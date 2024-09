Uma comparação entre duas estrelas do futebol. Publicações nas redes sociais comparam o jogador brasileiro Pelé ao português Cristiano Ronaldo no que diz respeito ao “maior salto e impulsão”. Nessa comparação nas redes sociais que vem acompanhada de uma infografia, Pelé teria alegadamente superado o capitão da seleção Nacional no “maior salto” da carreira. De acordo com as publicações, o jogador brasileiro, de 1,73 metros, teria saltado 2,95 metros, ao passo que Cristiano Ronaldo — mais alto, de 1,83 metros — teria saltado 2,93 metros.

Para provar a suposta supremacia de Pelé, as publicações citam o jornalista desportivo brasileiro Renato Maurício Prado, que disse que o único jogador que viu saltar “tanto quanto salta Cristiano Ronaldo foi o Pelé”. “Eu nunca vi outro jogador ter uma impulsão tão colossal.”

Alegadamente, esta comparação teria sido feita, como se lê na infografia das publicações das redes sociais, pelo jornal norte-americano New York Times, assim como pelo portal multiplataforma brasileiro UOL. Não é claro, ainda assim, a que publicação o jornalista Renato Maurício Prado teria feito aquelas declarações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na verdade, Renato Maurício Prado proferiu aquelas declarações ao canal UOL a 2 de setembro de 2021, numa análise ao jogo entre Portugal e a República da Irlanda na qualificação para o Mundial de 2022, que se realizou no Qatar. Entre outras ideias, o jornalista e comentador desportivo destacou que Cristiano Ronaldo “decidiu” o jogo em favor da Seleção Nacional com um golo de cabeça.

Apesar disso, nessas declarações, Renato Maurício Prado nunca refere se foi Pelé ou CR7 a dar o maior salto — nem os compara diretamente. Adicionalmente, não existe qualquer comparação entre os dois craques do futebol feita pelo portal UOL, nem pelo New York Times, de acordo com uma busca nos motores de pesquisa dos dois sites.

Além disso, a informação que consta na infografia das publicações das redes sociais não está completamente certa. É verdade que Cristiano Ronaldo saltou de 2,93 metros — e essa foi, aliás, uma marca histórica e o maior salto de sempre no futebol, como apontam vários sites desportivos. Num jogo para a Liga dos Campeões em março de 2013, CR7, que representava o Real Madrid, marcou um golo de cabeça num jogo contra o Manchester United, sendo que aí que deu esse salto que ficou para a História.

Nessas listas dos dez maiores saltos da história do futebol, o nome de Pelé nunca consta. Nas tabelas, em segundo lugar, está o jogador marroquino Youssef En-Nesyri (que saltou 2,78 metros no jogo dos quartos de final do Mundial de 2022 que opôs Portugal a Marrocos e que ditou a eliminação da Seleção Nacional daquele torneio) e, em terceiro lugar, ficou o jogador que representa o Uganda, Bevis Mugabi, com um salto de 2,62 metros, numa partida de futebol em 2021.

Conclusão

Apesar de o jornalista Renato Maurício Prado ter louvado a capacidade e a impulsão dos saltos de Pelé, nunca comparou diretamente se foi o brasileiro ou Cristiano Ronaldo quem deu o maior salto. Essa comparação também nunca foi feita pelo jornal norte-americano New York Times. Além disso, a informação presente na infografia das redes sociais está parcialmente errada. Pelé nunca saltou 2,95 metros, sendo que o recorde mundial, de acordo com vários artigos feitos por jornais desportivos de referência, pertence a Cristiano Ronaldo que, tal como refere a infografia, saltou 2,93 metros num jogo da Liga dos Campeões em 2013.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.