma decisão é porque tem razões mais do que suficientes para isso”. Adverte ainda que, se foram os jogadores a afastar o treinador, “é mau demais para ser verdade”, porque o treinador é “sempre o elo mais fraco”.

“Enviei uma mensagem a Jesus para ter cuidado”, revela, sem mais detalhes. Este é um momento “muito difícil” para o Benfica e Nelson Veríssimo “é a melhor solução” por agora, acredita.

Silvio Barsetti: a paixão por Jorge Jesus é “algo assim raro”

O jornalista brasileiro do Porto Terra diz que o Brasil está a acompanhar a situação de Jorge Jesus “há já alguns dias”, desde que os dirigentes do Flamengo viajaram até Portugal “com a intenção de trazer Jorge Jesus”.

Não está afastada a hipótese de Jesus regressar ao Flamengo. “O futebol brasileiro muda muito rapidamente” e Paulo Sousa ainda não tem um contrato assinado com a equipa.

A paixão por Jorge Jesus é “algo assim raro”, realça Silvio Barsetti. O jornalista sublinha ainda que o técnico conseguiu compreender e explorar a qualidade da equipa do Flamengo, sendo como “um semi-Deus”.

Sobre a possibilidade de Jorge Jesus ser técnico da seleção do Brasil, Silvio Barsetti diz que “gostaria muito”, acreditando na potencialidade de Jesus para revolucionar o futebol do país. Conclui que se Jorge Jesus regressar ao Brasil “pode esperar até um palácio”.

João Pinto: “Má exibição no Dragão foi decisiva”

João Pinto, comentador da Rádio Observador, aponta um contexto que já se vinha a arrastar para a decisão de saída do técnico Jorge Jesus: “Aparentemente foi esta questão do Pizzi, mas estou convencido que aquela má exibição no Dragão foi decisiva”.

Segundo o comentador, o Benfica “fez um futebol miserável” na época passada. Este ano, apesar de alguns momentos, na altura decisiva os encarnados não “dizem presente”, reforça — perdeu 3-1 contra o Sporting, 3-0 contra o FC Porto e 5-2 contra o Bayern.

O Benfica joga novamente com o FC Porto esta quinta-feira e, crê o comentador, há “mais possibilidade de ganhar sem Jorge Jesus”.